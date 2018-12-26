تعثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬مصر مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬النقاب‭ ‬ان‭ ‬مفاوضات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لتقديم‭ ‬الشريحة‭ ‬الخامسة‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬ب‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬اصطدمت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬مطالب‭ ‬البنك‭ ‬ومن‭ ‬اهمها‭ ‬تحريك‭ ‬سعر‭ ‬البترول‭ ‬والكهرباء‭ ‬واتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬خاصة‭ ‬بسعر‭ ‬الصرف‭ ‬وتقليص‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬والتحول‭ ‬بسعر‭ ‬الصرف‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬بشكل‭ ‬اوسع‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحفظت‭ ‬عليه‭ ‬الحكومة‭ ‬نظرا‭ ‬لتاثير‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الاسعار‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الاسعار‭. ‬واوضح‭ ‬د‭/‬‭ ‬رشاد‭ ‬عبده‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬تسير‭ ‬مصر‭ ‬وفق‭ ‬النظام‭ ‬الراسمالى‭ ‬لذلك‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬تخفيض‭ ‬قيمة‭ ‬العملة،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اشارة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬بالاصلاحات‭ ‬التى‭ ‬اتخذتها‭ ‬مصر‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاصلاحات‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬الطبقة‭ ‬الوسطى،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادى‭ ‬وائل‭ ‬النحاس‭ ‬ان‭ ‬توقف‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬سوف‭ ‬يعزز‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬مفاوضتها‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬ببيع‭ ‬بعض‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ .‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬وصف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بدعم‭ ‬الوقود‭ ‬بانه‭ ‬باهظ‭ ‬التكاليف‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬فاتورة‭ ‬دعم‭ ‬الوقود‭ ‬كانت‭ ‬تذهب‭ ‬للاغنياء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬توقعت‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬زيادة‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اسعار‭ ‬السلع‭ ‬مع‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الديون‭ ‬والذى‭ ‬اصبح‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬للحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عدم‭ ‬الاقدام‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القروض‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬ساهمت‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭.‬