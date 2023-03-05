تصفية الأزواج المزعجين الأقل سعراً لدى محترفي القتل المأجور

جوهانسبرغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تكلّف‭ ‬الاستعانة‭ ‬بـ‭”‬خدمات‭” ‬قاتل‭ ‬مأجور‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬دولاراً‭ ‬وثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬تبعاً‭ ‬لطبيعة‭ ‬الهدف‭ ‬المطلوب،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬زوج‭ ‬مزعج‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬اغتيال‭ ‬مستشار‭ ‬بلدي،‭ ‬كما‭ ‬يعتمد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ “‬مؤهلات‭” ‬المنفذ‭.‬

ولم‭ ‬يدرك‭ ‬أحد‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬كم‭ ‬كلّف‭ ‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ “‬ايه‭ ‬كاي‭ ‬ايه‭” (‬35‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬كيرنان‭ ‬فوربس،‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬عشاء‭ ‬مع‭ ‬أصدقائه‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مطاعم‭ ‬مدينة‭ ‬دربان‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬المعتادة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬باتت‭ ‬أحداثاً‭ ‬شبه‭ ‬عادية‭ ‬فيها‭.‬

والجرائم‭ ‬تشكّل‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬المشهد‭ ‬العام‭ ‬للحياة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭. ‬وتشير‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬للشرطة‭ ‬إلى‭ ‬انّ‭ ‬82‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬تُرتكب‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تتوصل‭ ‬التحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭. ‬وتُعرف‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬بأنها‭ ‬أحد‭ ‬أخطر‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وتظهر‭ ‬مشاهد‭ ‬التقطتها‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬وانتشرت‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجريمة‭ ‬الذي‭ ‬استغرق‭ ‬19‭ ‬ثانية‭. ‬ويظهر‭ ‬في‭ ‬اللقطات‭ ‬رجل‭ ‬يَعبر‭ ‬الطريق‭ ‬ثم‭ ‬يبدأ‭ ‬بالركض‭ ‬نحو‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬وأصدقائه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ “‬ايه‭ ‬كاي‭ ‬ايه‭” ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة،‭ ‬فيما‭ ‬تُسمع‭ ‬طلقات‭ ‬نارية‭ ‬يطلقها‭ ‬رجل‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلوذ‭ ‬الرجلان‭ ‬المسؤولان‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬بالفرار‭.‬

وقُتل‭ “‬ايه‭ ‬كي‭ ‬ايه‭” ‬وصديقه‭ ‬تيبيلو‭ ‬موتسوان‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‭”‬تيبز‭” (‬41‭ ‬عاماً‭) ‬فوراً‭.‬

وتوضح‭ ‬الشرطة‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬فرضيات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭. ‬وأتاحت‭ ‬بعض‭ ‬الهواتف‭ ‬المضبوطة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬معيّنة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬القضية،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أحداً‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيفه‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭. ‬وتشير‭ ‬استنتاجات‭ ‬المحققين‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬مدبرة،‭ ‬ما‭ ‬أحيا‭ ‬المخاوف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بظاهرة‭ ‬القتلة‭ ‬المأجورين‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الإفريقي‭.‬

وتُعد‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬المأجور‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬فمنها‭ ‬ما‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬فيما‭ ‬تهدف‭ ‬أخرى‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬منافس‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬أو‭ ‬موظف‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بوجود‭ ‬مخالفات‭ ‬ما‭.‬

وتشير‭ ‬الأستاذة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬العنف‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬زولو‭ (‬شرق‭) ‬ماري‭ ‬دو‭ ‬هاس،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬قضايا‭ ‬قليلة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بقتلة‭ ‬مأجورين‭ ‬تأخذ‭ ‬مساراً‭ ‬قضائياً‭ (…) ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬لنقل‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم،‭ ‬يتم‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬القاتل‭ ‬المأجور‭ ‬نفسه‭”.‬

وتضيف‭ ‬إنّ‭ “‬فتل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بات‭ ‬سهلاً‭”.‬

ويتقاضى‭ ‬المجرمون‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬دولاراً‭ ‬وحوالى‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬دولار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تظهر‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬عام‭ ‬2021منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬هي‭ “‬غلوب‭ ‬انيشيتيف‭ ‬أغينست‭ ‬ترانسناشونال‭ ‬أورغنايزد‭ ‬كرايم‭” (‬GI‭-‬TOC‭). ‬وتولت‭ ‬المنظمة‭ ‬جمع‭ ‬بيانات‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬مدى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

في‭ ‬كيب‭ ‬تاون،‭ ‬قُتلت‭ ‬أخيراً‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬برصاصات‭ ‬عدة‭ ‬أصابتها‭ ‬داخل‭ ‬سيارتها‭. ‬وكانت‭ ‬الموظفة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬مشروع‭ ‬عقاري‭ ‬ضخم‭ ‬تتعدى‭ ‬قيمته‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬ويشير‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬جرت‭ ‬محاولات‭ ‬لتخويفهم‭ ‬وابتزازهم،‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬الموظفة‭.‬

وعرضت‭ ‬سلطات‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬أبرز‭ ‬حزب‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مكافأة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬لقاء‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬مفيدة‭ ‬قد‭ ‬يوفرها‭ ‬أحدهم‭. ‬أما‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة،‭ ‬فتلوم‭ ‬الشرطة‭ ‬لاكتفائها‭ ‬بالتطرق‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬مطرداً‭.‬

وكل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬يعرض‭ ‬وزير‭ ‬الشرطة‭ ‬بيكي‭ ‬سيليه‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لانتقادات،‭ ‬أحدث‭ ‬الاحصاءات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجرائم‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬كبير‭ ‬يُنقل‭ ‬مباشرة‭.‬

وتعتبر‭ ‬البلدية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يعرضه‭ ‬الوزير‭ “‬أشبه‭ ‬بدرس‭ ‬تاريخ‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الشرطة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬أداة‭” ‬ضد‭ ‬المجرمين‭.‬

أما‭ ‬سيليه،‭ ‬فيؤكد‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ “‬ستواصل‭ ‬اعتقال‭ ‬القتلة‭ ‬المأجورين‭ ‬ومن‭ ‬يأمرهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬الجرائم‭”.‬

ووحدها‭ ‬قضيتان‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬قضايا‭ (‬20,74%‭) ‬يجري‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬كشف‭ ‬منفذيها،‭ ‬بحسب‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬للشرطة‭.‬