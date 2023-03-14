تصريحات السيسي تفجر الجدل حول فرضيات إعادة احتلال سيناء

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني في القاهرة في تصريحات خاصة للزمان انّ اجهزة المخابرات المصرية رصدت مخططاً إرهابياً لإشعال حرب بين إسرائيل ومصر من خلال عملية تسلل واسعة داخل سيناء لتنفيذ عمليات ارهابية داخلها، وبناء على ذلك أعلنت القوات المصرية حالة الاستنفار القصوى حيث دفعت القوات المسلحة بآلاف الجنود لمنع عمليات التسلل والتصدي لهذا المخطط والذي يستهدف إعادة احتلال سيناء بهدف إقامة دولة فلسطينية داخل غزة وجزء من أراضي سيناء. فيما كشف اللواء عادل عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق أنّ مصر أحبطت مخطط إقامة دولة فلسطينية داخل قطاع غزة وجزء من أراضي سيناء وأن التحقيقات التي أجريت مع العناصر الإرهابية المتورطة في هذا المخطط أثبتت أنها تلقت تدريبات على يد حركة حماس للقيام بعمليات تفجير في سيناء. وأضاف عبدالرحمن أن هذا المخطط كان جزءً من مخطط تقوم به دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة في إطار مخطط إثارة الفوضى فى الشرق الأوسط وتفتيت المنطقة. وأضاف اللواء حسن عبدالرحمن أن مصر تعرضت لضغوط لمبادلة صحراء النقب بجزء من أراضي سيناء بهدف إقامة دولة فلسطينية على أراضي غزة وجزء من أراضي سيناء ولكنها رفضت تاك الضغوط.
في المقابل استبعد اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات المصرية الأسبق في تصريحات خاصة للزمان إمكانية إعادة احتلال سيناء من قبل اسرائيل وأوضح أن غياب قاعدة البيانات عن النشاط المضاد في سيناء ولو تواجدت تلك قاعدة البيانات لامكن لمصر تحديد نشاط الجهات المعادية ، وأكد رشاد أن سيناء تتطلب مشروعا قوميا بشق قناة بحرية بين طابا والعريش وهذا المشروع يحقق الأمن القومي للمشروع بالكامل .
وفي السياق ذاته قال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء أن جهاز تعمير سيناء أنه توجد خطة لإنشاء تجمعات تنموية زراعية لنقل ثلاثة ملايين مواطن إلى سيناء فضلا عن إقامة ميناء العريش البحري والذي يحقق الأمن القومي لسيناء فضلا عن دوره في تنمية سيناء .
ومن ناحية أخرى يواصل الوفد الأمني المصري جولاته المكوكية بهدف تحقيق التهدئة حيث طالب الوفد الأمني السلطة بتشديد قبضتها على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها لمنع انفلات الموقف كما طالب الوفد حركة حماس بعدم الانجرار للاستفزازات الإسرائيلية لعدم إعطائها زريعة لشن عدوان شامل على غزة للهروب من مشاكلها الداخلية كما أجرى اتصالات مع إسرائيل لوقف الاستفزازات واقتحام أراضي السلطة والمخيمات لمنع انفجار الموقف .