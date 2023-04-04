تعزيز المكاسب – عبد الحكيم مصطفى

بعد فوزه على فريق نادي الصناعة بهدفين مقابل لا شيء ، ادرك فريق نادي الزوراء انه بوسعه العودة الى دائرة المنافسة على صدارة بطولة دوري اندية الدرجة الممتازة لكرة القدم ، رغم الفارق غير القليل من النقاط التي تفصله عن المنافسين الكبيرين فريق نادي القوة الجوية و فريق نادي الشرطة اللذان يتناوبان على تصدر الدوري ، وقام الزوراء بتفعيل حافز الوصول الى احد المراكز الثلاثة الاولى في الدوري الممتاز ، بعد خسارة فريق نادي الطلبة امام فريق نادي كربلاء بنتيجة عريضة وصلت الى (1-3) واخفاق فريق القوة الجوية في الفوز على فريق نادي القاسم في ملعب الشعب ، وخسارته غير المتوقعة (3-4) كانت مباراة الزوراء امام فريق نادي الشرطة في ملعب الشعب ، امتحاناً صعباً له ، واجتيازه بالفوز يعني الاطمئنان على ان التحول الفني الايجابي للزوراء مستمر ، ويعني ايضاً ان النادي بدأ في التغلب على عقبة (فقدان) الثقة في ادارة مشكلة الاداء السلبي وكذلك المردود ، وإعادة المياه الى مجاريها مع الانصار ، والرد على معارضي استمرار ادارة الزوراء في عملها في الملعب ، بنتائج ايجابية .. ولان الفوز تحقق على الشرطة المتخم بالنجوم ، باداء مقبول جداً ، ومردود نوعي ، فان سقف طموح جمهور الزوراء ارتفع ، إذ بدأ يطالب الفريق بالمحافظة على توهجه ، والتقدم باتجاه قمة الدوري ، لان فريقهم يضم مجموعة من اللاعبين المجربين والشباب ، ويقف على رأس الكادر التدريبي الخبير أيوب أوديشو الذي يتكىء على تجربة ميدانية لافتة للنظر على مستوى الدوري الممتاز تمتد الى اكثر من عقدين من الزمان ، وهكذا فان مهمة الزوراء الجديدة هي تعزيز مكاسب الجولات الاخيرة ، والدفاع عن عنوانه الفني الرفيع في قادم الادوار ، لمغادرة حقبة التعادلات المثيرة للجدل ، وشبح المردود السلبي الذي أربك كثيراً الكادر التدريبي وادارة النادي على حد سواء .

خبراء يؤكدون ان عودة الزوراء الى حلبة الصراع على المراكز الثلاثة الاولى في الدوري الممتاز ، ستسهم على نحو مؤكد في رفع المستوى الفني للدوري على نحو عام ، ولكن بقاء للزوراء في مثلث او مربع صدارة الدوري الممتاز لن يتم الا بمزيد من الحرص على استثمار الفرص القادمة ، وجعل الفوز على فريق نادي الشرطة حامل لقب الدوري الممتاز للموسم الرياضي الماضي ، محفزاً لحصد المزيد من النقاط ، مع إحترام كل المنافسين ، خاصة وان هناك اكثر من فريق في الدوري الممتاز ، له القدرة على ما فعله كربلاء امام الطلبة والقاسم امام القوة الجوية ، فهل ينجح فريق نادي الزوراء في التحدي الذي يتربص به في لاحق مباريات بطولة دوري فرق اندية الدرجة الممتازة ، ويستمر خطه البياني في التصاعد .. الخبر اليقين عند لاعبي الزوراء و لا غيرهم .