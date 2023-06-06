تطورات جديدة مهمة في مكافحة أنواع كثيرة من السرطان

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬يختتم‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الأميركية‭ ‬لعلم‭ ‬الأورام‭ ‬السريري،‭ ‬الملتقى‭ ‬البارز‭ ‬للمتخصصين‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬السرطانية‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬بعدما‭ ‬سلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬تطورات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬علاج‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬

‭ ‬الرئة‭ ‬

تبيّن‭ ‬أنّ‭ ‬تناول‭ ‬حبة‭ ‬دواء‭ (‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬أحياناً‭) ‬يومياً‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الإصابة‭ ‬بأحد‭ ‬أنواع‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة‭ ‬إلى‭ ‬النصف،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ “‬مُذهلة‭” ‬لتجارب‭ ‬سريرية‭ ‬عُرضت‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬وأثارت‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭.‬

وطوّرت‭ ‬مجموعة‭ “‬أسترازينيكا‭” ‬للصناعات‭ ‬الدوائية‭ ‬عقار‭ “‬أوزيميرتينيبت‭” ‬الذي‭ ‬يُعطى‭ ‬للمصابين‭ ‬بنوع‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة‭ ‬يسمى‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬غير‭ ‬صغير‭ ‬الخلايا‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الطفرات‭. ‬وقال‭ ‬روي‭ ‬هيربست‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ييل‭ ‬إن‭ ‬البيانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بانخفاض‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ “‬مذهلة‭”. ‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قالت‭ ‬إيريس‭ ‬بوبورتيه‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لمكافحة‭ ‬السرطان‭ “‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬تشكل‭ ‬التطورات‭ ‬العلاجية‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‭ ‬حدثاً‭ ‬منتظراً،‭ ‬يبرز‭ ‬بصيص‭ ‬أمل‭ ‬كبير‭”. ‬وأكدت‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لمراكز‭ ‬مكافحة‭ ‬السرطان‭ ‬مورييل‭ ‬داهان‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ “‬جرى‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يغيّر‭ ‬الممارسات‭ ‬المُعتمدة‭ ‬ويدفع‭ ‬للحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اختبارات‭ ‬منهجية‭ ‬للطفرة‭ (‬EGFR‭) ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭”.‬‮ ‬

‭ ‬الدماغ‭ ‬

ساهم‭ ‬علاج‭ “‬فوراسيدينيب‭” ‬بتحسين‭ ‬متوسط‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بورم‭ ‬دبقي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بيّنت‭ ‬بيانات‭ ‬جديدة‭ ‬لتجربة‭ ‬سريرية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عرضها‭ ‬مختبر‭ “‬سيرفييه‭” ‬الفرنسي‭.‬

ويعمل‭ ‬الدواء‭ ‬الذي‭ ‬يؤخَذ‭ ‬يومياً‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفم،‭ ‬على‭ ‬جزيء‭ ‬يوقف‭ ‬نشاط‭ ‬أنزيم‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬سرطانات‭ ‬الدماغ‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬علاجها‭. ‬وقال‭ ‬باتريك‭ ‬تيراس،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ ‬المبتكرة‭ ‬للأورام‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدماً‭ ‬لدى‭ “‬سيرفييه‭”‬،‭ “‬سُجّل‭ ‬تقدّم‭ ‬علاجي‭ ‬محدود‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأورام‭ ‬المخ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشرين‭ ‬الفائتة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬بفضل‭ ‬العلاج‭ ‬المستهدف‭ ‬الذي‭ ‬ابتكرناه،‭ ‬لم‭ ‬يتقدّم‭ ‬السرطان‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬لـ27‭,‬7‭ ‬شهراً‭ ‬مقابل‭ ‬11،1‭ ‬شهراً‭ ‬لمَن‭ ‬تلقوا‭ ‬علاجاً‭ ‬وهمياً‭”.‬

وقال‭ ‬فابريس‭ ‬أندريه،‭ ‬مدير‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مركز‭ “‬غوستافروسّي‭” ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬أول‭ ‬مؤسسة‭ ‬تكافح‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬إنّ‭ “‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬المحدَّد‭ ‬يحمل‭ ‬آمالاً‭ ‬في‭ ‬مرض‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتوفَّر‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬علاجات‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭”.‬

