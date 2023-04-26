تعديل الدستور .. محور مجلس الصدر

بغداد – الزمان

عقد مجلس الصدر جلسته الشهرية مساء الثلاثاء الماضي بحضور حشد من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين وعشاق المعرفة ورواد المجالس الثقافية والاعلاميين وقد تضمن المنهاج بحثا للدكتور علي الشكري رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية بعنوان (آفاق تعديل الدســــــتور في العراق) .

وبحثا للاستاذ الدكتورعلي الطائي بعنوان ( مشكلة المياه في القانون الدولي ) وعرضاً لكتاب عن الدكتور عبد الرزاق محي الدين قدّمه مؤلفه المؤرخ الاستاذ الدكتور حميد مجيد هدو . وقصيدة للشاعر رياض عبد الغني الكاظمي .

وختمت الجلسة بحديث لراعي المجلس سماة العلامة السيد حسين الصدر عن مفهوم العيد في الاسلام

وقد أثرى الحضور الجلسة بنقاشاتهم ومداخلاتهم .

وفي ختام المجلس وزعت هدية المجلس وهي كتاب (الصباح المرتقب ) لحسين الصدر وكتاب الدكتور عبد الرزاق محي الدين ) لحميد مجيد هدو.

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