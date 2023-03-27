تصريحات السيسي حول الطلاق الشفوي تجدد الخلاف مع الأزهر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​فجّر‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الأم‭ ‬المصرية‭ ‬الخلاف‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬ومشيخة‭ ‬الأزهر،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الإعداد‭ ‬لقانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يفجر‭ ‬خلافات‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬الأزهر‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبند‭ ‬الخاص‭ ‬بحبس‭ ‬الزوج‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬إخبار‭ ‬زوجته‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬وجّه‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬انتقادات‭ ‬مبطنة‭ ‬إلى‭ ‬السيسي‭ ‬والذي‭ ‬أعلن‭ ‬عدم‭ ‬الإعتراف‭ ‬بالزواج‭ ‬الشفوي‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬وهيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوي‭ ‬يقع‭ ‬متى‭ ‬اكتملت‭ ‬أركانه‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بما‭ ‬يكفى‭ ‬لإلزام‭ ‬الزوج‭ ‬بتوثيق‭ ‬طلاقه‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬ثبوت‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوي‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬أن‭ ‬مشيخة‭ ‬الأزهر‭ ‬ودار‭ ‬الإفتاء‭ ‬ارسلا‭ ‬موافقتهما‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوي‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الطلاق‭ ‬يقع‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬للمشرع‭ ‬إتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الطلاق‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬د‭. ‬احمد‭ ‬المصيلحي‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬ورئيس‭ ‬شبكة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أطفال‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يلزم‭ ‬بتوثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتعرض‭ ‬الزوج‭ ‬لعقوبة‭ ‬توازي‭ ‬التزوير‭ ‬للأوراق‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬مشيرا‭ ‬إلي‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديد‭ ‬سيتطرق‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الرؤية‭ ‬والاستضافة‭.‬

‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬كريمة‭ ‬أستاذ‭ ‬الشريعة‭ ‬بالأزهر‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التشريع‭ ‬الإسلامي‭ ‬وأن‭ ‬الأزهر‭ ‬وحده‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬وفي‭ ‬القلب‭ ‬منها‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬مخالف‭ ‬للشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬للدعوة‭ ‬بالأزهر‭ ‬الشريف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬علماء‭ ‬الأزهر‭ ‬يتعرضون‭ ‬لحملة‭ ‬شرسة‭ ‬على‭ ‬علمائه‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬أشد‭ ‬الحاجة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬للقيام‭ ‬بواجباتهم‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬والرئاسة‭ ‬وصلت‭ ‬مرحلة‭ ‬يصعب‭ ‬معها‭ ‬التفاهم‭ ‬،اذ‭ ‬يرى‭ ‬الرئيس‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬الازهر‭ ‬بصورتها‭ ‬الحالية‭ ‬تعد‭ ‬عقبة‭ ‬امام‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬ممنهجة‭ ‬لتقليص‭ ‬صلاحيات‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬شخصيات‭ ‬مرشحة‭ ‬لخلافته‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬الحالي‭ ‬والمفتي‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬جمعة‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬لخلافته،‭ ‬واعتبرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬الرئيس‭ ‬مركز‭ ‬مصر‭ ‬الثقافي‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬بتكلفة‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬يعد‭ ‬محاولة‭ ‬لسحب‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أقدام‭ ‬الأزهر‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ .‬

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