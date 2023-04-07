تعطيل الدوام غداً في ميسان ومحافظات الإقليم

اربيل – فريد حسن

قررت حكومة إقليم كردستان ،تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في جيمع الدوائر والمؤسسات التابعة لها ،بمناسبة الذكرى العشرين على اجتياح الغزو الامريكي للعراق.?وقال بيان امس إنه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد بمناسبة ذكرى تحرير العراق)، وأضاف أن (العطلة ستشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية). من جانبها ،اعلنت الحكومة المحلية في ميسان ،تعطيل الدوام غدا. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظ علي دواي قرر ان يكون يوم غد ،عطلة رسمية في جميع دوائر الدولة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر). كما قررت الحكومة المحلية في ذي قار، تعطيل الدوام بهذه المناسبة. بدوره ،ينظم حزب الدعوة الاسلامية ،الحفل المركزي في الذكرى 43 على استشهاد الصدر . وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (ندعوكم لحضور الحفل المركزي الذي يقيمه حزب الدعوة الاسلامية تحت شعار محمد باقر الصدر شهادة وانتصار في الذكرى 43 لإستشهاده مع أخته العلوية بنت الهدى ،التي تتزامن مع الذكرى 20 لسقوط النظام). في غضون ذلك ، استذكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تولي الرئيس الراحل جلال الطالباني منصب رئيس جمهورية العراق. وقال في تغريدة على تويتر انه (في الذكرى السنوية لانتخاب مام جلال رئيسا للجمهورية ،نحيي باكبار الدور التأسيسي والنضالي التاريخي له في كردستان والعراق من أجل الحرية).