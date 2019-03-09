تصحيح المسار الديمقراطي يبني دولة المؤسسات – خالد محسن الروضان

كل السياسيين وعلى اختلاف اتجاهاتهم الحزبية ومستوياتهم الفكريه يتشدقون لتسمية الديمقراطية وهم لايعون مضمونها او محتواها او حتى عمقها الاستراتيجي الذي يتناسب والبقعة المنقولة اليها والتي ستتعايش معها.

لا بل ان بعضهم يطلق التسمية جزافاً على الحركه او التيار او الحزب الذي اسسه وشارك في تأسيسه لذلك فأن هذه التسمية وان بدت جميله وذات جاذبيه الا انها خطيرة وذات حدين شديدين.

فأن سقط السياسي بهفوة التسميه دون ان يعي معناها وابعادها فأنه قد فضح جهله وسذاجته واصبح لايصلح للتكليف بأي امر او مسؤوليه عامه تفيد المجتمع والوطن.

وان سقط تحت شفرة الحد الثاني وهو انه يعي ويعلم تماماً بالمعنى الحقيقي لمصطلح الديمقراطية (سلباً وايجاباً) الا انه مصر على تعاطيها والعمل بها وفق المفهوم الغربي الجاهز والمستورد والمظلل الذي يرى الاخرين شيئاً ويبيعهم شيئاً اخر. اي انه يريد مزاولتها وفق معناها القذر (لعبة الديمقراطية او لعبة الاقوياء) فأن سقوطه هذه المرة اشد واخطر لانه سيقوده الى الهاوية والركود بمستنقع الخيانه العظمى.

حالة مستهلكة

اذن الديمقراطية الحالية في العراق والتي جاء بها المحتل هي حالة مستهلكة ظاهرها مؤذي وباطنها اشد ايذاء وقد وعى الشعب وفهم اهدافها ومغزاها فأي شي لايقترن بالعمل الجاد والمفيد سيبقى في سياق الكلام والوعود الكاذبة والفارغة التي لاتفيد الشعوب وتقدمها خطوة الى الامام بقدر تأخرها. كذلك يجب ان نتعامل بحذر وبشفافية تامة مع مصطلح الديمقراطية ونركز على الجانب العملي لتحقيق الفائدة اكثر مما ننساق وراء الجانب النظري العقيم علينا التمسك بالنظرية التي تصحح مسار الديمقراطية وتأدي الى بناء المجتمعات المدنية الحديثة والراقية والتي تؤسس لدولة مدنية حديثة مؤسساتية، وهذا يتطلب منا اتخاذ الخطوات التالية:

1- الغاء كل الصيغ القديمة للتنافسات الحزبيه بما يسمى بالانتخابات التي افسدت ذوق وحياة الفرد والمجتمع كونها قائمة على الكذب والخداع والتضليل والتزييف

2- اعادة النضر في تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخبات، على ان تكون اغلب عناصرها من فقهاء القانون القدماء. وتكون هيئه غير مسيسة وغير خاضعه للحكومه والبرلمان. ترتبط بشخص رئيس الجمهورية وينبثق من هذه الهيئة قرار مامضمونه:

1- اعادة النظر بالطلبات الحزبية مجدداً من حيث (اسماء اعضائها وقياداتها وبرامجها واستراتيجياتها وتمويلها وامتداداتها الخارجية ولايسمح للاحزاب بالدخول والتناسف الحزبي مالم تقدم بيانات مليون فرد من المستقلين الراغبين بالانضمام الى الحزب مع بياناتهم كاملة مقرونة بالتوقيع.

2- اعلان انتخابات حزبية عامة يتناسف فيها الاحزاب الحائزة على موافقة الهيئة اعلاه، وتقدم خلالها مرشحاً لكل حزب على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة ويعتمد فقط العشرة الاوائل كأساسيين بالمحطة الانتخابية ويسقط الاخرون.

3- تجمع نتائج الانتخابات على مستوى المحافظات ويأخذ فقط الستة الاوائل من النتائج على مستوى المحافظة وتعتبر من الاحزب المعترف بها التي تتنافس على مستوى حكومات المحافظات .

4- تجمع نتائج انتخابات الستة الفائزة لكل المحافظات لتعتمد فيها نتائج الستة الاوائل على مستوى الدولة او الجهورية اما بقية الاحزاب فليس من حقها التنافس بالانتخابات التشريعية العامة اطلاقاً.

5- اما في الاقليم فتحسب في ضوء النتائج العامة على مستوى الاقليم بدل نتائج الجمهورية.

6- تشكيل ثلاثة جبهات فقط من نتائج الانتخابات العامة على مستوى البلاد لتضم الاتجاهات كافة اي (الوطنية والقومية والدينية والاممية والتكنوقراط وبقية المستقلين) تتنافس فيما بينها في الانتخابات التشريعية لاحتلال موقعها في البرلمان على ان تكون هذه الكتل مسبقة الاتحاد او دائمة التأليف وان لها ستراتيجية وبرنامجاً وطنياً للنهوض بالبلاد .

7- تشكل الكتلة الفائزة في الانتخابات التشريعية او الكتلتين الحكومة بأغلبية الثلثين وتبقى الكتلة الثالثة معارضة ولايجوز الاعتداء على حقوقها.

{ اجراء تعديل دستوري بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية على ان ينتخب من قبل الشعب مباشرة وتحدد له صلاحيات في الدستور ويرتبط به حصرياً كل القضاء والجيش والمخابرات والاستخبارات ولايجوز بأي شكل من الاشكال تسيس هذه المؤسسات واختراقها لان تهمتها تعتبر خيانة عظمى للبلاد وللرئيس

يفرز البرلمان رئيس الوزراء الذي يكلف بمسؤولية ادارة سياسة البلد ونصف السياسة الخارجية تحت اشراف رئيس الجمهورية وتوجيهه وقراره بنسبة 51 بالمئة .

تحديد الولايات

مدة الولاية لرئيس الجمهورية لفترتبن انتخابيتين فقط اربع سنوات لكل فترة ويغادر بعدها ايضاً ولاية رئيس الوزراء اربع سنوات تحديداً لايجوز تمديدها اطـــلاقا وانما يرشح عنصر بديل من الجهة الفائزة نفسها.

{ تشكيل مجلس للشيوخ من:

1- رؤساء الجمهورية السابقين ايا كان احدهم .

2- رؤساء الوزراء والقضاء ورئاسة القوات المسلحة السابقين على ان يكون قد اكملوا مددهم كاملة دون عزل او فصل و اي عقوبة في خلال العمل وبحدود ثلاثه لكل منصب والباقي يبقى الى حين الوفاة والعزل القسري. وهذا المجلس ينفي الحاجة الى تشكيل (مجلس الاتحاد) لاننا ليس لدينا اقاليم او دول اتحدت من خارج الحدود الجغرافية والسياسية لدولة العراق.

{ وحدانية الجيش والقوات المسلحة.

{ حل جميع المليشيات (البيشمركة والحشد الشعبي والعشائر) وتطويع من يرغب من عناصرها بالجيش وحسب الضوابط وصرف مكافئات للاخرين الذين لاتنطبق عليهم شروط التطوع.

{ اطلاق تسمية الشرطة الوطنية بدل الشرطة الاتحادية

{ بناء القوات المسلحة والشرطة الوطنية بناء مهني وطني ويحرم العمل السياسي في داخلها وتوضع عقوبات مشددة بحق من يخالف ذلك