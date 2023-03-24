تظاهرات فرنسا..تأجيل زيارة ملك بريطانيا ونصائح من إيران وتمسك ماكرون بقانون التقاعد

لندن- باريس -طهران – الزمان
دفعت الاحتجاجات العنيفة في فرنسا الى تغيير جدول الاليزيه الرسمي ، كما فتحت الباب امام ايران لتمارس دور النصح والإرشاد لباريس ، فقد أعلن قصر باكينغهام الجمعة أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا يأملان بزيارة فرنسا «فور إيجاد موعد» جديد لها بعد الاعلان عن ارجاء زيارتهما بسبب التظاهرات.
وقال القصر في بيان إن «صاحبي الجلالة يتطلعان لفرصة زيارة فرنسا فور إيجاد موعد لذلك».
وكان من المقرر أن يقوم تشارلز وزوجته بأول زيارة دولة الى فرنسا الأحد قبل التوجه الى ألمانيا.
من جهته أعلن داونينغ ستريت أن ارجاء الزيارة تقرر بعد طلب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الصدد، بسبب حركة الاحتجاج الواسعة في فرنسا على إصلاح نظام التقاعد والتي شابتها أعمال عنف. توقيف
فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة «توقيف 457» شخصا و»إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك» الخميس في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وأكد دارمانان الذي حلّ ضيفا على قناة «سي نيوز» أنه كان هناك «903 حرائق لأثاث حضري وحاويات قمامة» الخميس في باريس خلال التظاهرة النقابية.
وأضاف دارمانان «كانت هناك الكثير من التظاهرات وتحول بعضها إلى أعمال عنف خصوصا في باريس» مشيدا بجهود الشرطة لحماية أكثر من مليون شخص ممن تظاهروا في أنحاء فرنسا.
ورفض دارمانان دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل. وقال «أعتقد أنه لا ينبغي سحب هذا القانون بسبب العنف. إذا حصل ذلك، فهذا يعني أنه ليس هناك دولة. يجب أن نقبل بمناقشة ديموقراطية واجتماعية لكن ليس بمناقشة عنيفة».
من جهتها ظهرت إيران بدور الناصح لفرنسا الجمعة داعية اياها إلى تجنب العنف و»الاصغاء» إلى المتظاهرين غداة يوم جديد من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تخلله سلسلة من الحوادث..
وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة «ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تتكلم إلى شعبها وتصغي إلى صوته».
وأضاف «نحن لا نؤيد التخريب وأعمال الشغب لكننا نقول بدلا من أن تزرعوا الفوضى في دول أخرى يجب أن تصغوا إلى صوت شعبكم وتجنب استخدام العنف تجاهه».
وأشار الناطق بذلك إلى انتقادات صدرت في الخارج بما في ذلك من فرنسا حيال قمع التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا اميني في 16 أيلول/سبتمبر بعدما اوقفتها الشرطة لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من عناصر القوى الأمنية وأوقف الالاف خلال هذه التظاهرات التي تعتبرها السلطات الإيرانية «أعمال شغب» تخطط لها إسرائيل والدول الغربية.
وفرض الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من العقوبات على طهران بسبب قمع التظاهرات التي تقودها نساء خصوصا.
وأكد كنعاني «من يزرع الريح يحصد العاصفة. هذا النوع من العنف يتعارض مع تلقين الآخرين دروسا في الأخلاق».