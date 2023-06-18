تظاهرة في برن قبل حفلة لرامشتاين

{ برن-(أ ف ب) – تظاهر نحو 150 شخصا السبت في مدينة برن السويسرية أمام الاستاد حيث كان من المقرر أن تقدّم فرقة موسيقى الروك الألمانية رامشتاين عرضا أمام 40 ألف متفرج، فيما يخضع مغنيها الرئيسي لتحقيق في قضية اعتداءات جنسية.حاملين لافتات كتب عليها “أنا أصدقها” و”أوقفوا ثقافة الاغتصاب”، رفع المتظاهرون أصابعهم الوسطى في وجه الجمهور الذي ردّ بالقيام بالمثل وأطلق صيحات استهجان، لتصل الشرطة بعد ذلك وتفصلهما.ووجّهت نساء كثيرات إلى المغنّي تيل ليندمان (60 عاما) اتهامات بالاعتداء جنسيا عليهنّ بعد حفلات موسيقية للفرقة، وهو ما نفاه المغني عبر محاميه.وفتحت النيابة العامة في برلين تحقيقا في القضية الأربعاء، فيما أعلنت شركة “يونيفرسال ميوزيك” الخميس أنها علّقت النشاطات التسويقية والترويجية الخاصة بالفرقة.وفيما كانت الفرقة تحيي جولة أوروبية، تزايدت الدعوات إلى مقاطعتها وأُلغيت الاحتفالات التي كانت تُنظم عادة بعد حفلات الفرقة.واتخذت برلين القرار نفسه لحفلات للفرقة كانت مُقررة في تموز.وبدأت القضية في نهاية أيار بشهادة امرأة إيرلندية تبلغ 24 عاما، اتهمت فيها المغني والمؤلف الغنائي تيل ليندمان بتخديرها والاعتداء عليها بعد حفلة موسيقية في الشهر نفسه في ليتوانيا.وشجّعت هذه الشهادة شابات أخريات على الخروج عن صمتهنّ، فوجّهن اتهامات مشابهة إلى المغني، تطرّقت كلها إلى أسلوب مشابه في الاعتداء الجنسي. وبحسب هذه الاتهامات، كان ليندمان يرصد ضحاياه بين الحاضرات في الصفوف الأمامية من الحفلات الموسيقية، مع التقاط صور أو تسجيلات فيديو لهنّ حتى يتمكن المغني من أن يختار بينهنّ، قبل أن تدعى بعضهنّ إلى الكواليس حيث يتعرّضن للتخدير قبل أن يعتدي عليهنّ المغني.