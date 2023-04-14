تعدد جنسيات غير مسبوق في مهرجان كوتشيلا الموسيقي

بالم‭ ‬سبرينغس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتدفق‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬الموسيقى‭ ‬إلى‭ ‬وادي‭ ‬كوتشيلا‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأميركية‭ ‬ليحضروا‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬المهرجان‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بين‭ ‬نجومه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولي‭ ‬أي‭ ‬فنان‭ ‬أبيض‭.‬‮ ‬

فنجم‭ ‬الريغيتون‭ ‬باد‭ ‬باني‭ ‬وفرقة‭ ‬الكاي‭-‬بوب‭ ‬الكورية‭ ‬الشهيرة‭ “‬بلاك‭ ‬بينك‭” ‬ومغني‭ “‬آر‭ ‬أند‭ ‬بي‭” ‬فرانك‭ ‬أوشن‭ ‬سيكونون‭ ‬أبرز نجوم‭ ‬دورة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬أسبوعين‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬ويشكّل‭ ‬عادةً‭ ‬باكورة‭ ‬مهرجانات‭ ‬الصيف‭ ‬الموسيقية‭.‬

وسيكون‭ ‬باد‭ ‬باني‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بـأكبر‭ ‬نسب‭ ‬استماع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي،‭ ‬أول‭ ‬فنان‭ ‬ناطق‭ ‬بالإسبانية‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬بين‭ ‬نجوم‭ ‬المهرجان،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬أعضاء‭ “‬بلاك‭ ‬بينك‭” ‬الكوريون‭ ‬الجنوبيون‭ ‬أول‭ ‬آسيويين‭ ‬يتبوأون‭ ‬صدارة‭ ‬البرنامج‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬باد‭ ‬باني،‭ ‬شارك‭ ‬نجوم‭ ‬الكاي‭-‬بوب‭ ‬العالميون‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كوتشيلا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى عام‭ ‬2019‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬فرانك‭ ‬أوشن‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬أول‭ ‬فنان‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬المثليين‭ ‬بين‭ ‬نجوم‭ ‬المهرجان،‭ ‬لكنّ‭ ‬المنظمين‭ ‬أرجأوا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬دورة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬ثم‭ ‬ألغوها‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغنّي‭ ‬أوشن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬ألبوم‭ ‬منذ‭ “‬بلوند‭” ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬بعض‭ ‬أعماله‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬المهرجان‭.‬‮ ‬

وتشارك‭ ‬المغنية‭ ‬البلجيكية‭ ‬أنجيل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬وسط‭ ‬صحراء‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬فيما‭ ‬تعود‭ ‬إليه‭ ‬نجمة‭ ‬البوب‭ ‬الفرنسية‭ ‬ريدكار‭ (‬كريستين‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬كوينز‭ ‬سابقاً‭) ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬واسعاً‭ ‬في‭ ‬2019‭.‬

ومع‭ ‬أن‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬الأوسع‭ ‬شهرة‭ ‬منذ‭ ‬بيونسيه‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬فاجأ‭ ‬اختيارهم‭ ‬أوساط‭ ‬الصناعة‭ ‬الموسيقية‭ ‬وحتى‭ ‬الجمهور‭.‬‮ ‬

وهذا‭ ‬الموقف‭ ‬خاطئ‭ ‬في‭ ‬رأي‭ ‬الأستاذة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لويولا‭ ‬ماريماونت‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬فانيسا‭ ‬دياز‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬تدريس‭ ‬محاضرات‭ ‬دراسية‭ ‬عن‭ “‬باد‭ ‬باني‭ ‬والمقاومة‭ ‬في‭ ‬بورتوريكو‭”.‬

ولاحظت‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ “‬يتفاجأون‭ ‬لأنهم‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ (‬هؤلاء‭ ‬الفنانين‭) ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬الثقافة‭ ‬الأميركية‭ ‬الجماهيرية‭ (…) ‬ويبدون‭ ‬بعيدين‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬الموسيقى‭ ‬الشعبية‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬درج‭ ‬مهرجان‭ ‬كوتشيلا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬تظهيرها‭”.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬البرنامج‭ ‬الأكثر‭ ‬تنوعاً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تعدد‭ ‬جنسيات‭ ‬المشاركين،‭ ‬إذ‭ ‬يضمّ‭ ‬أيضاً‭ ‬المغنيّة‭ ‬الإسبانية‭ ‬روزاليا‭ ‬والايسلندية‭ ‬بيورك‭ ‬والنيجيري‭ ‬بورنا‭ ‬بوي‭.‬

ويطّل‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬ثنائي‭ ‬الجاز‭ ‬الصاعد‭ ‬دومي‭ ‬وجيه‭ ‬دي‭ ‬بيك‭ ‬المكّون‭ ‬من‭ ‬عازف‭ ‬كيبورد‭ ‬فرنسي‭ ‬وعازف‭ ‬درامز‭ ‬أميركي،‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬ترشيحهما‭ ‬لجوائز‭ ‬غرامي‭ ‬المرموقة‭.‬

وسيصبح‭ ‬ديلجيت‭ ‬دوسانج‭ ‬أول‭ ‬مغني‭ ‬من‭ ‬البنجاب‭ (‬الهند‭) ‬يقدم‭ ‬عرضاً‭ ‬في‭ ‬كوتشيلا،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المشاركين‭ ‬أيضاً‭ ‬المغني‭ ‬والشاعر‭ ‬والملحن‭ ‬الباكستاني‭ ‬علي‭ ‬سيتي‭.‬

واعتبرت‭ ‬أستاذة‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬والدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬آسيوية‭ ‬سيدارباف‭ ‬سايجي‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الكاي‭ ‬بوب‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لكي‭ ‬يُبرز‭ ‬المهرجان‭ ‬أفضل‭ ‬المغنين‭ ‬‮ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬صناعة‭ ‬الموسيقى‭ ‬الاميركية‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬الاميركيين‭ ‬ليسوا‭ ‬بالضرورة‭ ‬الاكثر‭ ‬جرأة‭”‬،‭ ‬ورأت‭ ‬أنهم‭ “‬يفضلون‭ ‬اتباع‭ ‬المؤشرات‭ ‬الواضحة‭ ‬لما‭ ‬يطلبه‭ ‬الجمهور‭” ‬وعدم‭ ‬المخاطرة‭.‬

ومن‭ ‬الأسماء‭ ‬المشاركة‭ ‬أيضاً‭ ‬فرقة‭ “‬غوريلاز‭” ‬الإنكليزية‭ ‬وفرقة‭ “‬بلوندي‭” ‬الأميركية‭ ‬وفرقة‭ “‬بوي‭ ‬جينيوس‭” ‬لموسيقى‭ ‬الروك‭ ‬المستقلة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلنت‭ “‬بلينك‭-‬182‭” ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أنها‭ ‬ستقدن‭ ‬حفلة‭ ‬الجمعة،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬يشارك‭ ‬الأعضاء‭ ‬الاصليون‭ ‬للفرقة‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬لها‭.‬

ويستمر‭ ‬مهرجان‭ ‬كوتشيلا‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الأحد،‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الجاري‭.‬