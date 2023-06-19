تعديل مسارات الرؤية الإستراتيجية – عقيل جبر علي المحمداوي

نتأمل باخلاص اعادة قراءة موضوعية هذه العلاقة الاستثنائية بين دولة العراق ودولة قطر ترمي الى احياء الرؤية الاستراتيجية لدولة العراق مع دول الخليج ومنطقة الشرق الاوسط وفق متبنيات منهجية الاولوية الاستراتيجية وتطوير وتنمية اسس البنية التحتية الارتقاء بواقع رؤية دولة العراق في متبنيات البناء المشترك مع دولة قطر وتوحيد الرؤى والمواقف وفق اولويات الرؤية الاستراتيجية وتنمية اسس البنية التحتية ومنه (الجامعات ، المطارات ، سكك الحديد ، المترو الطرق القرى والمدن العصرية والسكن الامن والحديث وغيره )، مبادئ واسس منهجية تقدم نفسها كفرضيات منهجية واقعية يثقلها وينضجها النقد العلمي والمهني والتجربة العملية وتثريها المناقشة والمساهمة المسؤولة الراغبة في بلوغ ضفاف الحقيقية لاصلاح الواقع الملموس . ابتداءً الاستفادة من تجربة الامارات المرموقة والمتقدمة في التعليم والمراكز البحثية والدراسات لتعميق وتنضيج واقع البنية التحتية المتطورة للتعليم والبحث العلمي ومراكز الفكر والتفكير والدراسات التي تضطلع باعداد وتقييم دراسات الجدوى لتطوير وتنمية القطاعات المتنوعة وبناء افاق الاستثمار المشترك في هذا الشإن ، والاستفادة من تجربة تمويل صندوق قطر السيادي والصناديق الاستثمارية والسيادية الاخرى وامكانية بناء صندوق سيادي مشترك بين البلدين لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والتنموية

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