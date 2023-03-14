تصريحات السيسي تفجر الجدل حول فرضيات إعادة احتلال سيناء

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬اجهزة‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬رصدت‭ ‬مخططاً‭ ‬إرهابياً‭ ‬لإشعال‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تسلل‭ ‬واسعة‭ ‬داخل‭ ‬سيناء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬داخلها،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬حالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬القصوى‭ ‬حيث‭ ‬دفعت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بآلاف‭ ‬الجنود‭ ‬لمنع‭ ‬عمليات‭ ‬التسلل‭ ‬والتصدي‭ ‬لهذا‭ ‬المخطط‭ ‬والذي‭ ‬يستهدف‭ ‬إعادة‭ ‬احتلال‭ ‬سيناء‭ ‬بهدف‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬سيناء‭. ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬اللواء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬مباحث‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬السابق‭ ‬أنّ‭ ‬مصر‭ ‬أحبطت‭ ‬مخطط‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬سيناء‭ ‬وأن‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬مع‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬أثبتت‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬للقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬تفجير‭ ‬في‭ ‬سيناء‭. ‬وأضاف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬كان‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬مخطط‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مخطط‭ ‬إثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتفتيت‭ ‬المنطقة‭. ‬وأضاف‭ ‬اللواء‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تعرضت‭ ‬لضغوط‭ ‬لمبادلة‭ ‬صحراء‭ ‬النقب‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬سيناء‭ ‬بهدف‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬غزة‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬سيناء‭ ‬ولكنها‭ ‬رفضت‭ ‬تاك‭ ‬الضغوط‭.‬

‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬استبعد‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬رشاد‭ ‬وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬احتلال‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اسرائيل‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬المضاد‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬ولو‭ ‬تواجدت‭ ‬تلك‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬لامكن‭ ‬لمصر‭ ‬تحديد‭ ‬نشاط‭ ‬الجهات‭ ‬المعادية‭ ‬،‭ ‬وأكد‭ ‬رشاد‭ ‬أن‭ ‬سيناء‭ ‬تتطلب‭ ‬مشروعا‭ ‬قوميا‭ ‬بشق‭ ‬قناة‭ ‬بحرية‭ ‬بين‭ ‬طابا‭ ‬والعريش‭ ‬وهذا‭ ‬المشروع‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للمشروع‭ ‬بالكامل‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬ناجي‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬منطقة‭ ‬تعمير‭ ‬سيناء‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬تعمير‭ ‬سيناء‭ ‬أنه‭ ‬توجد‭ ‬خطة‭ ‬لإنشاء‭ ‬تجمعات‭ ‬تنموية‭ ‬زراعية‭ ‬لنقل‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬مواطن‭ ‬إلى‭ ‬سيناء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬ميناء‭ ‬العريش‭ ‬البحري‭ ‬والذي‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬لسيناء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬سيناء‭ .‬

‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬يواصل‭ ‬الوفد‭ ‬الأمني‭ ‬المصري‭ ‬جولاته‭ ‬المكوكية‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التهدئة‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬الوفد‭ ‬الأمني‭ ‬السلطة‭ ‬بتشديد‭ ‬قبضتها‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتها‭ ‬لمنع‭ ‬انفلات‭ ‬الموقف‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬الوفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬للاستفزازات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لعدم‭ ‬إعطائها‭ ‬زريعة‭ ‬لشن‭ ‬عدوان‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬مشاكلها‭ ‬الداخلية‭ ‬كما‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬الاستفزازات‭ ‬واقتحام‭ ‬أراضي‭ ‬السلطة‭ ‬والمخيمات‭ ‬لمنع‭ ‬انفجار‭ ‬الموقف‭ .‬

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