تعثّر الطلاب في أرض الديوانية وفوز الصناعة بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

وضع الصناعة حدا لسلسلة نتائجه السلبية من تسع جولات بدون فوز عندما خرج من ملعبة بفوز مهم جدا كان يبحث عنة من مدة حققة على نفط ميسان بثلاثة أهداف لهدفين سجل هشام احمد هدفين د22 و63 وصفاء احمد د85 فيما سجل للضيف ياسين ساميةد28 وسجاد جبار د50 ومعها توقفت انتصارات اهل العمارة الاخيرة ويبدو انهم قللوا من شأن صاحب الارض في ظل مشاركتة المتعثرة قبل أن يدفعوا الثمن والتراجع موقعا للوراء بنفس الرصيد38 وتتوقف معها الفترة الأكثر الايجابية للفريق الذي كان علية اخذ الامور على محمل الجد و التصرف كما يجب لان في هذه الأوقات كل مباراة تشكل تحدي لاسباب معروفة وقبلها دخلول المباراة والقيام بالعمل المطلوب وذلك لن يكون سهلا وبإمكان اي فريق العودة حتى مع أصعب الظروف لانه لاشيء مضمون بكرة القدم كما لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف والاهم اللعب للحفاظ على التقدم وتقديم كل شيء امام الصناعة الذي ليس لدية ما يخسرة في ظل تاخرالمركز وتراجع النتائج لكنة لايريد ان يفقد امل البقاء ومحاولة تحقيقة حتى النفس الاخيربعد قرار الاتحاد بنزول فريقين للأولى ما زاد من حدة الصراع في مواقع المؤخرة بين الثلاثي القاسم والنفط والصناعة على بعد نقطة من النفط ما يتوجب على اللاعبين مو اصلة تحقيق النتائج الافضل بعد الفوز العريض والخطوة الكبيرة امس الاول وسيدخول اللقاء المقبل بمعنويات عالية امام الحدود والحلول ستكون مرة أخرى عند قصي منير الذي تولى مهمة ادارة الفريق من الدور الماضي وعليه قيادة حملة الدفاع عن البقاء التي تثير القلق لإدارة النادي .

أمر مهم

وسيكون الامر غاية في الأهمية وأمر كبير للاعبي الفريق الذين يدركون طبيعة المهمة وعليهم التعامل بحذر شديد وتقديم الاداء المقنع وامام مهمة التعويض مع ما تبقى من مباريات تحتاج إلى جهود استثنائية لدعم حظوظةولان كل شيء متو قع بكرة القدم .

وتمكن دهوك تجاوز أزمة النتائج بعد اربع مباريات بدون فوز بتعادل وثلاث خسارات ومعها الإقصاء من الكاس في ملعبه من الطلبة قبلىان يخوض اللقاء الاخير بجدية وحماس وقوةعندما انتفض وقلب تأخرة بهدف الى التفوق بهدفين على ضيفة نفط البصرة رغم تحققة الأسبقية عن طريق المحترف نجومبي د65 فيماأدرك الاصفر التعادل بعد ثلاث دقائق بهدف كوفد لطيف وحسم المهمة على أكمل وجه بهدف كراهيري في د94 ليعود لعزف نغمة الانتصارات في ظل إمكانيتة الكبيرة والعودة بثقة عالية لنتائج الارض وإقناع جمهوره الذي سر كثيرا بالفوز واستعادة المركزالسادس من النجف40 واقترب من الطلاب وبات في وضع افضل بعدما عاد بنقطة غالية الاسبوع الماضي من الجوية ويستعيد دوره في المنافسة ومصالحة جمهوره في صحوة يامل ان تستمر وتنعكس على واقع المواجهات القادمة لدعم المشاركة بعد اكثر واللعب بطموحات التقدم للمركز الخامس على الطرف الآخر تاثر نفط البصرة كثيرا بالهزيمة بعدما فرط وتنازل عن كل شيء في لحظات شعر معها بالإحباط والاستمرار بمركزة المتاخر الرابع عشر بعد خسارتين وثلاث تعادلات والخروج من بطولة الكاس انام ضعف الجهود وانعدام الفرص وتاخر الخطوط عن العمل المتوازن مؤخرا ما زاد من تراجع الفريق الذي يمر في فترة ضعف وتراجع واضحة بعد التخلي عن النتائج الاخيرة وقد يواجه صعوبات أكبر مع مرور الوقت و الاندفاع للوراء كان واضحا ومؤثرا وقبلها الاحباط امس الأول لكنها ليست النهاية امام قدرات الفريق القادر على تجاوز الفترة الحالية واستعادة الامور بالسرعة .

تعثر الطلاب

وعاد الطلبة بتعادل بطعم الخسارة من مضيفه الديوانية في اللقاء الذي جرى على ملعب النجف ليواصل تخبطة ولم يتمكن من تجاوز نكسة الشرطة واستعادة توازنة والثقة المفقودة الى جانب تحفيز اللاعبين وفشل التشكيل واللعب بحذر تحت ضغط جمهوره الذي زاد توترا وعدم الرضا بما يحصل للفريق من جولة لأخرى وخشية استمرار الحال السلبي والتراجع بعد اكثر في جدول الترتيب لانعدام قدرة اللاعبين بالعودة للنتائج المهمة عندما تاخر مرتين امام الديوانية و تعادل فير الرمق الاخير و بصعوبة بعدما أنتظر الديوانية دقيقتين فقط ليهز شباك الضيف بهدف عبد القادر عزيز قبل ان يدرك المنافس التعادل بهدف مرتضى علي د16 وفشلت محاولات الطلاب لقلب الامور بعدما تحولوا للهجوم لكن دون جدوى بانعدام التركيز و ترجمة الفرص امام تصدي الحارس وتكتل الدفاع لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف ونجح اصحاب الارض بإضافة الهدف الثاني بواسطة سيف الدين ظاهرد76 والتقدم وارباك حسابات احمد خضير من مخاوف السقوط مرة أخرى قبل أن ينقذ المحترف جالسون الفريق من الخسارة وتداركها على بعد خمس دقائق من نهاية الوقت وكاد الفريق أن يقع في بالمحذور لو انتهز مهاجم الديوانية اخر اخطر فرص اللقاء بشكل صحيح لكنه وضع الكرة فوق العارضة ويعود الديوانية بنقطة غالية رغم معاناة المشاركة الكبيرة المعقدة وسط تصاعد الشعور الكبير بالقلق كلما مر الوقت الذي يسير خارج مصلحة الفريق المتذيل 8 بعد ظهور واضح امام جمهور الرافض للتعادل الذي كان يعتقد أن المهمة متاحة قبل أن يخذلة لاعبو الفريق الذين لم يجدوا الحلول وقبلها وجد الفريق نفسة في موقف صعب بنفس مركزه الخامس44 امام ملاحقة شديدة من دهوك السادس 40.

الدور المقبل

وحددت لجنة المسابقات بعد غد الاربعاء موعد الانطلاقة منافسات الجولة الثامنة والعشرين عندما تقام اربع مواجهات وفيها يلتقي الكهرباء ونوروز وكلاهما تجرعا الهزيمة و يضيف القاسم الزوراء ويحاول الثاني تجاوز تاخر معاناة الجولتين الأخيرتين امام اهل النجف فيما يسعى القاسم الحد من نتائج الأرض ويواجه كربلاء بافضل حال جارة اللدود النجف في ديربي الفرات الأوسط وعينهما على النقاط ويدخل الحدود والصناعة بمعنويات مرتفعة بعد فوز الاول على الكرخ والثاني على نفط ميسان.