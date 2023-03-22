تطبيق مبادرة الحضارة العالمية والدفع سوياً بتقدّم الحضارات البشرية – جيان فانغنينغ

حضر الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الرئيس الصيني شي جينبينغ الاجتماع الرفيع المستوى لحوار الحزب الشيوعي الصيني مع الأحزاب السياسية العالمية في بكين يوم 15 مارس، وألقى كلمة رئيسية تحت عنوان “نتكاتف على الطريق نحو التحديث” يشرح فيها بشكل منهجي فهم الحزب الشيوعي الصيني لاستكشاف الطريق نحو التحديث ويطرح مبادرة الحضارة العالمية.

أشار الأمين العام شي جينبينغ إلى أنه في يومنا هذا حيث يرتبط مستقبل ومصير جميع الدول ارتباطا وثيقا، يلعب التسامح والتعايش والتواصل والاستفادة المتبادلة بين مختلف الحضارات دورا لا غنى عنه في دفع عملية التحديث للمجتمع البشري وازدهار حديقة الحضارات العالمية. علينا أن ندعو سويا إلى احترام تنوع الحضارات في العالم، وإذكاء القيم المشتركة للبشرية، والاهتمام بتوارث الحضارات وإبداعها، وتعزيز التواصل والتعاون الدوليين في المجال الإنساني والثقافي. إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي على فتح آفاق جديدة للتواصل الإنساني والثقافي والتفاهم الثقافي وتقارب قلوب الشعوب بين مختلف الدول، بما يجعل حديقة الحضارات العالمية أكثر ازدهارا وحيوية.

تعد مبادرة الحضارة العالمية التي طرحها الأمين العام شي جينبينغ منتجا عاما مهما آخر يقدم للمجتمع الدولي بعد مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي. تركز المبادرة على دفع التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات وتعزيز تقدم الحضارات البشرية، وتضخ طاقة إيجابية قوية في دفع عملية التحديث للبشرية وإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وقد لاقت تجاوبا إيجابيا واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي حال طرحها. من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي إلى مبادرة الحضارة العالمية، تترسخ رسالة الصين المتمثلة بالسعي لدفع تقدم البشرية وتحقيق تناغم العالم ككل دون أي تغير.

أصدر الجانب الصيني مؤخرا تقريرا عن الديمقراطية الأمريكية عام 2022. أشار التقرير إلى أن معضلات الديمقراطية الأمريكية تتجلى في كافة الأبعاد من سياستها ومجتمعها، مما يعكس ما وراء ذلك من العجز الإداري والعيوب المؤسسية. رغم أن الولايات المتحدة تواجه عديدا من المشاكل المتراكمة، غير أنها لا تزال توجه إملاءات على الدول الأخرى بموقف مغطرس كأنها “معلم الديمقراطية”، وتقوم بفبركة وتضخيم السردية الكاذبة لـ”الديمقراطية ضد السلطوية”، وتقسيم العالم إلى “المعسكرين الديمقراطي وغير الديمقراطي” انطلاقا من المصالح الأمريكية الأنانية، وتقوم بتحضير “القمة الثانية من أجل الديمقراطية”، لحصاد “التعهدات الديمقراطية” وتوزيع دول العالم بها. كل هذه السلوكيات، سواء أكانت تحت مسميات جميلة مثل “الأخلاقية” أم كانت تحت غطاء المصالح، لن تخفي قصدها الحقيقي في تسييس الديمقراطية واستخدامها كأداة لترويج سياسة التكتلات وخدمة هدفها في الحفاظ على الهيمنة. إن حديقة الحضارات البشرية مزدهرة ومتنوعة، فيجب أن تكون الديمقراطية في دول العالم لها أشكال متنوعة. تمثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تطلعات مشتركة للبشرية، وقيما يسعى الحزب الشيوعي الصيني إليها دوما. تتمسك الصين بالديمقراطية الشعبية الكاملة العملية وتعمل على تطويرها، وتسلك طريق التنمية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية، وتتحلى بروح عدم الرضوخ للأشرار وعدم الاستكانة للتخويف بالشياطين والضغوط الخارجية، وتدافع بثبات عن سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، وتعارض بشكل قاطع ممارسة الولايات المتحدة للهيمنة والطغيان والتنمر والهجمات والتشهير.

في المسيرة الجديدة، يحرص الجانب الصيني على العمل مع كافة الأطراف بما فيها العراق على تطبيق مبادرة الحضارة العالمية، وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات، وإذكاء القيم المشتركة للبشرية. إن الاستفادة المتبادلة بين التحديث الصيني النمط بصفته شكلا جديدا من الحضارات البشرية وبين الحضارات العالمية الأخرى ستجعل حديقة الحضارات العالمية أكثر ازدهارا بكل تأكيد. إن تكاتف الصين مع العالم في العصر الجديد على الطريق نحو التحديث سيقدم مساهمات جديدة أكبر لقضية السلام والتنمية للبشرية ودفع إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية بكل تأكيد.

{ القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية العراق