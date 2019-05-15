تصديق إعترافات مرتكبي جرائم سطو مسلح

بغداد – الزمان

صدقت محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اعترافات مجموعة متهمين عن جرائم سطو مسلح في منطقتي الإعلام والسيدية ببغداد .وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المتهمين اعترفوا صراحة بارتكابهم جرائم السطو المسلح مابين العام (2016-2015) لافتا إلى (أنهم كانوا يرتدون الزي العسكري وينتحلون صفة عناصر في الأجهزة الأمنية لتمكنهم من اقتحام المنازل وبالتالي سرقة الأموال والمخشلات الذهبية(، واضاف ان (المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق المادة 440 من قانون العقوبات إلى المحاكم المختصة). كما اشارت محكمة تحقيق النجف الى تصديق اعترافات متهم أقدم على قتل محام اثر خلافات مالية.