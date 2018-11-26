تعديل‭ ‬وزاري‭ ‬يشمل‭ ‬الداخلية‭ ‬وعشرات‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سوريا

بيروت- دمشق -الزمان
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين تعديلاً وزارياً شمل تسعة حقائب بينها الداخلية والأشغال العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأصدر الأسد مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة المؤلفة من 31 وزيراً بينهم خمسة وزراء دولة.
وتضمن التعديل بشكل أساسي، وفق سانا، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية بدلاً من محمد الشعار، وسهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان بدلاً من حسين عرنوس الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية خلفاً لنبيل الحسن. والرحمون، الذي كان يشغل منصب رئيس شعبة الأمن السياسي، أحد الأشخاص المشمولين بالعقوبات الأميركية على سوريا. وشمل التعديل أيضاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي كان يشغلها عبد الله الغربي وتسلمها بموجب المرسوم الجديد عاطف نداف الذي كان وزيراُ للتعليم العالي وحل مكانه بسام بشير إبراهيم. وتضمن التعديل أيضاً وزارات السياحة والتربية والاتصالات والصناعة. فيما قتل 92 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية الكردية المشتركة منذ يوم الجمعة في هجوم شنه تنظيم داعش ضد مواقعها في محافظة دير الزور في شرق البلاد حيث يتحصن داعش في جيب صغير في هذه المنطقة الصحراوية. وخلال ثلاثة أيام من المعارك والغارات، قتل أيضا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 51 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، وغالبيتهم أفراد من عائلات مقاتلين في التنظيم المتطرف، و61 عنصراً من التنظيم. وشنّ تنظيم داعش الجمعة هجوماً واسعاً ضد مواقع قوات سوريا الديموقراطية قرب الجيب الأخير الذي يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية. وأسفر الهجوم، وفق المرصد السوري، عن مقتل 92 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «إنها الحصيلة الأكبر لقوات سوريا الديموقراطية في هجوم واحد للتنظيم منذ تأسيسها» في تشرين الأول/اكتوبر العام 2015.
وأوضح عبد الرحمن أن «تنظيم الدولة الإسلامية استفاد من الأجواء الضبابية في المنطقة ليشن هجومه الذي شارك فيه أكثر من 500 عنصر وتخلله تفجيرات انتحارية فضلاً عن خلايا نائمة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية»، مشيراً إلى اشتباكات استمرت حتى يوم الأحد قبل أن يتراجع داعش إلى الجيب الواقع تحت سيطرتهم.
وتدخلت طائرات التحالف الدولي، وفق المرصد، «بشكل محدود جراء الأجواء الضبابية»، إلا أن شنّت غارات ضد المواقع التي تقدم بها داعش فضلاً عن الجيب، ومن أبرز بلداته هجين والسوسة.