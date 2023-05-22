تطور الخلافات حول الانتخابات الى مناوشات في برلمان كردستان العراق

أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

وقعت‭ ‬مناوشات‭ ‬وتدافع‭ ‬بالأيدي‭ ‬الاثنين‭ ‬داخل‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خلافات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمفوضية‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬الإقليم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬كما‭ ‬صرّح‭ ‬نواب‭.‬‮ ‬

حدّد‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬والواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬موعداً‭ ‬للانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬بعد‭ ‬تمديد‭ ‬دورة‭ ‬البرلمان‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬111‭ ‬مقعداً‭ ‬لعام‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توتر‭ ‬سياسي‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكبيرين‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي،‭ ‬يملك‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الأغلبية‭ ‬مع‭ ‬45‭ ‬مقعداً،‭ ‬يليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬مقعداً‭.‬‮ ‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬الخلافات‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬بعد‭ ‬مناوشات‭ ‬وتدافع‭ ‬بالأيدي‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬الاثنين،‭ ‬إثر‭ ‬اعتراض‭ ‬نواب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬عمل‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬وإضافة‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬إلى‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬معتبرين‭ ‬الجلسة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانونية‮»‬،‭ ‬مقابل‭ ‬سعي‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الجلسة‭ ‬واعتبار‭ ‬التصويت‭ ‬قانونياً‭.‬‮ ‬

وأظهر‭ ‬فيديو‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬يوتيوب‭ ‬تابع‭ ‬للبرلمان‭ ‬الكردي،‭ ‬مجموعة‭ ‬نواب‭ ‬وهم‭ ‬يقفون‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬رئيسة‭ ‬البرلمان‭ ‬ملوحين‭ ‬بأيديهم‭ ‬فيما‭ ‬وقف‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬الطاولات‭ ‬وقام‭ ‬آخرون‭ ‬بتمزيق‭ ‬أوراق‭.‬‮ ‬‭ ‬وظهر‭ ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬النواب‭ ‬وهم‭ ‬يتضاربون‭ ‬بالأيدي‭.‬‮ ‬‭ ‬وحصل‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قامت‭ ‬رئيسة‭ ‬البرلمان‭ ‬ريواز‭ ‬فائق‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬برفع‭ ‬الجلسة‭ ‬والانسحاب‭ ‬من‭ ‬القاعة‭.‬

واتهم‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬زياد‭ ‬جبار‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬برفض‭ ‬رفع‭ ‬الجلسة،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توتر‭ ‬وفوضى‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬جبار‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ككتلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬رفضنا‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬جلسة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ … ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬حصلت‭ ‬فوضى‭ ‬وقاموا‭ ‬بمهاجمة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬كتلتنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬جبار‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭.‬‮ ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجلسة‭ ‬رفعت‭ ‬قانونياً‭ … ‬وأي‭ ‬خطوة‭ ‬تجري‭ ‬ستكون‭ ‬غير‭ ‬قانونية‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أصرّ‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬زانا‭ ‬ملا‭ ‬خالد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بعد‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تأجيل‭ ‬الجلسة‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيسة‭ ‬البرلمان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قانونياً‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يطرح‭ ‬للتصويت‮»‬‭.‬‮ ‬

أكدت‭ ‬فائق‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لنتائج‭ ‬الجلسة‭ ‬بعد‭ ‬التأجيل‭ ‬أي‭ ‬قيمة‭ ‬قانونية‮»‬‭.‬‮ ‬

واعتبر‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬إضافة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬عمر‭ ‬المفوضية‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬خطوة‭ ‬‮«‬تخالف‭ ‬الاتفاق‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والكتل‭ ‬البرلمانية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭.‬

يهيمن‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬ويتولّى‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬ورئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬فيه‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬رؤساء‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭.‬‮ ‬