تظاهرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬الأسد

خبراء‭ ‬مصريون‭ ‬ينقسمون‭ ‬بشأن‭ ‬قمة‭ ‬جدة

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اختتم‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة،‭ ‬حذّر‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬من‭ ‬‮«‬مؤامرة‭ ‬أمريكية‮»‬‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بالاغتيال‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬ملك‭ ‬السعودية‭ ‬الاسبق‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬ال‭ ‬سعود،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يذكر‭ ‬المصادر‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬ما‭ ‬ذهب‭ ‬اليه،‭ ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬سعى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لتقليص‭ ‬النفوذ‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تجمع‭ ‬بيركس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬ورفض‭ ‬تقليص‭ ‬انتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬أو‭ ‬وقف‭ ‬إمدادات‭ ‬روسيا‭ ‬بالطاقة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬ضربة‭ ‬للنفوذ‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬به‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ . ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالجامعة‭ ‬العربية‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المشاورات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬المندوبين‭ ‬الدائمين‭ ‬بالجامعة‭ ‬تفيد‭ ‬بان‭ ‬ممثل‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬للمشاركين‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬ورفع‭ ‬العقوبات‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬إعانة‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاجئين‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أحدثت‭ ‬مشاركة‭ ‬سوريا‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬وأكد‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬رشدي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إدراكا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬بقاء‭ ‬سوريا‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الحاضنة‭ ‬العربية‭ ‬ليس‭ ‬مفيدا‭ ‬وأن‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬واحتضانها‭ ‬هو‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬بحل‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭. ‬وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬العرابي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬أراضيها‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تعقيدها‭ ‬أمام‭ ‬الأزمة‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يستلزم‭ ‬إتخاذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ ‬معها‭ ‬وهناك‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬بالفعل‭ ‬بدأت‭ ‬بتلك‭ ‬الخطوة‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬آثار‭ ‬الزلزال،‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لأزمة‭ ‬اللاجئين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإعمار‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬معقدة‭ ‬جدا‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬لحلها‭. ‬وأكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬فرج‭ ‬فتحي‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬بداية‭ ‬مهمة‭ ‬لقطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬أضرت‭ ‬بالملف‭ ‬السوري‭.‬

فيما‭ ‬تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬السوريين‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدة‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وتوّج‭ ‬حضور‭ ‬الأسد‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬الجمعة‭ ‬انتهاء‭ ‬عزلة‭ ‬عربية‭ ‬فرضت‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬إثر‭ ‬قمع‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬لاحتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬ضخمة‭ ‬طالبت‭ ‬بتنحيه‭.‬

وخرج‭ ‬المئات‭ ‬إلى‭ ‬الساحات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أعزاز‭ ‬وعفرين‭ ‬والباب‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭.‬‮ ‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬أعزاز،‭ ‬هتف‭ ‬متظاهرون‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬اسقاط‭ ‬النظام‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬خلال‭ ‬احتجاجات‭ ‬العام‭ ‬2011‭. ‬ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬عدة‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬إحداها‭ ‬‮«‬دول‭ ‬التطبيع‭ ‬والتطبيل،‭ ‬إن‭ ‬كنتم‭ ‬تظنون‭ ‬أن‭ ‬الثورة‭ ‬انتهت‭ ‬فأنتم‭ ‬واهمون‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬النازحة‭ ‬عائشة‭ ‬مراد‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬شخصياً‭ ‬عشت‭ ‬ألم‭ ‬المعتقلين‭ ‬والحصار‭ ‬والتهجير‭ (…) ‬أرفض‭ ‬رفضاً‭ ‬كاملاً‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬المجرم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عصام‭ ‬خطيب،‭ ‬النازح‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حصاراً‭ ‬ومعارك‭ ‬دامية‭ ‬قبل‭ ‬سنوات،‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬لمراجعة‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬المخزي‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬للتنحي‭ ‬ولمحاكمته‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬إدلب‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭)‬،‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬يمثلها‭ ‬الأسد‭ ‬المجرم‮»‬،‭ ‬وحملوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬للتطبيع‮»‬‭.‬

وتوجهت‭ ‬إحدى‭ ‬المتظاهرات‭ ‬حلا‭ ‬ابراهيم‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬هو‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬سوداء‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬ملفاتكم‮»‬‭.‬

‭ ‬

​