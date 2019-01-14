تطبيقات‭ ‬محتالة‭ ‬تسرق‭ ‬شحن‭ ‬الهواتف

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لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬مستخدمي‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظام‭ ‬أندرويد،‭ ‬من‭ ‬تطبيقات‭ ‬محتالة‭ ‬تستنزف‭ ‬بطارية‭ ‬الهاتف‭ ‬وتضعف‭ ‬قوتها‭.‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استنزاف‭ ‬بطاريات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬المحتالة‭ ‬التي‭ ‬تدمر‭ ‬البطارية،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصف‭ ‬صحيفة‭ ‬ذا‭ ‬صن‭ ‬البريطانية‭.‬

وقال‭ ‬المصدر:‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬تبدو‭ ‬عادية‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي،‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬للهاتف‭.‬

ووضع‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬سوفوس‭ ‬الأمنية‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬22‭ ‬تطبيقا،‭ ‬تم‭ ‬تحميلها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬أندرويد،‭ ‬وصنفوها‭ ‬ضمن‭ ‬التطبيقات‭ ‬الخطيرة‭.‬

وقالوا:‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬تستنزف‭ ‬البطارية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬تشتغل‭ ‬باستمرار‭ ‬وبشكل‭ ‬خفي‭ ‬في‭ ‬الهاتف،‭ ‬وتروج‭ ‬لإعلانات،‭ ‬وتزيد‭ ‬نسبة‭ ‬البيانات،‭ ‬وتتواصل‭ ‬مع‭ ‬الخوادم‭.‬

وتابعوا:‭ ‬المستخدمون‭ ‬العاديون‭ ‬سيلاحظون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬يستخدم‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استهلاك‭ ‬البطارية‭ ‬بمعدل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬العادي‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬التطبيقات‭ ‬المحتالة‭ ‬الأسماء‭ ‬التالية:‭ ‬Sparkle‭ ‬FlashLight‭ ‬‭ ‬Snake‭ ‬Attack‭ ‬‭ ‬PairZap‭ ‬‭ ‬Math‭ ‬Solver‭ ‬‭ ‬Animal‭ ‬Match‭ ‬‭ ‬ShapeSorter‭ ‬‭ ‬Tak‭ ‬A‭ ‬Trip‭ ‬‭ ‬Magnifeye‭ ‬‭ ‬HexaFall‭ ‬‭ ‬Roulette‭ ‬Mania‭ ‬‭ ‬Color‭ ‬Tiles‭ ‬‭ ‬Join‭ ‬Up‭ ‬‭ ‬HexaBlocks‭ ‬‭ ‬Zombie‭ ‬Killer‭ ‬‭ ‬Space‭ ‬Rocket‭ ‬‭ ‬Neon‭ ‬Pong‭ ‬‭ ‬Just‭ ‬Flashlight‭ ‬‭ ‬Table‭ ‬Soccer‭ ‬‭ ‬Cliff‭ ‬Diver‭ ‬‭ ‬Box‭ ‬Stack‭ ‬‭ ‬Jelly‭ ‬Slice‭ ‬‭ ‬AK‭ ‬Blackjack‭.‬

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