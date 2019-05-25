تعلموا من تجارب الماضي – كامل كريم الدليمي

عودة الى الحقائق القريبة من تأريخ العراق الحديث لنقارنها بما نمر به اليوم من مأساة لانعرف لها مخرجاً ، وقد اطلعت على احد مواقف رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري سعيد ، هذا الرجل الذي نقشَ اسمهُ في ذاكرة العراقيين من خلال مواقفه الوطنية التي كانت دائماً لرفعة المواطن ولصيانة كرامته والحفاظ على الوطن ،

في عهده ارسلت الحكومة العراقية في عام 1955.. (200) عسكري ضمن البعثة العسكرية الى بريطانيا للتدريب على القفز بالمظلات في الاكاديمية الملكية.. وقد زارهم رئيس الوزراء نوري باشا سعيــد في الأكاديمية للاطمئنان عليهم ومتابعة احوالهم … وكانوا في يوم الاستراحة وقسم منهم نائمون في القاعة المخصصة للطلاب العسكريين العراقيين..

حينما دخل عليهم الباشا نوري السعيــد صاح الضابط المسؤول عن الطلبة:

((الكل يقوم للباشا نوري السعيــد رئيس وزراء العراق))..

قفز الطلاب من الفراش وكانو يلبسون ملابس النوم!!

عندها صاح الباشا…

الكل يبقى في فراشه ولايقوم فالجو بارد واخاف عليكم ان تمرضوا فليس مهماً أن تقوموا وتستعدوا الى نوري السعيــد ولكن المهم صحتكم….

بعدها بدأ يتكلم مع الطلبة ويتمشى في القاعة بينما الطلبة في الفراش يستمعون اليه فقال..:

لاتجعلوا الانكليز يعاملونكم مثل العبيد!!! بل كونوا اسياداً فنحن نتدرب بأموالنا وليس فضلاً منهم. ارفعوا رؤوسكم دوماً فأنتم عراقيون…

تعلموا من الانكليز كل المهارات فاليوم هم اصدقاء وغداً سيكونون اعداء والمعلم الذي يدربكم اليوم قد يقاتلكم غداً..

قام احد الطلاب العسكريين العراقيين وقال له..:

باشا نحن نستلم 40 دولارات كاملة دون نقص في الشهر ولكن عندما نوقع على الراتب نشاهد مكتوب 35 دولار فما هو السبب!!!…

فقال له نوري السعيــد…

امريكا ترفض أن يكون اي عسكري من اي دولة في القاعدة ان يستلم اكثر من جنودها وهي تدفع 36 دولار وهو اعلى مستوى للراتب يأخذه عسكري في ذلك الوقت..

لذلك اتفقت مع بريطانيا بأن يكون راتب الطلاب العسكريين العراقيين اعلى من الامريكان فقررت انا رئيس وزراء العراق منحكم 40 دولار…

فاعترضت امريكا على ذلك…

فقلت اكتبوا في سجل الراتب 35 دولاراً ولكن سلموهم 40 دولاراً حتى يكون العراقي صاحب اكبر راتب في الاكاديمية… علماً أن راتب الانكليزي 20 دولار والمصري 10 دولارات…متى يعلم ربان السفينه اننا عراقيون ، متى يعلم من تسيدوا السلطة واستحوذوا على الحكم في هزلية العملية الديمقراطية ان اغلب الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر ، متى يعلموا ان في مدينة الحلة اخ يخطف اخاه الصغير لكي يبيع كليته ، وأب يعرض اطفالهُ للبيع ، واخر يقرر الانتحار ، ورجل يقتل ابنه ثم ينتحر امام كامرات التصوير وانظار الاجهزة الامنية التي تحاول اقناعه بعدم الانتحار ، هذا حالنا ايها القادة ولا اريد ان اطيل عليكم بمواقف اكثر آلماً وحرجاً ، فما هو حالكم عندما تقفون بين يدي الله “وقفوهم انهم مسؤولون ” والشعب رعاياكم ، العوز والجوع والآلم وعدم الاستقرار ابرز سمات مرحلتنا ، فما انتم فاعلون ، اعانكم الله على تحمل المسؤولية والسعي لتغيير الحال من سيء الى افضل ، لتكسبوا رضا الرحمن ، وليُخلدكم التأريخ ، خذوا الدروس والعِبَر من ماضيكم القريب فلا بأس ان نستفيد من كل تجارب النجاح ونتعلم منها وان لاتأخذنا العزَّة بألاثم ، لاننا لم نخلق قادة بل خُلقنا عبيد الله نسعى لخدمة خلق الله .