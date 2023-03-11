تعادل نفط الشمال والجوية بدوري النساء لكرة الصالات

بغداد- الزمان

تعادل فرياق نادي القوة الجوية، مع نفط الشمال بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي احتضنته قاعة نادي الاعظمية الرياضي ، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة دوري كرة الصالات النسوي .

وبهذه النتيجة رفع نفط الشمال رصيده للنقطة 20 بالمركز الأول، ورفع الجوية رصيده للنقطة 16 بالمركز الثاني.

وكان فريق سيدات الزوراء تعادل مع سيدات نفط الشمال بأربعة أهداف لكل فريق ضمن دوري الصالات الكروي النسوي .وتتصدر اللاعبة ايلاف حسام قائمة هدافي الدوري برصيد 24 نقطة.