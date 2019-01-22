تصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬يعيد‭ ‬الدفء‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وتل‭ ‬أبيب

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬البترول‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجرى‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واسرائيل‭ ‬لانشاء‭ ‬خط‭ ‬جديد‭ ‬للغاز‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تحت‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬لنقل‭ ‬الغاز‭ ‬الى‭ ‬القاهره‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬تحويل‭ ‬الشرق‭ ‬المتوسط‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬تصدير‭ ‬الطاقة‭ ‬لاوروبا‭ ‬وكانت‭ ‬شركة‭ ‬ديليك‭ ‬للحفر‭ ‬وتوبل‭ ‬انيرجى‭ ‬قد‭ ‬اتفقت‭ ‬فى‭ ‬فبراير‭ ‬الماضى‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعى‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬بقيمه‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬انابيب‭ ‬غاز‭ ‬المتوسط‭ ‬لاعاده‭ ‬تصديره‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭ ‬بعد‭ ‬اعاده‭ ‬تسييله‭ ‬فى‭ ‬محطه‭ ‬الاسالة‭ ‬بادكو‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬وصف‭ ‬الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬القليوبى‭ ‬استاذ‭ ‬هندسة‭ ‬الطاقة‭ ‬والبترول‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬مبادرة‭ ‬مصر‭ ‬بانشاء‭ ‬مركز‭ ‬اقليمى‭ ‬لغاز‭ ‬المتوسط‭ ‬بانها‭ ‬احتوت‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الغاز‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬حدوثه‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬بذكاء‭. ‬وقال‭ ‬صلاح‭ ‬حافظ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئه‭ ‬البترول‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬لن‭ ‬يقل‭ ‬اهمية‭ ‬عن‭ ‬قناه‭ ‬السويس‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬موقع‭ ‬مصر‭ ‬الجغرافي‭ ‬يجعلها‭ ‬جاهزة‭ ‬لتجميع‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬عده‭ ‬دول‭ ‬واعاده‭ ‬تصديره‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬اموال‭ ‬طائله‭ ‬بسبب‭ ‬تخزينه‭ ‬وتصديره‭ ‬وتوقعت‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬اخرى‭ ‬ان‭ ‬الصفقة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬امام‭ ‬تعاون‭ ‬ثلاثى‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬واسرائيل‭ ‬والا‭ ‬رد‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬وتذليل‭ ‬كافه‭ ‬العقبات‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬تقف‭ ‬فى‭ ‬طريق‭ ‬تنفيذ‭ ‬واحده‭ ‬اضخم‭ ‬صفقات‭ ‬الغاز‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬واشارت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬اجواء‭ ‬التقارب‭ ‬السياسى‭ ‬بين‭ ‬نتنياهو‭ ‬والسيسى‭ ‬لعد‭ ‬لقائهما‭ ‬فى‭ ‬نيويورك‭ ‬فى‭ ‬فبراير‭ ‬الماضى‭ ‬وان‭ ‬اسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬تتنازل‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬التحكيم‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬شركات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬رفعتها‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬بسبب‭ ‬توقف‭ ‬تصدير‭ ‬الغاز‭ ‬المصرى‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬غاز‭ ‬العريش‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬تدميره‭ ‬عده‭ ‬مرات‭ .‬