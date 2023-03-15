تصميم عالمي لدرع دوري سلة الممتاز

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، قرب إنجاز درع الدوري السلوي الممتاز للموسم 2022- 2023.وذكر الاتحاد في بيان أن النحات العالمي احمد البحراني، أنجز الخطوط الواضحة و بنسب كبيرة لمجسم كأس الدوري العراقي لكره السلة للموسم 2022/ 2023 وذلك بعد وضع اللمسات الاخيرة على ملامح الكأس.وبين أن الكأس سيرى النور في الايام القليلة القادمة و تعد هذه الخطوة فريدة من نوعها بين النشاطات الرياضية الاخرى حيث سيمنح لصاحب المركز الاول في الموسم الحالي و تكريماً للفريق الذي سيعتلي منصة التتويج .يذكر أن اتحاد السلة هو ثاني اتحاد بعد كرة القدم يستعين بخبرات خارجية لكأس الدوري الممتاز.