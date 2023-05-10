تظاهرات لحل الازمات – اخلاص علي الوزان

الكل تطالب بحقها والكل يريد حلولا المطالبة حق من حقوق الشعب والفرد وفي الاونة الاخيرة كثرة المظاهرات سواء سلمية او غير ذلك بعضها وجدوا لها حلا ولكن الشعب بدا يفيق من السبات شيئا فشيئا وبدا يدرك ان البعض يتمتع بثروات قد لا تكون له اصلا واننا نشهد بعض الامور.

واما الواسطات كما نسميها او الرشوة او تدفع كم مبلغ بل مبالغ من المال من اجل وظيفة او تعيين باحدى الوزارات التظاهرات شهدت جميع محافظات العراق نقول بعض منها خريجي الاوائل يطالبون بالتعيين اما المتقاعدين يطالبون بزياده الرواتب لتحسين المعيشة التي بادت تهلك كاهل العائلة واما تظاهرات التثبت والعقود والمحاضرين كل فرد من الاسرة العراقية له مطلب اما الرعاية الاجتماعية وذو الاحتياجات الخاصة يجب الاهتمام والتواصل معهم بحثنا كثيرا.

ووجدنا كذلك طلاب الجامعات يجب ان نضعهم في اللائحه الاولى بموازنه هذه السنة واكيد هناك جهود مبذولة في رفع مستوى البلاد سواء اقتصاديا او اجتماعيا.