تعسف الغرامات – سعيد ياسين موسى

الامانة العامة لمجلس الوزراء مع التقدير.

وزارة الداخلية/المرور العامة مع التقدير.

التعسف بالغرامات أمر لا يليق بالنظام السياسي مع إنتشار الفساد وغياب المساءلة، عليكم ابتداءا بالإشارات المرورية وتنظيم وإصلاح الطرق من المطبات التي ما أنزل بها من سلطان ورفع تجاوزات المؤسسات العامة والأحزاب السياسية على الأرصفة والطرقات وفتح الطرق المغلقة.

بعدها سيكون كل شيئ على ما يرام وسترون المواطن كيف يحترم النظام، أما إذا كان هدفكم جمع الأموال والتعسف فهذا أمر آخر.

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مكتب السيد رئيس الوزراء مع التقدير.