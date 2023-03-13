تطوّرات عالمية – خالدة خليل

تدار الحرب الناعمة اليوم بوسائل الإعلام ..

وغياب أي حزب عن مسرح الأحداث سيجعل التفاعل الإعلامي معه خاملاً ، بل يعيق تدفق المعلومة من مصدرها فيحدث تشويه في بعض الأحيان .

الإعلام لايصنع الحدث بل أن عمل الإعلام هو الترويج للحدث ، فضلاً عن أن الإعلام هو أحد الأعمدة التي يستند اليها الحزب ليقوم بترجمة مهامه وأهدافه وبرنامجه ، لذا نجد أن هناك علاقة وثيقة بين الأحزاب والمؤسسات الإعلامية في الدول الديمقراطية .

وعليه فإن بناء وتدريب شخصيات حزبية في فنون التواصل والتحدث الى الجمهور وطريقة التعامل مع وسائل الإعلام له أهمية كبيرة في عصر المعلوماتية والتقنيات .

ويجب أن تكون الشخصيات المختارة لهذه المهمة ذات ثقافة واسعة ولديها إلمام بتاريخ الحزب وبرنامجه ، وتاريخ البلد إضافة الى الأحداث والتطورات العالمية.

{ عن مجموعة واتساب