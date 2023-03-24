تظاهرات فرنسا..تأجيل زيارة ملك بريطانيا ونصائح من إيران وتمسك ماكرون بقانون التقاعد

لندن‭- ‬باريس‭ -‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

دفعت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬جدول‭ ‬الاليزيه‭ ‬الرسمي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬امام‭ ‬ايران‭ ‬لتمارس‭ ‬دور‭ ‬النصح‭ ‬والإرشاد‭ ‬لباريس‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬وزوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬يأملان‭ ‬بزيارة‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬فور‭ ‬إيجاد‭ ‬موعد‮»‬‭ ‬جديد‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬ارجاء‭ ‬زيارتهما‭ ‬بسبب‭ ‬التظاهرات‭.‬

وقال‭ ‬القصر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬صاحبي‭ ‬الجلالة‭ ‬يتطلعان‭ ‬لفرصة‭ ‬زيارة‭ ‬فرنسا‭ ‬فور‭ ‬إيجاد‭ ‬موعد‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬تشارلز‭ ‬وزوجته‭ ‬بأول‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬الأحد‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬أن‭ ‬ارجاء‭ ‬الزيارة‭ ‬تقرر‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬وجهه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬والتي‭ ‬شابتها‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭. ‬توقيف‭ ‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬توقيف‭ ‬457‮»‬‭ ‬شخصا‭ ‬و»إصابة‭ ‬441‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬والدرك‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭.‬

وأكد‭ ‬دارمانان‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬903‭ ‬حرائق‭ ‬لأثاث‭ ‬حضري‭ ‬وحاويات‭ ‬قمامة‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭ ‬النقابية‭.‬

وأضاف‭ ‬دارمانان‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬وتحول‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬باريس‮»‬‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬الشرطة‭ ‬لحماية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬ممن‭ ‬تظاهروا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬فرنسا‭.‬

ورفض‭ ‬دارمانان‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬الذي‭ ‬أقرّه‭ ‬البرلمان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬سحب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭. ‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬ذلك،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬دولة‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقبل‭ ‬بمناقشة‭ ‬ديموقراطية‭ ‬واجتماعية‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بمناقشة‭ ‬عنيفة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬ظهرت‭ ‬إيران‭ ‬بدور‭ ‬الناصح‭ ‬لفرنسا‭ ‬الجمعة‭ ‬داعية‭ ‬اياها‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬العنف‭ ‬و»الاصغاء‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المتظاهرين‭ ‬غداة‭ ‬يوم‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬تخلله‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭..‬

وكتب‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬تتكلم‭ ‬إلى‭ ‬شعبها‭ ‬وتصغي‭ ‬إلى‭ ‬صوته‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نؤيد‭ ‬التخريب‭ ‬وأعمال‭ ‬الشغب‭ ‬لكننا‭ ‬نقول‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تزرعوا‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصغوا‭ ‬إلى‭ ‬صوت‭ ‬شعبكم‭ ‬وتجنب‭ ‬استخدام‭ ‬العنف‭ ‬تجاهه‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الناطق‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬انتقادات‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬حيال‭ ‬قمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬اميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعدما‭ ‬اوقفتها‭ ‬الشرطة‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وقتل‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬وأوقف‭ ‬الالاف‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬تخطط‭ ‬لها‭ ‬إسرائيل‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭.‬

وفرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬بسبب‭ ‬قمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬نساء‭ ‬خصوصا‭.‬

وأكد‭ ‬كنعاني‭ ‬‮«‬من‭ ‬يزرع‭ ‬الريح‭ ‬يحصد‭ ‬العاصفة‭. ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬تلقين‭ ‬الآخرين‭ ‬دروسا‭ ‬في‭ ‬الأخلاق‮»‬‭.‬