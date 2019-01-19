تصفير الدولة .. ثورة حتمية – اياد السعيد

لعل ما يخشاه الفاسدون من أصحاب القرار والذي ركز عليه أغلب المحللين وخبراء السياسة المالية والإقتصاد هو مناقشة الفرق الشاسع والمريب برواتب موظفي الدولة في كافة المؤسسات الحكومية ويُعدّ البذرة الفاسدة لشجرة منخورة نمت وتفرعت لتكون منهاج دولة مترهلة وسط فضاء واسع بين أدنى وأعلى راتب حكومي لإنسان واحد له معدة واحدة ومشاعر واحدة ، فقد يستلم أحدنا مئة وسبعين ألفا والآخر أربعين مليون دينار وبينهما بالطبع مشبك مضبب كارثي لو كُشف للشعب بالأرقام لكانت ثورة فوضوية ربما تطيح بنظامنا (الديمقراطي) وهذا ما نخشاه بعدما قطعنا مرحلة ميزنا فيها أعداءنا عن أصدقائنا وعرفنا كمّ الفساد وهول قسوة الفاسدين الذين استغلوا كل زاوية للإغتناء وجمع ثرواتهم وتهريبها الى عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج . وفي مبادرة خجول كانت مخبأة عند الجهات الرقابية خوفا من السياسيين والأحزاب أعطى رئيس الحكومة الضوء الأخضر لكشفها وفضح الفروق الهائلة بين ما أتقاضاه أنا عن غيري ولمعرفة الهوة الواسعة بين راتب وآخر وهي أساس البلاء والحجة التي يبرر بها الموظف الصغير تعاطيه الرشوة وعامل التنظيف لطلب الإكرامية وموظف التسجيل العقاري لتمرير معاملتك ومخمن الضريبة لتقاسم الوارد الضريبي بينكما بعيدا عن صندوق الدولة .. ولعل الفرق الشاسع والمخبوء أيضا بين موظف راتبه 400 الف دينار وآخر خريج دورته تعين بـمليون و400 ألف لأنه من إحدى العائلات التي باركها الرب والمتسلطة أو موصى به من حزب حاكم فمنحوه أرضا وقرضا ، وغيرها من مظاهر الفساد والظلم المعيشي ، كلها لو إستثمرها أي حراك سلمي للتغيير سيكون ناريا وعنيفا وربما يطيح بكل العملية لذلك فالشارع يغلي وبحاجة الى حركة حكيمة يقودها خبراء المال والسياسة المالية والإقتصادية وليس السياسيين لتصحيح الوضع الحالي قبل إنفلات حراك الفقراء المتناسين رغما عنهم مآسيهم ولكن الجوع كافر وربما يزلقهم لما لا تحمد عقباه ويخسر المتسلطون كل شيء .. نريده تغييرا ثوريا سلميا عادلا ولكن هذا لا يتحقق الا من خلال الكتل السياسية المفوضة من قبل الشعب دستوريا وهذا غير مجدٍ لأنه سيكون أيضا توافقا سياسيا وحصصا كما تعودوا !! نحن بحاجة الى ثورة لا تتعارض مع الديمقراطية تجعل أول هدف لها تصفير الدولة بمناصبها ورواتب موظفيها ووضع سلم رواتب عادل يوفر الحد المقبول للعيش الكريم لا يجوع فيه أحد ، وسيوفر مبالغ كبيرة من المال يمكن توزيعها بين الفقراء لردم الهوة الحالية وستتوثق العلاقة بين المواطن والدولة ليحترم قوانينها ويحافظ على المال العام وسنعزز موقف العراق دوليا وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد وسنبني بها مشاريع إستثمارية تشغل هؤلاء الفقراء والشباب العاطل المتنامي عددا والذي يرتمي في أحضان عصابات وأحزاب مسلحة .. أية مبادرة سوف يصفق لها الشعب كثيرا وأنا أولهم لأن فرق الرواتب الخيالي هو لب الفساد المشرعن .