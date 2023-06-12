تضارب الانباء بين موسكو وكييف حول مكاسب الهجوم المضاد

موسكو‭- ‬كييف‭ ‬الزمان

أكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬صد‭ ‬هجمات‭ ‬أوكرانية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬كييف‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭.‬

فيما‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬الجبهة‭ ‬وكرم‭ ‬جنودا‭ ‬جرحى‭ . ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬كانت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬نفي‭ ‬أو‭ ‬تأكيد‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬بلاغوداتني‭ ‬وماكاريفكا‭ ‬ونسكوتشني‭ ‬وستوروييفي،‭ ‬وهي‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين‭ ‬إنه‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭. ‬وتقع‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فيليكا‭ ‬نوفوسيلكا‭ ‬وفريميفكا‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فريميفكا،‭ ‬صدت‭ ‬وحدات‭ ‬الدفاع‭ ‬بمساعدة‭ ‬المدفعية‭ ‬وأنظمة‭ ‬قاذفات‭ ‬اللهب‭ ‬ثلاث‭ ‬هجمات‭ ‬للعدو‭ ‬من‭ ‬فيليكا‭ ‬نوفوسيلكا‭ … ‬وليفادني‮»‬‭.‬

وتقع‭ ‬بلدة‭ ‬ليفادني‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬منطقة‭ ‬فريميفكا،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬وحدة‭ ‬أوكرانية‭ ‬الاثنين‭ ‬تحرير‭ ‬قرية‭ ‬نوفوداريفكا‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

وكما‭ ‬عادته،‭ ‬يؤكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬إلحاقه‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬بالأوكرانيين،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يقول‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬يتكبّدها‭.‬

مسلحة‭ ‬بأسلحة‭ ‬غربية‭ ‬وبعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الاستعداد،‭ ‬بدأت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هجوما‭ ‬مطلع‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬لاستعادة‭ ‬17‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬روسيا‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬تصد‭ ‬هجمات‭ ‬العدو،‭ ‬لكن‭ ‬كييف‭ ‬أعلنت‭ ‬الأحد‭ ‬تحقيقها‭ ‬مكاسب‭ ‬أولى،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بدت‭ ‬هامشية‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬القتال‭.‬

وتقع‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬كسب‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬بعض‭ ‬الأراضي‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الجبهتين‭ ‬الشرقية‭ ‬والجنوبية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬شمال‭ ‬الخطوط‭ ‬الروسية‭ ‬الرئيسية‭ ‬المحصنة‭ ‬والمصنوعة‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬خنادق‭ ‬وفخاخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭.‬

أفاد‭ ‬الكرملين‭ ‬الإثنين‭ ‬بأنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تفقد‭ ‬جنودا‭ ‬جرحى‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وقدّم‭ ‬لعدد‭ ‬منهم‭ ‬أوسمة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬نادر‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬منخرطين‭ ‬في‭ ‬النزاع‭.‬

ولم‭ ‬ينشر‭ ‬الكرملين‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬أي‭ ‬صورة‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬لمستشفى‭ ‬في‭ ‬فيشنيفسكي‭ ‬في‭ ‬كراسنوغورسك‭ ‬الواقعة‭ ‬بضواحي‭ ‬موسكو‭.‬

وقال‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬قلّد‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أوسمة‭ ‬لعسكريين‭ ‬وتناقش‭ ‬معهم‮»‬‭.‬

ووفقاً‭ ‬لوكالة‭ ‬تاس‭ ‬الحكومية،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬يرافقه‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭.‬

وجرت‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬روسيا،‭ ‬وهو‭ ‬يوم‭ ‬عطلة‭ ‬رسمي‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬إعلان‭ ‬استقلال‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭.‬

ونادراً‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬بوتين‭ ‬بزيارة‭ ‬العسكريين‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقام‭ ‬بإحدى‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬لمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬جنوداً‭ ‬جرحى‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬موسكو‭.‬