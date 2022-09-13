الإتحادية تؤمّن طرق سير الزائرين صوب كربلاء

تعطيل الدوام الأحد المقبل بمناسبة الأربعينية

المحافظات – مراسلو (الزمان)

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل بمناسبة الزيارة الاربعينية. وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، تزامناً مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام). كما وجه رئيس الحكومة ، الوزارات المعنية ببذل أقصى الجهود لتسهيل عمليات نقل زائري الأربعينية.وقال المتحدث باسم المجلس ، وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر الاسبوعي إن (الكاظمي أثنى على جهود الوزارات الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين ووجه ببذل أقصى الجهود لتسهيل نقل الزائرين إلى كربلاء ومن المدينة لخارجها)، وتابع ان (المجلس أصدر عدة قرارات بينها بإحالة مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات المجاري في الجانب الأيمن من الموصل في محافظة نينوى)، مؤكدا ان (المجلس ناقش ملف شحة المياه مع وجود مؤشرات باستمرارها للموسم الرابع على التوالي ووافق على طلب وزارة الموارد بتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي)، واشار الى ان (المجلس وافق كذلك على إنشاء مركز تسويق للحبوب في محافظة واسط بكلفة ملياري دينار، وقرر كذلك تخويل رئيس هيئة الاستثمار صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية بين العراق وقطر لحماية الاستثمار).ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ،إلى كربلاء للإشراف على خطة أمن زيارة الأربعين. وقال بيان مقتضب إن (الغانمي والشمري وصلا إلى كربلاء للإشراف على إجراءات خطة تأمين حماية زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام).

الى ذلك ،أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عدم تسجيل أي خرق أمني في زيارة الأربعين حتى الآن.وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح امس (لم نسجل أي عمل تعرضي او خرق في الخطة الخاصة بزيارة الأربعين، فضلا عن مقتل اعداد من الدواعش بصورة مستمرة وهذا دليل نجاح الجهد الاستخباري وللخطط الاستباقية)، وأضاف (الدواعش حاولوا تنفيذ بعض التعرضات والإعتداء على الزوار الا انهم فشلوا وتم احباطها والعمل مستمر لملاحقة من يحاول زعزعة الامن). فيما وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد ، الدوريات والمفارز ونقاط التفتيش ،بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الزائرين.ودعا محمد من طريق زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام (الأجهزة الأمنية الى تقديم التسهيلات لهم ومراعاة الحالات الانسانية والطارئة وان يكونوا عون لهم وعلى قدر عالي من المسؤولية بغية نجاح الخطة الامنية وتفويت الفرصة على من يريد تعكير صفو الزيارة وان خدمتهم هي شرف للجميع). على صعيد متصل ،استنفرت قوات الشرطة الاتحادية ،جهودها لتطبيق خطة الزيارة في كربلاء وبغداد .وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (قطعات الاتحادية متمثلة بالفرقتين الأولى والثانية واللواء السادس عشر الفرقة الرابعة وفوج مغاوير الفرقة الخامسة شرطة اتحادية جهودها لتطبيق خطة الزيارة الأربعينية، وتأمين الحماية اللازمة لمواكب العزاء وحماية الزائرين المتوجهين الى كربلاء لإحياء الزيارة).