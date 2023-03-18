النجف تفتتح صفاً إلكترونياً ومدرسة بالكوفة والرضوية

تطوير 43 منطقة وتصنيع مليون مقعد دراسي لطلبة بغداد

بغداد – الزمان

النجف – سعدون الجابري

قدّم فريق الجهد الحكومي خدماته الى ثلاث مناطق جديدة، و40 منطقة اخرى في بغداد والمحافظات، مشيراً الى صناعة مليون مقعد دراسي خلال العام الجاري. وقال عضو الفريق الحكومي، علي الكوفي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الفريق سينجز اعمال 40 منطقة في العاصمة والمحافظات نهاية العام الجاري، كما سينجز مناطق حي البساتين و المصطفى و الكوثر خلال الاسبوع الجاري، واستكمال مناطق شاكر العاني و حي دوانم الشعلة الاسبوع المقبل)، مبيناً ان (نسبة الانجاز في منطقة الدوانم تطورت من 40 الى 80 بالمئة، اما حي الكوفة الثانية فباشرالفريق بأعماله الخدمية الاسبوع الماضي، وستستمر خلال شهر حزيران القادم).

تنفيذ اعمال

واضاف ان (الجهد الخدمي وضّف 85 مليار دينار، لإعتمادها في تنفيذ الاعمال الموكلة اليه، لحين اقرار الموازنة العامة)، لافتاً الى (الشروع في تنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع بعد وصول تصاميمه النهائية)، وبشأن المشاريع المتلكئة ذكر الكوفي ان (هنالك مسحاً لمشاريع متلكئة كثيرة، سيتم طرحها على الفريق وسيبدأ بالمشاريع الصغيرة منها ملعب التاجي)، موضحاً ان (الفريق سيبدأ بتصنيع مليون مقعد مدرسي خلال العام الجاري، بعد استحصال الأموال الكافية لشراء المواد اللازمة، لتجهيز جميع المدارس بالمقاعد الجديدة). في سياق متصل، وزّعت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، اكثر من الفين مقعد مدرسي بين مدارس ديالى.

وقال عضو الهيئة خليل العطواني ان (الهيئة وفرت 2,300 مقعد مدرسي لتربية محافظة ديالى كدفعة جديدة ضمن مبادرة رئيس الوزراء محمد السوداني لدعم المدارس المحتاجة في مركز واقضية ونواحي المحافظة)، ولفت الى (توزيع تربية المحافظة المقاعد بين مدارس الخالص والجيزاني و شهريان و السعدية ومندلي وقطاعي غرب وشرق بعقوبة)، مضيفاً ان (مدارس ديالى بحاجة الى اكثر من 15 الف مقعد مدرسي، وستعمل على تغطيتها المبادرة الوطنية لرئاسة الوزراء). وفي النجف افتتح المحافظ مدرسة جديدة تحتوي على 24 صف في ناحية الرضوية بالمحافظة، لافتاً الى تخصيص 30 مليار دينار للمشاريع . وذكر المحافظ ماجد الوائلي في تصريح لـ (الزمان) امس ان (المدرسة تعد إضافة جديدة لقطاع التربية في المحافظة، و ستساهم الى جانب المدارس الاخرى في تطوير العملية التربوية والنهوض بواقع الطلبة النجفييين)، واشار الى ان (المحافظة افتتحت المدرسة بحضور عضو البرلمان سعاد الوائلي، و مدير التربية و مستشار المحافظ لشؤون التربية و مدير الناحية و عدد من المسؤولين التربويين، وجَمع من و جهاء واهالي الناحية)، مؤكداً ان (الجهات المسؤولة في النجف تتابع بإهتمام كبير ملف الواقع التربوي حسب التوجيهات، واستكمال المشاريع المتلكئة لمدة ثلاث سنوات وتطوير المدارس)، واضاف (وجهّنا بإزالة العلوة القريبة من المدرسة و توفير المكان البديل لها، وإنجاز المدرسة خلال سنة واحدة)، منوهاً الى ان (ناحية الرضوية حصلت على تخصيصات مالية بلغت 30 مليار دينار لمشروع البوابة الجنوبية الذي توقف بسبب بعض المعوقات).

دوام رسمي

وافتتح مدير عام تربية النجف، مردان البديري، عدداً من مدارس المحافظة، مطلعاً على إنتظام الدوام الرسمي فيها خلال العام الدراسي الجاري. وقال في تصريح امس ان (التربية افتتحت خلال الجولة صفاً إلكترونياً في مدرسة عبد الصاحب دخيل، بحضور رئيسة لجنة التربية النيابية سعاد الوائلي، ومعاون المدير للشؤون الإدارية و عدداً من المشرفات التربويات، حيث تم توزيع الشهادات التقديرية بين المعلمات و التلميذات المتميزات في المدرسة).

ولفت الى (زيارة بعض رياض الاطفال منها حمائم السلام، للإطلاع على بعض التحديات التي تواجهها من اجل معالجتها).