‭ ‬الثدي‭ ‬

أظهر‭ ‬علاج‭ ‬اختُبر‭ ‬لدى‭ ‬مصابات‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭%‬‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬تكرار‭ ‬الإصابة‭ ‬به،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬لتجربة‭ ‬سريرية‭ ‬واسعة‭.‬

وعلاج‭ ‬ریبوسیكليب‭ (‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬نوفارتيس‭) ‬مُستخدم‭ ‬أساساً‭ (‬مع‭ ‬علاج‭ ‬بالهرمونات‭) ‬لمحاربة‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬شيوعاً‭ (‬اتش‭ ‬آر‭+/‬اتش‭ ‬آر‭ ‬2‭) ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬المرض،‭ ‬وتم‭ ‬اختباره‭ ‬لدى‭ ‬المُصابات‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‭. ‬ويستهدف‭ ‬العلاج‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬البروتين‭ (“‬سي‭ ‬دي‭ ‬كاي‭ ‬6‭” ‬و‭”‬سي‭ ‬دي‭ ‬كاي‭ ‬4‭”) ‬يؤثران‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭.‬

‭ ‬الرحم‭ ‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬سرطان‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‭ ‬ومع‭ ‬خطر‭ ‬محدود‭ ‬في‭ ‬تقدّمه،‭ ‬بيّنت‭ ‬دراسة‭ ‬سريرية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬أنّ‭ ‬استئصال‭ ‬الرحم‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يتسبب‭ ‬به‭ ‬استئصال‭ ‬الرحم‭ ‬مع‭ ‬إزالة‭ ‬واسعة‭ ‬لعنق‭ ‬الرحم‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬المهبل‭. ‬وتحمل‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬وعوداً‭ ‬بتحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭ ‬للنساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يخضعن‭ ‬لعمليات‭ ‬مماثلة‭.‬

‭ ‬المبيض‭ ‬

أظهر‭ ‬علاج‭ ‬بالأجسام‭ ‬المضادة‭ ‬المقترنة،‭ ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ ‬قنبلة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬تنفجر‭ ‬في‭ ‬الورم،‭ ‬تحسيناً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬لدى‭ ‬المصابات‭ ‬بأنواع‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬المبيض‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬نسبة‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬لـ5‭ ‬سنوات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬20‭%‬،‭ ‬فيما‭ ‬تتكرر‭ ‬الإصابة‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬شائع،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بيّنت‭ ‬تجارب‭ ‬سريرية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭.‬

‭ ‬لقاحات‭ ‬

أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬كوري‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬مقراً‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬كريستوف‭ ‬لو‭ ‬تورنو‭ ‬أنّ‭ “‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬اللقاحات‭ ‬العلاجية‭ ‬يشهد‭ ‬تزايداً‭ ‬فيما‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬تُجرى‭ ‬راهناً،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬تقدم‭ ‬تكنولوجي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭”.‬

وتركّز‭ ‬دراسات‭ ‬أولية‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬الجديد‭ ‬المضاد‭ ‬لسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬والأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬والورم‭ ‬الأرومي‭ ‬الدبقي‭ ‬وفيروس‭ ‬الورم‭ ‬الحليمي‭ ‬البشري‭ ‬المسبب‭ ‬لأنواع‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭.‬

وعرض‭ ‬معهد‭ ‬كوري‭ ‬دراسة‭ ‬عن‭ ‬لقاح‭ ‬علاجي‭ ‬مضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬الورم‭ ‬الحليمي‭ ‬البشري‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬سرطانات‭ ‬الشرج‭ ‬التناسلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬على‭ ‬لقاحات‭ ‬ابتكرتها‭ ‬شركة‭ “‬ترانسجين‭” ‬للتكنولوجيا‭ ‬الحيوية من‭ ‬خلال‭ ‬تسلسل‭ ‬فردي‭ ‬للأورام‭ ‬وباستخدام‭ ‬إحدى‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬سرطانات‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭.‬