تطوّرات عالمية – خالدة خليل
تدار الحرب الناعمة اليوم بوسائل الإعلام ..
وغياب أي حزب عن مسرح الأحداث سيجعل التفاعل الإعلامي معه خاملاً ، بل يعيق تدفق المعلومة من مصدرها فيحدث تشويه في بعض الأحيان .
الإعلام لايصنع الحدث بل أن عمل الإعلام هو الترويج للحدث ، فضلاً عن أن الإعلام هو أحد الأعمدة التي يستند اليها الحزب ليقوم بترجمة مهامه وأهدافه وبرنامجه ، لذا نجد أن هناك علاقة وثيقة بين الأحزاب والمؤسسات الإعلامية في الدول الديمقراطية .
وعليه فإن بناء وتدريب شخصيات حزبية في فنون التواصل والتحدث الى الجمهور وطريقة التعامل مع وسائل الإعلام له أهمية كبيرة في عصر المعلوماتية والتقنيات .
ويجب أن تكون الشخصيات المختارة لهذه المهمة ذات ثقافة واسعة ولديها إلمام بتاريخ الحزب وبرنامجه ، وتاريخ البلد إضافة الى الأحداث والتطورات العالمية.
{ عن مجموعة واتساب