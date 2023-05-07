تطوّر تقني – صلاح النعيمي

قبل عدة سنوات ، أمر الرئيس التركي بتوزيع (آيباد) لطلبة المدارس والجامعات على حساب الدولة ..

في خطوة ذكية لنشر ثقافة الأنترنيت وتيسير سبل تطبيق التحول الرقمي . وبناءا” على قرار رئيس الوزراء بتحويل التعاملات الحكومية وتفعيل برامج الحكومة الالكترونية ، فضلا” عن اعتماد البطاقات الالكترونية في تعاملات المواطنين المالية .نعتقد أهمية أن تكون هنالك مبادرات بمستوى القرار ..والأهم أن يتم اعداد برامج تثقيفية واعلامية متتابعة ، لتسهيل تنفيذ القرار . فالمواطن العراقي في معظمه ، لايزال حديث العهد مع البطاقات الالكترونية .. ويحتاج الى توعية ذات أساليب متدرجة ، للانتقال من التعامل الورقي الى التعامل الالكتروني .

أتمنى أن أكون قد أثرت نقطة مهمة في بحر التوجه نحو اعتماد آليات التطور التقني بديلا” عن الأساليب التقليدية.