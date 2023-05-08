تعثر مفاوضات جدة بين طرفي نزاع السودان والقتال يتصاعد في العاصمة

الخرطوم‭ – ‬جدة‭ – ‬الزمان‭ ‬

لم‭ ‬تحرز‭ ‬مفاوضات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والمنعقدة‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬‮«‬تقدما‭ ‬كبيرا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬الإثنين،‭ ‬فيما‭ ‬تصاعد‭ ‬القتال‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭.‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بـ»حميدتي‮»‬‭. ‬وتلبية‭ ‬لمبادرة‭ ‬سعودية‭-‬أميركية،‭ ‬أرسل‭ ‬القائدان‭ ‬العسكريان‭ ‬ممثلين‭ ‬عنهما‭ ‬لمدينة‭ ‬جدة‭ ‬السبت‭ ‬لعقد‭ ‬مباحثات‭ ‬وصفتها‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬بـ»المحادثات‭ ‬الأولية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سعودي‭ ‬ان‭ ‬الوفدين‭ ‬لا‭ ‬يملكان‭ ‬القرار‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬ويرجعان‭ ‬بين‭ ‬وقت‭ ‬واخر‭ ‬للبرهان‭ ‬ودقلو‭. ‬وأفاد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬سعودي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬لم‭ ‬تحرز‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬‭ ‬وتابع‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬وقفا‭ ‬دائما‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ليس‭ ‬مطروحا‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭. ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‮»‬‭. ‬وللأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬لازم‭ ‬سكان‭ ‬الخرطوم‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شح‭ ‬في‭ ‬موارد‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬وسط‭ ‬ذعر‭ ‬وارتباك‭ ‬من‭ ‬الأعيرة‭ ‬النارية‭ ‬الطائشة‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نسمع‭ ‬أصوات‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬السوق‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أنّ‭ ‬وفده‭ ‬إلى‭ ‬المفاوضات‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتحدث‭ ‬سوى‭ ‬عن‭ ‬الهدنة‭ ‬وكيفية‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬لتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬تحاول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ (‬شرق‭) ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‮ ‬‭ ‬التفاوض‭ ‬لإيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬الخرطوم‭ ‬ودارفور‭ ‬حيث‭ ‬قصفت‭ ‬أو‭ ‬نهبت‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومخازن‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭. ‬والأحد،‭ ‬وصل‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬بهدف‭ ‬لقاء‭ ‬ممثلي‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬غريفيث‭ ‬الأحد‭ ‬إنّه‭ ‬يسعى‭ ‬لبحث‭ ‬القضايا‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسودان‭. ‬وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّ‭ ‬غريفيث‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬الانضمام‭ ‬للمفاوضات‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬بعد‭. ‬ويعقد‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اجتماعا‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬لمناقشة‭ ‬‮«‬تأثير‮»‬‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬‮«‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬ويعتقد‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬قد‭ ‬تطول‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬أي‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬حسمها‭ ‬ميدانيا‭. ‬‮ ‬‭ ‬وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬وجها‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬للإغاثة‭ ‬‮«‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬متنوعة‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‮»‬،‭ ‬لتوفير‭ ‬مساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬وانسانية‭ ‬وطبية‭ ‬للنازحين‭.‬

وأسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬750‭ ‬قتيلا‭ ‬وخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭ ‬حسب‭ ‬بيانات‭ ‬موقع‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬ووقائعها‭ (‬أيه‭ ‬سي‭ ‬إل‭ ‬إي‭ ‬دي‭)‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نزوح‭ ‬335‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ولجوء‭ ‬117‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬استقبال‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة‭ ‬أكثر‭ ‬57‭ ‬ألفاً‭ ‬من‭ ‬الاشقاء‭ ‬السودانيين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬الاف‭ ‬مواطن‭ ‬أجنبي‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بفرار‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬سوداني‭ ‬إلى‭ ‬تشاد‭ ‬و27‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭.‬

تأتي‭ ‬محادثات‭ ‬جدة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬إقليمية‭ ‬عربية،‭ ‬وأخرى‭ ‬إفريقية‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬خصوصا‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬القارة‭ ‬عبر‭ ‬منظمة‭ ‬ايغاد‭ ‬للتنمية،‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭.‬

كذلك‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬استنفاذه‭ ‬آخر‭ ‬بطاقات‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬السودان‭ ‬بتعليق‭ ‬عضويته‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بعدما‭ ‬نفذ‭ ‬البرهان‭ ‬مدعوما‭ ‬من‭ ‬دقلو‭ ‬انقلابا‭ ‬عسكريا‭ ‬اطاحا‭ ‬فيه‭ ‬بالمدنيين‭ ‬من‭ ‬الحكم‭.‬‮ ‬

ويرى‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تباين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القوى‭ ‬الاقليمية‭ ‬لطرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬إذ‭ ‬تبدو‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬دقلو،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الجيش‭ ‬بينما‭ ‬تقف‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الجنرالين‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬الأحد‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬تطرق‭ ‬الى‭ ‬تطورات‭ ‬الملف‭ ‬السوداني،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬إن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬‮«‬تستحق‭ ‬الدعم،‭ ‬وأكرر‭ ‬مناشدتي‭ ‬بالتمسك‭ ‬بهذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬النزاع‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جولة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬تقسم‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬أقاليم‭ ‬متناحرة،‭ ‬وتجعل‭ ‬منه‭ ‬ساحة‭ ‬لمعارك‭ ‬تهدد‭ ‬وجوده‮»‬‭.‬