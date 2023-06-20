تصاميم رجالية تُحرّر الجسد في أسبوع ميلانو للأزياء

ميلانو (أ ف ب) – عرضت دار “برادا” الأحد في ميلانو مجموعتها الجديدة للأزياء الرجالية من ابتكار المصممة الشهيرة ميوتشا برادا وزميلها راف سيمونز اللذين جمعا بين الأناقة والراحة في تصاميم ترمي إلى “تحرير جسد” الرجل بعيداً عمّا هو تقليدي. وفي اليوم الثالث من أسبوع ميلانو للموضة الذي يركّز على مجموعات ربيع وصيف 2024، أُقيم عرض الأزياء الذي كان ينتظره محبو مجال الموضة داخل إحدى القاعات التابعة لمؤسسة “برادا”. وينطلق عرض “برادا” من قطعة بسيطة هي “القميص الأبيض”. وتقول ميوتشا برادا “انطلاقاً من هذه القطعة الأساسية يمكن أن ينسّق الرجال الإطلالة التي يرغبون فيها” وتعديل أسلوب ارتداء القميص “كلٌّ بحسب ذوقه”.
ويظهر تحرير الجسد من خلال سراويل قصيرة بالأسود أو الأبيض أو البيج أو الرمادي، منسّقةً مع قمصان وسترات من تدرجات الألوان نفسها. وجرى التخلّي عن ربطة العنق في مجموعة الأزياء الجديدة.
وتتسم قصات الأزياء الرجالية بسلاسة مع اختيار أقمشة متنوعة كالبوبلين والدنيم والجلد.
وأُعيد اعتماد أسلوب وضع القمصان تحت السراويل القصيرة أو البناطيل مع زمّ الخصر، في إطلالة تبرز تناقضاً مع التصاميم العريضة عند الأكتاف.
وأدخل تجديد إلى القميص التقليدية من خلال عرضها إما بإطلالة راقية أو أخرى عفوية، مع أكمام طويلة جداً ولمسات غريبة كاعتماد أقمشة مُطبّعة بالورود أو إضافة جيوب عدّة إليها.
ويقول راف سيمون “إنّ مَن يُتابع عرض الأزياء يشاهد لبساً رجالياً كلاسيكياً”، ولكن عند التدقيق في التصميم، يتّضح له أنّ “اللباس مختلف بصورة كبيرة”، مؤكداً انّ “التصاميم التي عُرضت تتيح للجسد الذي هو دائماً في حالة حركة وتحوّل، أن يشعر بالحرية”.
واعتُمد المبدأ نفسه على مجموعة كاملة من القطع بينها معاطف وسترات وملابس رياضية.
إلا أنّ دار “برادا” لم تتخلّ عن قطعها الكلاسيكية، على غرار المعاطف الفضفاضة البيضاء مع أزرار مُضاعفَة وياقة صغيرة من اللون نفسه، والتي أُعيد تجديدها لمناسبة عرض الأزياء هذا.