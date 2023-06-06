تظاهرة للمهندسين في بغداد للمطالبة بالتعيين

بغداد – ياسين ياس

دعت تنسيقية المهندسين الى تظاهرة في بغداد اليوم الاربعاء للمطالبة بتعيينهم. وقالت في بيان تلقته (الزمان) انه (بسبب التهميش المقصود واللامبالاة من قبل الحكومة للخريجين عامة والمهندسين خاصة ستكون لدينا خطوات تصعيدية)، موضحة ان (مكان التجمع للتظاهرة سيكون بوابة رقم 5 فلكة الحسنين بالجادرية عند الساعة التاسعة صباحا), ودعا البيان جميع المهندسين الى الحضور (للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور لهم وانصافهم واخذ الحقوق) مضيفا ان (التعيين هو مطلب المهندسين المعتصمين في محافظة بغداد)

وتظاهر منتسبو شركة مصافي الجنوب أمس للمطالبة بالغاء فقرة زيادة سعر برميل النفط الخام المجهز للمصافي ومنعوا الصهاريج من العبور لتحميل المنتجات النفطية بسبب إضافة فقرةفي الموازنة، تقصي شركتهم وتجعلها خاسرة. ونصب المعتصمون سرادق لحين تحقيق المطلب المتمثل بإزالة هذه الفقرة من الموازنة.