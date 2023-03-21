محافظ ذي قار يفتتح 82 مدرسة ويوعز المباشرة بتأهيل ساحات الجزيرة

تطوير الرشيد وإنشاء كورنيش يبدأ من الجمهورية وينتهي عند المتنبي

بغداد – الزمان

الناصرية – باسم الركابي

افصحت امانة بغداد ،عن الموافقة رسمياً على مشروع تأهيل القلب التأريخي للعاصمة ليعود إلى مكانته السابقة كمتنفس لأهالي بغداد ووجهة للسياحة والترفيه والتسّوق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اعمال الامانة ستنطلق من مرحلة التأهيل خلال الشهر الخامس من هذا العام على مرحلتين الاولى تتضمن تطوير منطقة السراي الموازية لديوان القشلة، والثانية تأهيل شارع الرشيد وساحتي الميدان والرصافي)، ولفت الى (وضع اولويات مهمة قبل البدء بالمشروع اهمها الحرص على استخدام انارة لإبراز جمالية الواجهات، وتنفيذ كورنيش موازٍ يمتد من جسر الجمهورية لغاية كورنيش المتنبي، وتوفير مرافق خدمية للزوار ومرائب للسيارات، فضلاً عن تطوير شارع الرشيد من سوق جملة عشوائي الى شارع للمشاة و وجهة لتسوق العوائل والشباب).

احتفالات مركزية

واضاف ان (المشروع سيشمل نشاطات التشجير وتجهيز اماكن ظلية لغرض الجلوس)، مشيراً الى (انشاء مساحات مُخصصة لإحتضان المهرجانات و الاحتفالات المركزية، وإعادة افتتاح دور للسينما و المسرح، وكذلك ازالة بعض التجاوزات على المباني والشوارع وزيادة المساحات الخضراء، وانشاء اكشاك نظامية وعربات بطراز بغدادي). من جهة اخرى، اكدت الامانة تحسّن الوضع البيئي في العاصمة، موضحة كيفية التعامل مع المخلفات البيئية. وذكر معاون مدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في الامانة، احمد عبد الإله الزيدي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوضع البيــــئي في بــــغداد منذ عام 2003 صار افضل من السابق)، واشار الى (دور المواطنين ومدى التزامهم برمي النفايات، وكيفية مساهمتهم بالحفاظ على البيئة عبر زيادة الوعي)، مؤكداً ان (اهم المشكلات التي تواجه الامانة هي عدم مخاطبة المصانع ومعامل القطاع الخاص، بشأن نفاياتهم)، واضاف ان (الحكومة تجهل طريقة تعامل اصحاب المصانع ومعامل القطاع الخاص مع مخلفاتهم)، مبيناً انه (في الغالب يرمون تلك المخلفات في المناطق التي لاتخضع للنظام الرقابي مثل معسكر الرشيد او الرستمية)، واوضح الزيدي ان (الامانة تتعامل مع بعض مخلفات الدوائر الحكومية بالمتر المكعب، وهذا النظام معمول به مع كلية الشرطة، اما الدوائر الحكومية المتبقية فنفاياتها تكون ورقية او عضوية)، منوهاً الى ان (قوانين الحفاظ على البيئة موجودة، لكنها غير مفعّلة)، واضاف ان (العقوبات تفرض على المخالفين لأول مرة غرامة قدرها 250 الف دينار، وترتفع القيمة الى مليون دينار في حال التكرار، ثم تصل العقوبة للحبس). على صعيد متصل، افتتح محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، 82 مدرسة بحضور وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظة افتتحت 82 مدرسة جديدة ذات سعات مختلفة في عموم المناطق)، مبيناً ان (المباني المدرسية الجديدة ستسهم بعالجة جزء كبير من ازمة المدارس للنهوض بالواقع التربوي ودعم طلبة ذي قار في مسيرتهم التعليمية). من جهة اخرى باشرت المحافظة بتوسيع الشارع الرابط بين جسر الحضارات ومجمع تينا في الناصرية.

عالم مهمة

وذكر الغزي لـ (الزمان) ان (الشركة المُنفذة للشارع باشرت بتنفيذ ثلاثة معالم مهمة في الفضاءات المتبقية بين الطرق لحمايتها من التجاوزات مستقبلاً)، لافتاً الى ان (الاعمال جاءت بعد الاتفاق مع المتجاوزين وتعويضهم)، واوضح انها (شملت انشاء متنزه شناشيل بتصميم مختلف، و سارية بالعلم العراقي، فضلاً عن نافورة ذو تصميم حديث ومميز). واوعز الغزي بتأهيل شوارع صوب الجزيرة الرئيسية، وافتتاح متنزه الجزيرة قرب كراج بغداد. وقال في تصريح امس ان (الملاكات باشرت بتأهيل فلكة الزيتون بضمن خطة تطوير الساحات والشوارع الرئيسية كافة بإتجاه الجزيرة)، واضاف ان (اعمال الصيانة والتأهيل شملت شوارع مجلس المحافظة والزراعة وابراهيم الخليل والنيل)، مشيراً الى (تأهيل جميع الساحات الرئيسية وإنشاء نافورات في الاماكن العامة صوب الجزيرة)، واكد ان (المحافظة اعادت افتتاح متنزه الجزيرة لتكون متنفساً للأهالي، الى جانب تخفيف الزخم على متنزه الناصرية الرئيسي)، منوهاً الى (انشاء نافورات حديثة في البحيرة ومطعم عائلي و العاب للاطفال).