توفير مظلة صحية دائمة

تعاون مشترك بين العمل والنفط في مجال إصابات المهنة

بغداد – الزمان

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة النـــــــــفط للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية في جميع القـــــــــطاعات ومنــــــها القطاع النفطي . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ازهــــــار فاضل ماجد القول ان (المركز أعد احصائية تضمنـــــــــت عدد العاملين في شركات القطاع النفطي في محافظتي البصرة وميسان الذيــــــن تم فحـــــــــصهم خلال 2018 البالغ 1859 عامـــــــلا منهم 1372 عاملا محـالا من شــــركتي نفط البصرة ومصافي الجنـــــــوب و487 عاملا محالا من شركات نفـــــط الجنوب وغاز الجنوب وغاز البصرة و265 عاملا محالا من شركة نفط ميسان واشارت الى ان (المركز قد اعد برنامجا متكاملا منذ عام 2015 تضمن تشكيل فرق طبية لاجراء الفحوص السريرية والفسلجية والمختبرية لتبسيط الاجراءات للعاملين موقعيا.

مظلة صحية

يذكر ان الفحوص التي يجريها المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية لها اهمية في توفير مظلة صحية دائمة بغية حماية وتحسين صحة وسلامة العاملين في الانشطة المختلفة بما فيها شركات القطاع النفطي).

وبحث الوزير باسم عبد الزمان مع النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري التوسع في شمول الاسر الفقيرة ببرنامج الحماية الاجتماعية. وقال الوزير خلال اللقاء الذي عقد الاحد 13-1-2019 ان الوزارة تتعامل مع 17 بالمئة من المجتمع العراقي ما بين فقير ومعاق وباحث عن العمل)، مشيرا الى ان (هناك ست محافظات تعاني تدني مستويات المعيشة وبحاجة الى برامج وخطط اجتماعية جديدة.

واضاف ان المرحلة المقبلة ستشهد زخما كبيرا على الوزارة لوجود الكثير من العوائل دون مستوى خط الفقر)، لافتا الى ان (هناك 450 ألف اسرة تم اجراء بحث اجتماعي لها والوزارة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بتلك العوائل بانتظار التخصيص المالي لشمولها برواتب الاعانة الاجتماعية. واكد ضرورة ان يعي مجلس النواب حجم المسؤولية الاجتماعية الملقاة على الوزارة وان يراعي حجم التخصيصات المرصودة لملف الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة نظرا للــــــزخم الكبير من العوائل التي هي دون مستوى خط الفقر).

واوضح ان الوزارة لديها عدد آخر من الاسر التي لم يشملها البحث الاجتماعي حتى الان وهي بانتظار الانتهاء من البــــــيان الســــــــنوي للبت باجراءات البحث لتلك العوائل بعد تحديث بياناتها والــــــــتأكد من عناوينــــــها ومن ثم ارسال الباحثين الاجتماعيين.كما تناول اللقاء بحث موضوع المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الذي سيتضمن ثلاثة مشاريع ستنفذ في تلك المناطق بما فيها محافظة نينوى من خلال النقد مقابل العمل والقروض وبرنامج الحماية الاجتماعية).مبينا ان (المشروع يهدف لمساعدة الاسر العائدة الى مناطقها من خلال توفير وظائف وفرص عمل تسهم في اعادة دمجهم مجتمعيا).واعلن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية احصائية اسبوعية عن انجازات الاقسام الفنية للمدة من 2-8/1 كانون الثاني الجاري. وبلغ عدد الفحوص السريرية والفسلجية والمختبرية 59 فحصاً ، فضلا عن اصدار شهادة فحص هندسي، وتدريب (23) طالباً من كــــــلية التــــقنيات الصحية والطبية . و109 طلاب من المعهد الطبي التقني / الدراسة الصباحية و133 طالبا من معهد الطبي التقني/ الدراسة المسائية ، كذلك تدريب اربعة من اطباء البورد العراقي واربعة من اطباء البورد العربي .

يذكر ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية يعد الجهة الرسمية الوحيدة في العراق المعنية بحماية وتحسين صحة وسلامة العاملين في الانشطة الاقتصادية كافة من الناحيتين البدنية والنفسية.