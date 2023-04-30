تطوير الحبّانية وبناء مدارس جديدة في صلاح الدين بمتابعة حكومية

الغزي: باشرنا مشروعَين خدمييَن ونخطط لتأهيل شوارع ذي قار

الانبار – الزمان

الناصرية – باسم الركابي

افصحت محافظة الانبار عن انجاز عدد من المشاريع في الحبانية، واشارت الى توفير فرص عمل للشباب وتحسين واقع القطاع الخدمي في محافظة الانبار. وقال قائممقام مدينة الحبانية علي داود سلمان في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المحافظة نفذت خلال العامين الماضي والجاري مبنى شعبة زراعة الخالدية ومركز صحي كرطان ومركز شرطة الخالدية ومديرية شرطة الحبانية ومركز التدريب المهني ومبنى مركز مجاري الخالدية والكهرباء الجديدة في جزيرة الخالدية الى جانب إنجاز خمس مدارس).

تطوير شارع

واضاف ان (ابرز مشاريع الطرق في القضاء شملت تأهيل الشارع الخدمي من جسر الصديقية الى الحبانية، وتطوير الشارع العام إلى جسر الناظم، واستكمال توسيع الشارع الخدمي في الخالدية للمرحلة الثانية، وإنشاء شوارع في احياء السلام والقدس والأمين والعروبة، وتعبيد طرق في مناطق المجر، وجزيرة الخالدية ضمن مشاريع تنمية الاقاليم، فضلا عن توسعة سدّة الجزيرة من جهة جسر الصديقية الى منطقة ابو زعيان، وإنشاء الشارع الخدمي في قضاء الحبانية بإتجاه المضيق، الى جانب شبكة مجاري شارع ابو فليس، وإنشاء طريق ساحلي يربط الحبانية بالمدينة السياحية، وتأهيل المرحلة الثانية لسدة البوبالي)، لافتاً الى (إنجاز مجمّعات ماء البوشهيل، و ماء المضيق و البعلي الحميد والبودايح والبوشهاب الجديد، ومجمع ماء البوذياب والحديد)، واكد سلمان ان (المشاريع المُحالة للتنفيذ هي مجمّعات الحماميات الجديد وماء بداية قرية البوبالي و ماء قرية البوبالي، ومشروع ماء ابو فليس الجديد، ومجمع حي الأمين)، مبيناً ان (المشاريع ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وحسّنت من واقع القطاع الخدمي للقضاء والنواحي والقرى التابعة له). من جهتها تابعت دائرة المشاريع الوطنية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، مراحل انجاز المباني المدرسية في محافظة صلاح الدين. وقال المحافظ اسماعيل خضير الهلوب في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الدائرة اجرت زيارة ميدانية الى محافظة صلاح الدين، لمتابعة مراحل إنجاز الابنية المدرسية النموذجية، المدرجة بضمن حصّة المحافظة خلال المرحلة الاولى من المشروع)، مضيفاً ان (متابعة الحكومة للمشاريع في المحافظة دعمت حركة الإعمار والبناء بما يلبي طموحات اهاليها بمستوى عالٍ من الخدمات في القطاعات كافة)، ولفت الى ان (الحكومة المحلية منحت قطاع التربية والتعليم اهتماماً كبيراً، استناداً الى متطلبات تحقيق رؤية الامانة العامة لمجلس الوزراء، ودعمها المباشر لهذا القطاع الحيوي المهم)، من جهته ، قال وفد الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال جولته لمشروعات الابنية المدرسية في المحافظة ان (الزيارة جاءت لمتابعة سلسلة الزيارات التفقدية اليومية للمشروع في بغداد والمحافظات، بشأن المتابعة الميدانية الدقيقة لنسب الإنجاز في المشروع المذكور). على صعيد متصل، باشرت محافظة ذي قار، بمشروعين جديدين للمجاري ومياه الصرف الصحي في قضاء الجبايش، بضمن سياق خطة المحافظة لتغطية خدمات البنى التحتية.

وذكر المحافظ محمد الغزي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (المشروع الاول يشمل بناء شبكات مجاري الامطار والصرف الصحي مع محطة رفع مشتركة بقدرة 3 الاف متر مكعب في الساعة في احدى مناطق المحافظة، وشبكات مجاري تمتد لأكثر من عشرة كيلومترات، اما المشروع الثاني فيشمل مجاري مقاطعة 3075 في حي الزهراء)، موضحاً ان (هناك مشروعاً اخر قيد الانشاء حيث سترتفع نسبة تغطية خدمات المجاري في مركز القضاء الى 85 بالمئة)، ونوه الى (إعداد الكشوفات للمناطق المتبقية لإدراجها في خطة المحافظة للعام الجاري التي تتجه الى استكمال البنى التحتية لجميع المدن بضمن التخصيصات المحلية والمركزية المتاحة).

انجاز اعمال

واوعز الغزي بالمباشرة في حملة تأهيل كبرى لمتنّزه صوب الجزيرة مقابل مرآب بغداد.

وقال في تصريح امس ان (المحافظة تتابع انجاز اعمال التطوير والتأهيل واستحداث العاب الاطفال والمتنزهات لخلق اجواء ترفيهية للعائلات)، مشيراً الى (التخطيط لتأهيل الشوارع جميع المناطق دون استثناء، بضمن ضمن سلسلة حملات ومشاريع خدمية واسعة اطلقتها المحافظة بالتزامن مع حملة احنا بخدمتكم التي اطلقها رئيس الوزراء محمد السوداني).