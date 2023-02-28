البيئة تحث البنك الدولي على تمويل مشاريع التكيّف الجيولوجي

تطلّعات لإقامة مؤتمر المناخ في آذار الجاري وترشيح البصرة لإحتضانه

بغداد – ندى شوكت

اكدت وزارة البيئة، سعي الحكومة الى التخفيف من آثار التلوث والتغيرات المناخية، عبر مشاريع بدعم دولي، على هامش مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ الذي عُقد العام الماضي. وقال الوكيل الفني للوزارة، جاسم الفلاحي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هنالك استعداداً حكومياً لعقد مؤتمر العراق للمناخ في محافظة البصرة يتضمن كفاءات علمية ومنظمات دولية ويستقطب الملاكات المختصة خلال الشهر الجاري ، بمشاركة عربية ودولية واسعة، للتوعية الدولية بمخاطر التغير المناخي).

مؤتمر دولي

مضيفاً ان (رئيس الوزراء، محمد السوداني، اوعز بعقد مؤتمر دولي في البصرة استكمالاً للنجاح الذي حققته المحافظة في بطولة خليجي 25) واوضح ان (العراق مصنف من خمس دول في العالم الأكثر تضرراً من التغير المناخي، من حيث الجفاف والتصحر وزيادة معدلات التلوث خصوصاً المصاحب للصناعة النفطية والناتج عن حرق الغاز المصاحب)، مشيراً الى (اهمية التنسيق بين الوزارات المعنية و المنظمات التخصصية في الأمم المتحدة، من اجل التخفيف من التلوث والتغير المناخي). و كشف مدير عام دائرة التوعية والإعلام في الوزارة، امير علي الحسون، ان مؤتمر العراق للمناخ الذي سيُعقد في منتصف آذار المقبل، سيشّكل مرحلة انتقالية لدى الجهات التنفيذية وجميع قطاعات الدولة، مبيناً ان الحكومة الحالية اتجهت الى الإصلاح البيئي. وذكر الحسون في تصريح امس ان (هناك مشاريع كثيرة توجهت لها الحكومة، بشأن وضع المعالجات الخاصة بالمشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية)، منوهاً الى (الجهد الإعلامي والتوعوي في تنوير المجتمع لتحسين المفاهيم بالمجال البيئي والمناخي)، واوضح ان (ذلك يحتاج الى انشاء مشاريع التخفيف والتكيف، وتعزيز الثقافة بالمفاهيم البيئية والتغيرات المناخية وتكثيف العمل الجماعي في المؤسسات والوزارات والمنظمات ومؤسسات الإعلام، معرباً عن امله بتطوير مشاريع البنى التحتية خلال السنوات المقبلة، لتخفيف المشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية)، وذكر الحسون ان (الحكومة وضعت العراق امام نقلة نوعية كبيرة، في المجال البيئي، من حيث زيادة المساحات الخضراء و الاستفادة من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب بعد تحويلها من غازات تحترق وتلوث البيئة الى مصدر طاقة)، من جانبه، اكد رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، صباح زنكنة، في تصريح ان (بعض الدول تقدمت على العراق وانضمت الى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 الا ان العراق يؤسس لتنظيم المؤتمر في البصرة، لبيان ما يحصل وتوضيح اسباب بعضها بيئية جيولوجية ومناخية، بما يخدم صناعة بيئة بعيدة عن التغير المناخي). في سياق متصل، وضعت الحكومة خطة مشاريع التكيف مع شح المياه والتصحر والطاقات المتجددة على رأس البرنامج، بحسب وزير البيئة، نزار ئاميدي. وقال بيان امس ان (ئاميدي بحث مع وفد البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، تمويل مشاريع تدعم الحكومة في التخفيف والتكيف لمواجهة آثار التغير المناخي، داعياً الى تكثيف المشاريع والبرامج البيئية في عموم المحافظات).

واوضح ان (الحكومة وضعت مشاريع التكيف مع شح المياه والتصحر والزراعة والطاقات المتجددة والإدارة الرشيدة للمياه، واستثمار الغاز المصاحب في صدارة برامجها، في اطار المعالجات الهامة لتحسين الواقع البيئي ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ).

جسور التعاون

ونوه الى (مضاعفة جسور التعاون مع المنظمات الدولية، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العامة والخاصة، من اجل تنفيذ برامج بيــــــــئية تسهم في التخفيف من حـــــــدة هذه الآثار)، واضاف ان (وفد البنك الدولي، اكد استعداده لدعم وتمويل المشــــــــاريع والأنـــــــشطة البيئية والتوعوية، التي تسهم في التخفيف والتكيف لمواجهة التحديات البيئية، وتحـــــــسين الوضع البيـــــــئي بالمنطقة).