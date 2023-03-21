تعليم عبر تيك توك للدفع نقداً وتقنية مظاريف المصاريف

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتابع‭ ‬الأميركيون‭ ‬الحرصاء‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬نفقاتهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التضخم‭ ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باستحسان‭ ‬كبير‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬يتبع‭ ‬ناشروها‭ ‬أسلوباً‭ ‬تقليدياً‭ ‬في‭ ‬تقسيم‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري،‭ ‬وتوزيعه‭ ‬نقداً‭ ‬على‭ ‬مظاريف،‭ ‬كلّ‭ ‬منها‭ ‬مخصص‭ ‬لفئة‭ ‬من‭ ‬المصاريف،‭ ‬كالغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬وسواهما‭.‬

فجوديا‭ ‬غرينر‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬يتابع‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬مئتا‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم،‭ ‬بدأت‭ ‬باعتماد‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭”‬كاش‭ ‬ستافينغ‭” ‬قبل‭ ‬سنتين،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أولد‭ ‬دومينيون‭ ‬في‭ ‬فيرجينيا‭.‬

وتقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كنت‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المبالغ‭ ‬الخاصة‭ ‬بي‭ ‬لدفع‭ ‬تكلفة‭ ‬دراستي‭ ‬وعدم‭ ‬الاستدانة‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لدي‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬عما‭ ‬ينبغي‭ ‬فعله‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬كنت‭ ‬أملكه‭”.‬

وتتابع‭ “‬كنت‭ ‬أستخدم‭ ‬بطاقتي‭ ‬المصرفية‭ ‬لإجراء‭ ‬مشترياتي‭ ‬ودفع‭ ‬مستحقاتي،‭ ‬واتمنى‭ ‬ألا‭ ‬تُرفَض‭”.‬

وقررت‭ ‬جاسمن‭ ‬تايلور‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬بدورها‭ ‬اعتماد‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2021،‭ ‬وبات‭ ‬يتابع‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬620‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم‭.‬

وتقول‭ ‬المرأة‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬تكساس‭ “‬حزت‭ ‬شهادة‭ ‬لكنني‭ ‬كنت‭ ‬أفتقد‭ ‬لأي‭ ‬آفاق‭ ‬وظيفية،‭ ‬وكان‭ ‬وضعي‭ ‬المالي‭ ‬سيئاً‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬كنت‭ ‬أقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬شراء‭ ‬عشوائية‭ ‬كثيرة‭”.‬

ويتمثل‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬الرائج‭ ‬بدفع‭ ‬كل‭ ‬المستحقات‭ ‬نقداً،‭ ‬بعد‭ ‬سحب‭ ‬الراتب‭ ‬من‭ ‬المصرف‭ ‬وتقسيمه‭ ‬داخل‭ ‬مظاريف‭ ‬يُحدد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬نوع‭ ‬الإنفاق‭ (‬الإيجار،‭ ‬التسوق‭…)‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬التوفير‭.‬

وتخطى‭ ‬عدد‭ ‬مشاهدات‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المُرفقة‭ ‬بوسم‭ “‬كاش‭ ‬ستافينغ‭ (#‬cashstuffing‭) ‬عبر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬930‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭.‬

وهذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬غير‭ ‬الجديد‭ ‬يُشبه‭ ‬كثيراً‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬شاع‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬بفضل‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الأميركي‭ ‬دايف‭ ‬رامسي،‭ ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والمدفوعات‭ ‬الالكترونية‭ ‬موجودة‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬قديمة‭ ‬وغير‭ ‬عملية‭ ‬لأنّ‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬ترفض‭ ‬الدفع‭ ‬نقداً،‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬أتاحت‭ ‬لجوديا‭ ‬غرينر‭ ‬توفير‭ ‬7500‭ ‬دولار،‭ ‬استخدمتها‭ ‬لدفع‭ ‬مستحقات‭ ‬دراستها‭. ‬وتقول‭ “‬استخدام‭ ‬البطاقة‭ ‬المصرفية‭ ‬أشعرني‭ ‬بأنني‭ ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬الأموال‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬إنفاق‭ ‬الأموال‭ ‬النقدية‭ ‬جعلني‭ ‬ألاحظ‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬أدفعها،‭ ‬مما‭ ‬دفعني‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مشترياتي‭”.‬

