تظاهرة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تطالب‭ ‬بتحرير‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬مختطف‭ ‬ايزيدي‭ ‬في‭ ‬سوريا

تحذير‭ ‬أمني‭ ‬كردي‭: ‬داعش‭ ‬يجدد‭ ‬أساليبه‭ ‬للعودة‭ ‬وتجنيد‭ ‬الشباب

بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬مديرية‭ ‬شؤون‭ ‬الأيزيدية‭ ‬بوزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬عودة‭ ‬21‭ ‬طفلا‭ ‬ايزيديا‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاث‭ ‬فتيات‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬قضاء‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬تحريرهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬من‭ ‬تحريرهم‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الباغوز‭ ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للمديرية‭ ‬ان‭ ‬الاطفال‭ ‬المحررين‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬السورية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬داخل‭ ‬سجون‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وتعرضوا‭ ‬خلالها‭ ‬لأبشع‭ ‬صور‭ ‬التنكيل‭ ‬والاستعباد‭ ‬الجنسي،وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬فان‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتفظ‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬مختطفة‭ ‬ومختطف‭ ‬إيزيدي‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬“داعش”‭ ‬اجتاح‭ ‬قضاء‭ ‬سنجار‭ ‬والقرى‭ ‬الايزيدية‭ ‬المجاورة‭ ‬للجبل‭ ‬في‭ ‬اب‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬واقتاد‭ ‬الرجال‭ ‬والشباب‭ ‬إلى‭ ‬أطراف‭ ‬القرى‭ ‬ونفذ‭ ‬بحق‭ ‬الإيزيديين‭ ‬ابادة‭ ‬جماعية‭ ‬وأخذ‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬والأطفال‭ ‬سبايا‭ ‬وغنائم‭ ‬للمتاجرة‭. ‬

في‭ ‬حين‭ ‬تظاهر‭ ‬العشراتُ‭ ‬في‭ ‬ساحةِ‭ ‬التحرير‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬للتنديدِ‭ ‬بمجزرةِ‭ ‬اعداِم‭ ‬50‭ ‬امرأة‭ ‬ايزيدية‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬قريةِ‭ ‬الباغوز‭ ‬السورية‭ ‬المحاذيةِ‭ ‬للعراق‭ ‬ودعا‭ ‬ناشطون‭ ‬ونوابٌ‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬التحركِ‭ ‬لتحرير‭ ‬مئات‭ ‬الناجين‭ ‬واعادتِهم‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬ومحاسبةِ‭ ‬المتسبب‭ ‬بهذه‭ ‬المجزرة‭ ‬وكِل‭ ‬من‭ ‬يُسّهلَ‭ ‬عبورَ‭ ‬عناصِر‭ ‬التنظيم‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا

وحذّر‭ ‬وزير‭ ‬البيشمركة‭ ‬بالوكالة‭ ‬كريم‭ ‬سنجاري،‭ ‬الجمعة،‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬والعجز‭ ‬عن‭ ‬مواجهته‭ ‬عسكريا‭.‬

وقال‭ ‬سنجاري‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬أربيل‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬حول‭ ‬الأمن‭ ‬والسيادة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ونقلتها‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬كردية،‭ ‬إن‭ ‬«انتهاء‭ ‬داعش‭ ‬عسكريا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬نهاية‭ ‬الارهاب»‭.‬

واضاف‭ ‬سنجاري،‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬ايضا‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬الاقليم،‭ ‬ان‭ ‬«داعش‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعدُ‭ ‬ومستمر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة،‭ ‬ويعيد‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفه،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬ايجاد‭ ‬تكتيكات‭ ‬جديدة،‭ ‬واستغلال‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العمليات‭ ‬المسلحة»‭.‬

فيما‭ ‬حذر‭ ‬رئيسُ‭ ‬ائتلافِ‭ ‬الوطنية‭ ‬اياد‭ ‬علاوي‭ ‬من‭ ‬سحبِ‭ ‬القوات‭ ‬الاجنبية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البلدَ‭ ‬غيرُ‭ ‬جاهٍز‭ ‬للتصدي‭ ‬للارهاب‭ ‬لوحدهِ‭ ‬كما‭ ‬اَن‭ ‬الاوضاع‭ ‬الاقليمية‭ ‬لا‭ ‬تزالُ‭ ‬غيرَ‭ ‬مستقرة‭ ‬علاوي‭ ‬اضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للشرقية‭ ‬نيوز‭ ‬اَن‭ ‬العراق‭ ‬بحاجةٍ‭ ‬لابرام‭ ‬اتفاقيةٍ‭ ‬دولية‭ ‬جديدة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الاجنبي‭ ‬يصادقُ‭ ‬عليها‭ ‬البرلمانُ‭ ‬ولا‭ ‬تمسُ‭ ‬سيادَة‭ ‬البلد

واشار‭ ‬سنجاري‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬«العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الارهاب،‭ ‬وينبغي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬بقاء‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬ظهوره‭ ‬عبر‭ ‬انهاء‭ ‬الازمات‭ ‬السياسية‭ ‬والمشاكل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية»‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬«بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬فإن‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لتجاوز‭ ‬الماضي‭ ‬وحل‭ ‬جميع‭ ‬المشاكل‭ ‬لكي‭ ‬يشعر‭ ‬الجميع‭ ‬بالطمأنينة‭ ‬والثقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬وعلى‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬فان‭ ‬العراق‭ ‬سيتعرض‭ ‬الى‭ ‬ظهور‭ ‬مجاميع‭ ‬ارهابية‭ ‬جديدة‭ ‬وعندها‭ ‬سيعجز‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المجاميع‭ ‬عسكريا»‭.‬

وانطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬أربيل‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬حول‭ ‬الأمن‭ ‬والسيادة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬كريم‭ ‬سنجاري،‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬نيجيرفان‭ ‬البارازاني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نخبة‭ ‬سياسية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقي‭ ‬السابق،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الامني‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬«أزمة‭ ‬الثقة»‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مضيفاً:‭ ‬«نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬معالجات‭ ‬حقيقية‭ ‬بقرارات‭ ‬رجال‭ ‬دولة‭ ‬يملكون‭ ‬الشجاعة‭ ‬لتحمل‭ ‬المسؤولية»‭.‬

وقال‭ ‬الأعرجي:‭ ‬«لدينا‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬المعارضة،‭ ‬وخلال‭ ‬شغلي‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وقد‭ ‬تسلمنا‭ ‬مئات‭ ‬الإرهابيين‭ ‬من‭ ‬الإقليم»‭. ‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬«أزمة‭ ‬الثقة‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وصناعة‭ ‬الثقة‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إثبات‭ ‬إننا‭ ‬رجال‭ ‬دولة‭ ‬ويمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجربتين‭ ‬الإيرانية‭ ‬والكردستانية‭ ‬بعد‭ ‬1991»،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬«نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬معالجات‭ ‬حقيقية‭ ‬بقرارات‭ ‬رجال‭ ‬دولة‭ ‬يملكون‭ ‬الشجاعة‭ ‬لتحمل‭ ‬المسؤولية»‭.‬