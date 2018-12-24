تعديل‭ ‬وزاري‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬

الكويت‭ -‬الزمان‭ :‬‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬الإثنين،‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬جابر‭ ‬المبارك،‭ ‬أجرى‭ ‬تعديلا‭ ‬وزاريا،‭ ‬شمل‭ ‬قبول‭ ‬استقالة‭ ‬4‭ ‬وزراء،‭ ‬وتعيين‭ ‬4‭ ‬آخرين،‭ ‬وإعادة‭ ‬توزيع‭ ‬3‭ ‬حقائب‭ ‬أخرى‭. ‬وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬لوكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬التركية‭ ‬،‭ ‬مفضلة‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها،‭ ‬أن‭ ‬“رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬قبِلَ‭ ‬استقالة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزيرة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتخطيط‭ ‬والتنمية‭ ‬هند‭ ‬الصبيح،‭ ‬ووزير‭ ‬النفط‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بخيت‭ ‬الرشيدي،‭ ‬ووزير‭ ‬الأشغال‭ ‬والبلدية‭ ‬حسام‭ ‬الرومي،‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬عادل‭ ‬الخرافي”‭. ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬تعيين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فهد‭ ‬الشعلة،‭ ‬وزيرا‭ ‬للأوقاف‭ ‬والبلدية،‭ ‬وخالد‭ ‬الفاضل،‭ ‬وزيرا‭ ‬للنفط،‭ ‬ومريم‭ ‬العقيل،‭ ‬وزيرة‭ ‬للتنمية‭ ‬والتخطيط،‭ ‬وسعد‭ ‬الخراز،‭ ‬وزيرا‭ ‬للشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمل‭

‭ ‬وجرى‭ ‬أيضا‭ ‬إعادة‭ ‬توزيع‭ ‬ثلاثة‭ ‬حقائب،‭ ‬حيث‭ ‬عينت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإسكان‭ ‬والخدمات‭ ‬جنان‭ ‬بوشهري،‭ ‬وزيرةً‭ ‬للاسكان‭ ‬والأشغال‭.‬

كما‭ ‬تقلد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬فهد‭ ‬العفاسي،‭ ‬مهام‭ ‬وزارة‭ ‬وشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة،‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬تعيين‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬خالد‭ ‬الروضان،‭ ‬وزيرا‭ ‬للتجارة‭ ‬والخدمات،‭ ‬بحسب‭ ‬ذات‭ ‬المصدر‭.‬

وتضم‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬15‭ ‬وزيرا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.‬