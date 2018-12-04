تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬الخلاف‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬وسط‭ ‬تمرد‭ ‬نسوي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

تصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬الخلافات‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬بصورة‭ ‬تهدد‭ ‬كيان‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬التاريخى‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬احد‭ ‬اكبر‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اعلنت‭ ‬حنان‭ ‬الدالى‭ ‬رئيسه‭ ‬لجنة‭ ‬المراة‭ ‬بحزب‭ ‬الوفد‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬قليوب‭ ‬و‭ ‬25‭ ‬سيده‭ ‬اخرى‭ ‬التقدم‭ ‬باستقالاتهن‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬بسبب‭ ‬انشغال‭ ‬قيادات‭ ‬الحزب‭ ‬بتقسيم‭ ‬المناصب‭ ‬وتصفيه‭ ‬الحسابات‭ ‬واكد‭ ‬الدالى‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬حرية‭ ‬راى‭ ‬بالحزب‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬يعد‭ ‬اكبر‭ ‬الاحزاب‭ ‬الليبرالية‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬د‭ ‬‭/‬‭ ‬ياسر‭ ‬قوره‭ ‬احد‭ ‬المتظلمين‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬ان‭ ‬ابو‭ ‬شقه‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الانتخابات‭ ‬بيومين‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬وكان‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ضمنهم،‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬التبرع‭ ‬بمبلغ‭ ‬3‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬لانه‭ ‬شعر‭ ‬ان‭ ‬الحزب‭ ‬يباع‭ ‬ويشترى‭ ‬مشيرا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬سلسله‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬تمت‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬وانتهائها‭ ‬سوف‭ ‬يتقدم‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬لجنه‭ ‬شئون‭ ‬الاحزاب‭ ‬والجهات‭ ‬القضائية‭ ‬لاعادة‭ ‬الانتخابات‭ . ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬محمود‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬ان‭ ‬يقول‭ ‬مايريد‭ ‬وليس‭ ‬معنى‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬وجهة‭ ‬نظرة‭ ‬صحيحة‭ ‬لأن‭ ‬الانتخابات‭ ‬تمت‭ ‬بشفافية‭ ‬وان‭ ‬المحتجين‭ ‬يهدفون‭ ‬الى‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الحرب‭.‬

‭ ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬المؤيدين‭ ‬والمعارضين‭ ‬ياسر‭ ‬حسان‭ ‬المرشح‭ ‬السابق‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوفد‭ ‬بمبادرة‭ ‬لتصفية‭ ‬الخلافات‭ ‬تقضي‭ ‬باعادة‭ ‬كل‭ ‬المستبعدين‭ ‬مع‭ ‬مراجعه‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الحزب‭ ‬السابقين‭ ‬ويترأسها‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشارى‭ ‬للحزب‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬عضوية‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬بالخارج،‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬المبادرة‭ ‬ستحل‭ ‬الخلافات‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬القضاء‭ ‬والذى‭ ‬سيقبل‭ ‬الطعن‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬سياسيون‭ ‬ان‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬كفيلة‭ ‬بانهاء‭ ