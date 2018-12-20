تظاهرات في ثلاث مدن سودانية إحتجاجاً على ارتفاع اسعار الخبز

الخرطوم- (أ ف ب

تظاهر المئات الاربعاء في ثلاث مدن سودانية هي بورسودان وعطبره والنهود احتجاجا على عدم توافر الخبر وارتفاع اسعاره، وفق ما افاد شهود وكالة فرانس برس لافتين الى ان متظاهرين احرقوا مقر الحزب الوطني الحاكم في عطبره.

وقال حسن إدريس من سكان بور سودان (الف كلم شرق العاصمة الخرطوم والميناء الرئيسي في البلاد) في اتصال مع فرانس برس “خرج نحو 500 من طلاب المدارس في وسط المدينة وهم يهتفون +لا لا للغلاء+ وتصدت لهم الشرطة بالهراوات”.

واضاف ان “المحلات التجارية في سوق المدينة اغلقت أبوابها وذلك بعد قرار السلطات رفع سعر رغيف الخبز الى ثلاثة جنيهات بدلا من جنيه”.

وسجلت تظاهرات مماثلة في عطبره (400 كلم شمال الخرطوم).

وقال مبارك عبد الرحيم من سكان المدينة عبر الهاتف “الاحتجاج بدأه طلاب الجامعة والمدارس وعند وصولهم الى سوق المدينة انضم إليهم مواطنون وحاولت الشرطة تفريقهم بالهراوات ولكنهم ساروا الى وسط المدينة واشعلوا النار في إطارات قديمة وغطى الدخان وسط المدينة”.

وقال أحمد محمد حسين لفرانس برس “أشعل المتظاهرون الغاضبون النار في مقر حزب المؤتمر الوطني” الحاكم.

وفي مدينة النهود (500 كلم غرب العاصمة)، افاد شهود ان طلاب المدارس لم يجدوا رغيف الخبز لوجبة الإفطار فخرجوا للشارع وهم يهتفون “لا للجوع”.

واندلعت هذه التظاهرات في وقت يعرض رئيس الوزراء معتز موسى على المجلس الوطني (البرلمان) موازنة العام 2019.

وقال موسى الاثنين ان “الحكومة تدعم رغيف الخبز بملايين الدولارات”.

وتعاني كل المدن السودانية بما فيها العاصمة شحا في كميات الخبز منذ ثلاثة أسابيع.

ويستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2،5 مليون طن من القمح ينتج منها 40% ويستورد الباقي .