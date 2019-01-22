تصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬يعيد‭ ‬الدفء‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وتل‭ ‬أبيب

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر بوزارة البترول طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة للزمان ان مفاوضات تجرى حاليا بين مصر واسرائيل لانشاء خط جديد للغاز بين البلدين تحت البحر المتوسط لنقل الغاز الى القاهره فى اطار تحويل الشرق المتوسط الى مركز تصدير الطاقة لاوروبا وكانت شركة ديليك للحفر وتوبل انيرجى قد اتفقت فى فبراير الماضى على تصدير الغاز الطبيعى الى مصر بقيمه 15 مليار دولار عبر خط انابيب غاز المتوسط لاعاده تصديره مرة اخرى الى الدول الاخرى بعد اعاده تسييله فى محطه الاسالة بادكو .
من جانبه وصف الدكتور جمال القليوبى استاذ هندسة الطاقة والبترول فى تصريحات خاصه مبادرة مصر بانشاء مركز اقليمى لغاز المتوسط بانها احتوت الصراع على مناطق الغاز بالمنطقة الذى كان متوقعا حدوثه مشيرا الى ان الحكومة المصرية تعاملت مع هذا الامر بذكاء. وقال صلاح حافظ نائب رئيس هيئه البترول ان هذا المشروع لن يقل اهمية عن قناه السويس مشيرا الى ان موقع مصر الجغرافي يجعلها جاهزة لتجميع الغاز من عده دول واعاده تصديره مرة اخرى مؤكدا ان مصر ستحصل على اموال طائله بسبب تخزينه وتصديره وتوقعت.
فيما اكدت مصادر اخرى ان الصفقة الاخيرة لتصدير الغاز الاسرائيلى الى مصر فتحت الباب امام تعاون ثلاثى بين مصر واسرائيل والا رد فى هذا الملف وتذليل كافه العقبات التى كانت تقف فى طريق تنفيذ واحده اضخم صفقات الغاز فى المنطقة العربية.
واشارت المصادر ان اجواء التقارب السياسى بين نتنياهو والسيسى لعد لقائهما فى نيويورك فى فبراير الماضى وان اسرائيل سوف تتنازل عن قضايا التحكيم التى كانت شركات اسرائيلية قد رفعتها ضد مصر بسبب توقف تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل عبر خط غاز العريش بعد ان تم تدميره عده مرات .