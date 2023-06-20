تصاميم رجالية تُحرّر الجسد في أسبوع ميلانو للأزياء

ميلانو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عرضت‭ ‬دار‭ “‬برادا‭” ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬مجموعتها‭ ‬الجديدة‭ ‬للأزياء‭ ‬الرجالية‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬المصممة‭ ‬الشهيرة‭ ‬ميوتشا‭ ‬برادا‭ ‬وزميلها‭ ‬راف‭ ‬سيمونز‭ ‬اللذين‭ ‬جمعا‭ ‬بين‭ ‬الأناقة‭ ‬والراحة‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ “‬تحرير‭ ‬جسد‭” ‬الرجل‭ ‬بعيداً‭ ‬عمّا‭ ‬هو‭ ‬تقليدي‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬ميلانو‭ ‬للموضة‭ ‬الذي‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬ربيع‭ ‬وصيف‭ ‬2024،‭ ‬أُقيم‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينتظره‭ ‬محبو‭ ‬مجال‭ ‬الموضة‭ ‬داخل‭ ‬إحدى‭ ‬القاعات‭ ‬التابعة‭ ‬لمؤسسة‭ “‬برادا‭”. ‬وينطلق‭ ‬عرض‭ “‬برادا‭” ‬من‭ ‬قطعة‭ ‬بسيطة‭ ‬هي‭ “‬القميص‭ ‬الأبيض‭”. ‬وتقول‭ ‬ميوتشا‭ ‬برادا‭ “‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القطعة‭ ‬الأساسية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينسّق‭ ‬الرجال‭ ‬الإطلالة‭ ‬التي‭ ‬يرغبون‭ ‬فيها‭” ‬وتعديل‭ ‬أسلوب‭ ‬ارتداء‭ ‬القميص‭ “‬كلٌّ‭ ‬بحسب‭ ‬ذوقه‭”.‬

ويظهر‭ ‬تحرير‭ ‬الجسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سراويل‭ ‬قصيرة‭ ‬بالأسود‭ ‬أو‭ ‬الأبيض‭ ‬أو‭ ‬البيج‭ ‬أو‭ ‬الرمادي،‭ ‬منسّقةً‭ ‬مع‭ ‬قمصان‭ ‬وسترات‭ ‬من‭ ‬تدرجات‭ ‬الألوان‭ ‬نفسها‭. ‬وجرى‭ ‬التخلّي‭ ‬عن‭ ‬ربطة‭ ‬العنق‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزياء‭ ‬الجديدة‭.‬

وتتسم‭ ‬قصات‭ ‬الأزياء‭ ‬الرجالية‭ ‬بسلاسة‭ ‬مع‭ ‬اختيار‭ ‬أقمشة‭ ‬متنوعة‭ ‬كالبوبلين‭ ‬والدنيم‭ ‬والجلد‭.‬

وأُعيد‭ ‬اعتماد‭ ‬أسلوب‭ ‬وضع‭ ‬القمصان‭ ‬تحت‭ ‬السراويل‭ ‬القصيرة‭ ‬أو‭ ‬البناطيل‭ ‬مع‭ ‬زمّ‭ ‬الخصر،‭ ‬في‭ ‬إطلالة‭ ‬تبرز‭ ‬تناقضاً‭ ‬مع‭ ‬التصاميم‭ ‬العريضة‭ ‬عند‭ ‬الأكتاف‭.‬

وأدخل‭ ‬تجديد‭ ‬إلى‭ ‬القميص‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرضها‭ ‬إما‭ ‬بإطلالة‭ ‬راقية‭ ‬أو‭ ‬أخرى‭ ‬عفوية،‭ ‬مع‭ ‬أكمام‭ ‬طويلة‭ ‬جداً‭ ‬ولمسات‭ ‬غريبة‭ ‬كاعتماد‭ ‬أقمشة‭ ‬مُطبّعة‭ ‬بالورود‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬جيوب‭ ‬عدّة‭ ‬إليها‭.‬

ويقول‭ ‬راف‭ ‬سيمون‭ “‬إنّ‭ ‬مَن‭ ‬يُتابع‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬يشاهد‭ ‬لبساً‭ ‬رجالياً‭ ‬كلاسيكياً‭”‬،‭ ‬ولكن‭ ‬عند‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬التصميم،‭ ‬يتّضح‭ ‬له‭ ‬أنّ‭ “‬اللباس‭ ‬مختلف‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭”‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬انّ‭ “‬التصاميم‭ ‬التي‭ ‬عُرضت‭ ‬تتيح‭ ‬للجسد‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حركة‭ ‬وتحوّل،‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالحرية‭”.‬

واعتُمد‭ ‬المبدأ‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬بينها‭ ‬معاطف‭ ‬وسترات‭ ‬وملابس‭ ‬رياضية‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬دار‭ “‬برادا‭” ‬لم‭ ‬تتخلّ‭ ‬عن‭ ‬قطعها‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المعاطف‭ ‬الفضفاضة‭ ‬البيضاء‭ ‬مع‭ ‬أزرار‭ ‬مُضاعفَة‭ ‬وياقة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬اللون‭ ‬نفسه،‭ ‬والتي‭ ‬أُعيد‭ ‬تجديدها‭ ‬لمناسبة‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬هذا‭.‬