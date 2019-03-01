تظاهرة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تطالب‭ ‬بتحرير‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬مختطف‭ ‬ايزيدي‭ ‬في‭ ‬سوريا

تحذير أمني كردي: داعش يجدد أساليبه للعودة وتجنيد الشباب
بغداد – اربيل – الزمان
اعلنت مديرية شؤون الأيزيدية بوزارة الأوقاف في اقليم كردستان العراق عودة 21 طفلا ايزيديا بينهم ثلاث فتيات إلى مركز قضاء سنجار في نينوى قادمين من سوريا بعد تحريرهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية من تحريرهم من منطقة الباغوز وذكر بيان للمديرية ان الاطفال المحررين قضوا في الباغوز السورية أكثر من اربع سنوات داخل سجون تنظيم داعش وتعرضوا خلالها لأبشع صور التنكيل والاستعباد الجنسي،وبحسب البيان فان التنظيم لا يزال يحتفظ بأكثر من ثلاثة آلاف مختطفة ومختطف إيزيدي يذكر أن تنظيم “داعش” اجتاح قضاء سنجار والقرى الايزيدية المجاورة للجبل في اب عام 2014 واقتاد الرجال والشباب إلى أطراف القرى ونفذ بحق الإيزيديين ابادة جماعية وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة.
في حين تظاهر العشراتُ في ساحةِ التحرير وسط بغداد للتنديدِ بمجزرةِ اعداِم 50 امرأة ايزيدية من قِبل تنظيم داعش في قريةِ الباغوز السورية المحاذيةِ للعراق ودعا ناشطون ونوابٌ شاركوا في التظاهرة الحكومة العراقية الى التحركِ لتحرير مئات الناجين واعادتِهم الى العراق ومحاسبةِ المتسبب بهذه المجزرة وكِل من يُسّهلَ عبورَ عناصِر التنظيم بين العراق وسوريا
وحذّر وزير البيشمركة بالوكالة كريم سنجاري، الجمعة، من عودة ظهور الارهاب في العراق مرة اخرى والعجز عن مواجهته عسكريا.
وقال سنجاري في كلمة له خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، ونقلتها وسائل اعلام كردية، إن «انتهاء داعش عسكريا لا يعني نهاية الارهاب».
واضاف سنجاري، الذي يشغل ايضا وزير داخلية الاقليم، ان «داعش لم ينته بعدُ ومستمر في جميع المناطق المحررة، ويعيد تنظيم صفوفه، ويعمل على ايجاد تكتيكات جديدة، واستغلال الشباب في تنفيذ العمليات المسلحة».
فيما حذر رئيسُ ائتلافِ الوطنية اياد علاوي من سحبِ القوات الاجنبية من العراق في هذا التوقيت مشيراً الى ان البلدَ غيرُ جاهٍز للتصدي للارهاب لوحدهِ كما اَن الاوضاع الاقليمية لا تزالُ غيرَ مستقرة علاوي اضاف في تصريح للشرقية نيوز اَن العراق بحاجةٍ لابرام اتفاقيةٍ دولية جديدة لتنظيم الوجود العسكري الاجنبي يصادقُ عليها البرلمانُ ولا تمسُ سيادَة البلد
واشار سنجاري الى ان «العمليات العسكرية لا تكفي في مواجهة الارهاب، وينبغي العمل على عدم بقاء البيئة التي ادت الى ظهوره عبر انهاء الازمات السياسية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية».
وتابع الوزير انه «بعد هزيمة داعش في العراق فإن الفرصة سانحة لتجاوز الماضي وحل جميع المشاكل لكي يشعر الجميع بالطمأنينة والثقة من خلال تطبيق الدستور والقانون وعلى العكس من هذا فان العراق سيتعرض الى ظهور مجاميع ارهابية جديدة وعندها سيعجز من القضاء على تلك المجاميع عسكريا».
وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، الجمعة، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية من البلاد. من جهته أكد وزير الداخلية العراقي السابق، قاسم الأعرجي، في المنتدى الامني نفسه أن «أزمة الثقة» هي سبب المشاكل في العراق، مضيفاً: «نحتاج إلى معالجات حقيقية بقرارات رجال دولة يملكون الشجاعة لتحمل المسؤولية».
وقال الأعرجي: «لدينا علاقات جيدة مع إقليم كردستان منذ أيام المعارضة، وخلال شغلي منصب وزير الداخلية كانت لدينا علاقات تعاون وثيقة مع إقليم كردستان وقد تسلمنا مئات الإرهابيين من الإقليم».
وأوضح الوزير السابق أن «أزمة الثقة هي سبب المشاكل في العراق، وصناعة الثقة تكون من خلال إثبات إننا رجال دولة ويمكن الاستفادة من التجربتين الإيرانية والكردستانية بعد 1991»، مشدداً على أنه «نحتاج إلى معالجات حقيقية بقرارات رجال دولة يملكون الشجاعة لتحمل المسؤولية».