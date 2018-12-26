تعثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬مصر مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي

القاهرة – مصطفى عمارة كشفت مصادر اقتصادية النقاب ان مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية لتقديم الشريحة الخامسة والتي تقدر ب 12 مليار دولار اصطدمت بعدد من مطالب البنك ومن اهمها تحريك سعر البترول والكهرباء واتخاذ اجراءات خاصة بسعر الصرف وتقليص الدعم الحكومي والتحول بسعر الصرف الى نظام بشكل اوسع وهو ما تحفظت عليه الحكومة نظرا لتاثير تلك القرارات على زيادة الاسعار بشكل كبير وهو ما سوف يؤدي الى مزيد من غضب الشارع الذي يعاني من زيادة الاسعار. واوضح د/ رشاد عبده الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان صندوق النقد الدولى يريد ان تسير مصر وفق النظام الراسمالى لذلك طلب من مصر تخفيض قيمة العملة، واضاف ان اشارة صندوق النقد الدولى بالاصلاحات التى اتخذتها مصر يرجع الى ان الاصلاحات قضت على الطبقة الوسطى، فيما كشف الخبير الاقتصادى وائل النحاس ان توقف الحكومة عن استيراد الغاز سوف يعزز موقف مصر في مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي ببيع بعض شركات القطاع العام .
في المقابل وصف عدد من الخبراء التزام الحكومة بدعم الوقود بانه باهظ التكاليف خاصة ان فاتورة دعم الوقود كانت تذهب للاغنياء من ناحية اخرى توقعت مصادر اقتصادية زيادة فى عدد كبير من اسعار السلع مع مطلع العام القادم خاصة مع زيادة حجم الديون والذى اصبح مصدر قلق للحكومة المصرية حيث طلب رئيس الوزراء عدم الاقدام على مزيد من القروض الا اذا ساهمت فى عملية التنمية.