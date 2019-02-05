تصنيف‭ ‬بريطاني‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬أجمل‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

جاءت‭ ‬إسكتلندا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬أجمل‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬تلتها‭ ‬كندا‭ ‬ثم‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وجنوب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬بينما‭ ‬احتلت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬القائمة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬20‭ ‬دولة،‭ ‬والأولى‭ ‬آسيويا‭.‬

ونشر‭ ‬موقع‭ ‬دليل‭ ‬السفر‭ ‬(رف‭ ‬جايدز)‭ ‬البريطاني‭ ‬تصنيف‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬جمالا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصويت‭ ‬القراء‭ ‬في‭ ‬مسح‭ ‬عالمي‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جوكو‭ ‬ويدودو‭ ‬بذلك‭ ‬الإنجاز،‭ ‬عبر‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬(إنستجرام)‭ ‬لتبادل‭ ‬الصور،‭ ‬واختيار‭ ‬بلده‭ ‬كسادس‭ ‬أجمل‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والأولى‭ ‬آسيويا‭.. ‬وعرض‭ ‬الفيديو‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وشملت‭ ‬القائمة،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬(جاكرتا‭ ‬بوست)‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬إنجلترا‭ ‬وأيسلندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬والهند‭ ‬وبيرو،‭ ‬وأخيرا‭ ‬فيتنام‭.‬