تطوير اختبار نوعي نادر للكشف عن مرض السرطان

سدني‭ – ‬الزمان‭ ‬

طوّر‭ ‬باحثون‭ ‬أستراليون‭ ‬اختبارا‭ ‬نوعياً‭ ‬فاعلاً،‭ ‬مدته‭ ‬10‭ ‬دقائق،‭ ‬لتشخيص‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬المرض،‭ ‬وتقديم‭ ‬العلاج،‭ ‬ربما‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬الأعراض‭ ‬بسنوات‭.‬

وكشف‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كوينزلاند‭ ‬الأسترالية‭ ‬عن‭ ‬اختبار‭ ‬دم‭ ‬جديد‭ ‬يمكنه‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬خلال‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬فقط،‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬بصمة‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬أورام‭ ‬سرطانية‭.‬

وقال‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬بالإمكان‭ ‬إجراء‭ ‬الاختبار‭ ‬أيضا‭ ‬بواسطة‭ ‬أخذ‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬الأنسجة‭.‬

وتوصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاختبار‭ ‬الذي‭ ‬سيفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬المرض،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬علامة‭ ‬حيوية‮»‬‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬السرطان‭. ‬وقال‭ ‬الباحث‭ ‬مات‭ ‬تراو‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تحديد‭ ‬علامة‭ ‬بسيطة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المعقد،‭ ‬فحتى‭ ‬مرض‭ ‬واحد‭ ‬مثل‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬له‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬اختبارات‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬توصلوا‭ ‬إلى‭ ‬علامة‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وسرطان‭ ‬البروستات‭ ‬والقولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬والورم‭ ‬الليمفاوي،‭ ‬مما‭ ‬يظهر‭ ‬أنها‭ ‬إشارة‭ ‬ربما‭ ‬‮«‬تبدو‭ ‬عامة‭ ‬لكل‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‮»‬‭. ‬ويستخدم‭ ‬الاختبار،‭ ‬الذي‭ ‬تحدثت‭ ‬عنه‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬نيتشر‭ ‬كوميونيكيشن‮»‬،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬سائلا‭ ‬يتغير‭ ‬لونه‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬خلايا‭ ‬سرطانية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬

واكتشف‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬لمصاب‭ ‬السرطان‭ ‬والحمض‭ ‬النووي‭ ‬العادي‭ ‬يلتصقان‭ ‬بالمعادن‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف،‭ ‬ويتصرفان‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬الماء،‭ ‬لذلك‭ ‬أضاف‭ ‬العلماء‭ ‬جسيمات‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬الماء،‭ ‬مما‭ ‬يحول‭ ‬السائل‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الوردي‭. ‬وإذا‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬للسرطان‭ ‬في‭ ‬الماء،‭ ‬فإنه‭ ‬يلتصق‭ ‬بالجزيئات‭ ‬المعدنية‭ ‬ويظل‭ ‬الماء‭ ‬باللون‭ ‬نفسه،‭ ‬لكن‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬العادي‭ ‬‭(‬الصحي‭)‬‭ ‬يلتصق‭ ‬بالذهب‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة،‭ ‬فيحول‭ ‬لون‭ ‬الماء‭ ‬إلى‭ ‬الأزرق‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬هذا‭ ‬الفحص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفحوص‭ ‬الدورية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬المرضى،‭ ‬مثل‭ ‬قياس‭ ‬نسبة‭ ‬الكوليسترول‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