وتابعت‭ ‬انّ‭ “‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والإنفاق‭ ‬مشكلة‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬أبناء‭ ‬جيلي‭”.‬

أما‭ ‬جاسمن‭ ‬تايلور‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬96‭%‬‭ ‬من‭ ‬نفاقتها‭ ‬نقداً،‭ ‬على‭ ‬‮ ‬قولها،‭ ‬فتخلصت‭ ‬من‭ ‬دين‭ ‬بقيمة‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬منها‭ ‬مرتبطة‭ ‬ببطاقات‭ ‬ائتمان،‭ ‬فيما‭ ‬تشكل‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬منها‭ ‬ديوناً‭ ‬متعلقة‭ ‬بتكاليف‭ ‬صحية‭.‬

وتُعرَف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمؤسساتها‭ ‬الإقراضية‭ ‬التي‭ ‬تشجّع‭ ‬الأسر‭ ‬على‭ ‬الاستدانة‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭.‬

وتعتبر‭ ‬بريا‭ ‬مالاني،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسِسة‭ ‬شركة‭ “‬ستاش‭ ‬ويلث‭” ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬استشارات‭ ‬مالية‭ ‬للمهنيين‭ ‬الشباب،‭ ‬أنّ‭ ‬للازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬أسلوب‭ ‬المظاريف‭ ‬الشائع‭.‬

وتضيف‭ “‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬العناوين‭ ‬الإخبارية‭ ‬المقلقة‭ ‬كانهيار‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتراجع‭ ‬الأسواق‭ ‬والركود‭ ‬الوشيك‭ ‬وغير‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬يرغب‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬بأوضاعهم‭ ‬المالية‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الإمساك‭ ‬بالأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬يُشعر‭ ‬صاحبها‭ ‬بالطمأنينة‭”.‬

ويقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬الأميركية‭ ‬جايسن‭ ‬هويل‭ ‬إنّ‭ “‬عام‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭ ‬فترة‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالأموال‭ ‬نقداً‭ ‬داخل‭ ‬المنازل‭”‬‭ ‬لأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬أي‭ ‬فائدة‭ ‬للفرد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬الأموال‭.‬

وتدرك‭ ‬تايلور‭ ‬التي‭ ‬تحتفظ‭ ‬بمظاريفها‭ ‬داخل‭ ‬خزانة‭ ‬مقاومة‭ ‬للحرائق‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬جيداً،‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تودع‭ ‬أموالها‭ ‬في‭ ‬المصرف‭ ‬عندما‭ ‬يصل‭ ‬ما‭ ‬تدّخره‭ ‬إلى‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

ويرى‭ ‬الخبيران‭ ‬أنّ‭ ‬انتشار‭ “‬كاش‭ ‬ستافينغ‭” ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬مؤشراً‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬فعلية‭ ‬للتعاملات‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تراجعاً‭ ‬تدريجياً‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬النقدية‭ ‬لصالح‭ ‬الدفع‭ ‬بالبطاقات‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭.‬

وعام‭ ‬2022،‭ ‬أكّد‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬أميركيين‭ (‬41‭%)‬‭ ‬تقريباً‭ ‬أنّهم‭ ‬لم‭ ‬يجروا‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬نقدية‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬24‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجراها‭ ‬مركز‭ ‬بيو‭ ‬للأبحاث‭.‬

وتعتبر‭ ‬جوديا‭ ‬غرينر‭ ‬أنّ‭ ‬أسلوب‭ ‬المظاريف‭ ‬هو‭ “‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لإدارة‭ ‬الميزانية‭ ‬لمَن‭ ‬بدأ‭ ‬حديثاً‭ ‬بذلك،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يثق‭ ‬بنفسه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمسائل‭ ‬المالية‭”.‬

ويختم‭ ‬هويل‭ ‬حديثه‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ “‬يجعل‭ ‬من‭ ‬يعتمده‭ ‬يفكّر،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬حسناته‭”.‬