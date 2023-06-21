التعليم يمنح خمس درجات لكل مادة وزارية خاصة بالمجموعة الطبية

تعديل جدول إمتحانات الإعدادية وترقّب إعلان نتائج المتوسطة

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اجرت وزارة التربية ،تغيرا على جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية ، نظراً لتزامن امتحان مادة اللغة الانكليزية للفرع الأحيائي مع عطلة عيد الاضحى. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي جاء فيها إن (امتحان مادة اللغة الإنكليزية للفرع الأحيائي سيكون يوم السبت 15 تموز المقبل، ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية يوم 17 من الشهر نفسه، وستبقى امتحانات بقية المواد كما هو معلن في الجدول بدون أي تغيير ولكافة الفروع والدراسات). واجتاز طلبة السادس الاعدادي امس ،اول امتحان وزاري بيسر دون تسجيل خروقات في المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات التي استقبلت اكثر من 689 طالبا وسط اجراءات مشددة سبقها قطع خدمة الانترنت لمدة اربع ساعات. وقالت بيان لوزارة التربية تلقته (الزمان) امس انه (المراكز الإمتحانية للدراسة الإعدادية بفروعها كافة في جانب الكرخ حظت بزيارة تفقدية من قبل الوزير إبراهيم نامس الجبوري يرافقه مدير عام التعليم المهني محمود المالكي ،للإطلاع على مدى توفر وسائل الراحة للممتحنين داخل القاعات الإمتحانية والذين بلغ عددهم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة)، واكد الجبوري ان (الاسئلة وضعت ضمن المنهج المقرر مع مراعاة الفروق الفردية ،والأخذ بعين الإعتبار لظروف الطلبة المختلفة ،مطمئناً الممتحنين بأن الوزارة تسعى بحرص للحفاظ على مجهودهم الدراسي وتأمين العملية الامتحانية من النواحي كافة بتظافر وتكاتف جميع القائمين على هذه المهمة التربوية السامية). وفي البصرة ،اكدت الوزارة وفاة طالب قبل دخوله القاعة الامتحانية بدقائق. وقال بيان امس ان (الجبوري نعى الطالب أحمد بشير حسون ، أحد الطلبة الخارجيون بعد تعرضه إلى سكتة قلبية قبل دخوله القاعة الإمتحانية بدقائق ، متقدما ً إلى ذويه بأحر التعازي والمواساة).وكانت التربية قد افادت بقطع الانترنت في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان خلال الامتحانات. وقال المتحدث باسمها كريم السيد ان (قطع الانترنت سيكون مشابه لما حصل في امتحانات الثالث المتوسط أي لأربع ساعات من 4 فجراً الى 8 صباحاً)، واشار الى ان (هذا القطع للخدمة، يعتبر الأقل عن الاعوام السابقة، فضلا ان هناك خطط واجراءات للتخلص من مسألة قطع الانترنت خلال السنوات المقبلة). وتوجه أكثر من 39 الف طالب وطالبة لأداء الإمتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي في محافظة النجف. وقال مدير عام تربية المحافظة مردان البديري في تصريح امس (أشرفت على توزيع مغلفات الأسئلة بين مديري المراكز الأمتحانية،بحضور لجنة من الوزارة ، بعدها اجرينا جولة ميدانية بين المراكز الأمتحانية ، للإطلاع المباشر على سيرها و متابعة الاحتياجات و توفير الأجواء المناسبة للطلبة). وبلغ عدد الطلبة المشاركين في الفرع الاحيائي 27 و 550 طالباً ، وفي الفرع التطبيقي 1629 طالباً ، في حين بلغ الطلبة المشاركين بالفرع الادبي 2758 طالباً. فيما رجح وكيل الوزارة فلاح القيسي ،امكانية منح الدور الثاني للطلبة الراسبين في الصف السادس الابتدائي. وقال في تصريح امس ان (نسب النجاح في الصف الثالث المتوسط عالية وجيدة)، واشار الى ان ( اسئلة السادس الاعدادي ستكون من ضمن المنهج والاجابة يجب ان تكون نموذجية)، وتوقع (استقبال مليوني تلميذ العام المقبل )، مرجحا (اعلان اعلان نتائج الثالث المتوسط قبل عطلة عيد الاضحى ، اما نتائج السادس الاعدادي فسيتم الاعلان عنها في شهر اب المقبل ). الى ذلك ،وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، بمنح خمس درجات لكل مادة وزارية للامتحانات التقويمية لطلبة المجموعة الطبية.واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة من جهاز الاشراف والتقويم العلمي الى رؤساء لجان العمداء لكيات المجموعة الطبية باستحصال موافقة العبودي بشأن تقويم نتائج الامتحان التقويمي للجامعات والكليات الحكومية والاهلية بإن (الوزير وجه بمنح خمس درجات لكل مادة وزارية للامتحانات التقويمية لطلبة المجموعة الطبية ).