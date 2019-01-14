تطبيقات‭ ‬محتالة‭ ‬تسرق‭ ‬شحن‭ ‬الهواتف

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬مستخدمي‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظام‭ ‬“أندرويد”،‭ ‬من‭ ‬تطبيقات‭ ‬“محتالة”‭ ‬تستنزف‭ ‬بطارية‭ ‬الهاتف‭ ‬وتضعف‭ ‬قوتها‭.‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استنزاف‭ ‬بطاريات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬“المحتالة”‭ ‬التي‭ ‬“تدمر‭ ‬البطارية”،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصف‭ ‬صحيفة‭ ‬“ذا‭ ‬صن”‭ ‬البريطانية‭.‬

وقال‭ ‬المصدر:‭ ‬“هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬تبدو‭ ‬عادية‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي،‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬للهاتف”‭.‬

ووضع‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬“سوفوس”‭ ‬الأمنية‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬22‭ ‬تطبيقا،‭ ‬تم‭ ‬تحميلها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬“أندرويد”،‭ ‬وصنفوها‭ ‬ضمن‭ ‬“التطبيقات‭ ‬الخطيرة”‭.‬

وقالوا:‭ ‬“هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬تستنزف‭ ‬البطارية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬تشتغل‭ ‬باستمرار‭ ‬وبشكل‭ ‬خفي‭ ‬في‭ ‬الهاتف،‭ ‬وتروج‭ ‬لإعلانات،‭ ‬وتزيد‭ ‬نسبة‭ ‬البيانات،‭ ‬وتتواصل‭ ‬مع‭ ‬الخوادم”‭.‬

وتابعوا:‭ ‬“المستخدمون‭ ‬العاديون‭ ‬سيلاحظون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬يستخدم‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استهلاك‭ ‬البطارية‭ ‬بمعدل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬العادي”‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬التطبيقات‭ ‬“المحتالة”‭ ‬الأسماء‭ ‬التالية:‭ ‬Sparkle‭ ‬FlashLight‭ ‬–‭ ‬Snake‭ ‬Attack‭ ‬–‭ ‬PairZap‭ ‬–‭ ‬Math‭ ‬Solver‭ ‬–‭ ‬Animal‭ ‬Match‭ ‬–‭ ‬ShapeSorter‭ ‬–‭ ‬Tak‭ ‬A‭ ‬Trip‭ ‬–‭ ‬Magnifeye‭ ‬–‭ ‬HexaFall‭ ‬–‭ ‬Roulette‭ ‬Mania‭ ‬–‭ ‬Color‭ ‬Tiles‭ ‬–‭ ‬Join‭ ‬Up‭ ‬–‭ ‬HexaBlocks‭ ‬–‭ ‬Zombie‭ ‬Killer‭ ‬–‭ ‬Space‭ ‬Rocket‭ ‬–‭ ‬Neon‭ ‬Pong‭ ‬–‭ ‬Just‭ ‬Flashlight‭ ‬–‭ ‬Table‭ ‬Soccer‭ ‬–‭ ‬Cliff‭ ‬Diver‭ ‬–‭ ‬Box‭ ‬Stack‭ ‬–‭ ‬Jelly‭ ‬Slice‭ ‬–‭ ‬AK‭ ‬Blackjack‭.‬