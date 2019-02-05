تصنيف‭ ‬بريطاني‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬أجمل‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬

لندن – الزمان
جاءت إسكتلندا على رأس قائمة أجمل بلدان العالم، تلتها كندا ثم نيوزيلندا وإيطاليا وجنوب أفريقيا، بينما احتلت إندونيسيا المرتبة السادسة في القائمة، التي تضم 20 دولة، والأولى آسيويا.
ونشر موقع دليل السفر (رف جايدز) البريطاني تصنيف أكثر دول العالم جمالا من خلال تصويت القراء في مسح عالمي على قنوات التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، أشاد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بذلك الإنجاز، عبر فيديو على حسابه على موقع (إنستجرام) لتبادل الصور، واختيار بلده كسادس أجمل بلد في العالم والأولى آسيويا.. وعرض الفيديو بعض مناطق الجذب السياحي الشهيرة في إندونيسيا.
وشملت القائمة، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، إنجلترا وأيسلندا والولايات المتحدة والمكسيك والهند وبيرو، وأخيرا فيتنام.