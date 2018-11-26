تعديل‭ ‬وزاري‭ ‬يشمل‭ ‬الداخلية‭ ‬وعشرات‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سوريا

بيروت‭- ‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬

أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الاثنين‭ ‬تعديلاً‭ ‬وزارياً‭ ‬شمل‭ ‬تسعة‭ ‬حقائب‭ ‬بينها‭ ‬الداخلية‭ ‬والأشغال‭ ‬العامة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬(سانا)‭.‬

وأصدر‭ ‬الأسد‭ ‬مرسوماً‭ ‬يقضي‭ ‬بتعديل‭ ‬الحكومة‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬وزيراً‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬وزراء‭ ‬دولة‭.‬

وتضمن‭ ‬التعديل‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي،‭ ‬وفق‭ ‬سانا،‭ ‬تعيين‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الرحمون‭ ‬وزيراً‭ ‬للداخلية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الشعار،‭ ‬وسهيل‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزيراً‭ ‬للأشغال‭ ‬العامة‭ ‬والإسكان‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬عرنوس‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬خلفاً‭ ‬لنبيل‭ ‬الحسن‭. ‬والرحمون،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬الأمن‭ ‬السياسي،‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬سوريا‭. ‬وشمل‭ ‬التعديل‭ ‬أيضاً‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يشغلها‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الغربي‭ ‬وتسلمها‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬الجديد‭ ‬عاطف‭ ‬نداف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬وزيراُ‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬وحل‭ ‬مكانه‭ ‬بسام‭ ‬بشير‭ ‬إبراهيم‭. ‬وتضمن‭ ‬التعديل‭ ‬أيضاً‭ ‬وزارات‭ ‬السياحة‭ ‬والتربية‭ ‬والاتصالات‭ ‬والصناعة‭. ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬92‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الكردية‭ ‬المشتركة‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ضد‭ ‬مواقعها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬يتحصن‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الصحراوية‭. ‬وخلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬والغارات،‭ ‬قتل‭ ‬أيضا،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬51‭ ‬مدنياً،‭ ‬بينهم‭ ‬19‭ ‬طفلاً،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف،‭ ‬و61‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭. ‬وشنّ‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الجمعة‭ ‬هجوماً‭ ‬واسعاً‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬قرب‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭. ‬وأسفر‭ ‬الهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬92‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«إنها‭ ‬الحصيلة‭ ‬الأكبر‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬واحد‭ ‬للتنظيم‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها»‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭ ‬العام‭ ‬2015‭.‬

وأوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أن‭ ‬«تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬الأجواء‭ ‬الضبابية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ليشن‭ ‬هجومه‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬عنصر‭ ‬وتخلله‭ ‬تفجيرات‭ ‬انتحارية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية»،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬اشتباكات‭ ‬استمرت‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬الجيب‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتهم‭.‬

وتدخلت‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬«بشكل‭ ‬محدود‭ ‬جراء‭ ‬الأجواء‭ ‬الضبابية»،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬شنّت‭ ‬غارات‭ ‬ضد‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬داعش‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الجيب،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬بلداته‭ ‬هجين‭ ‬والسوسة‭.‬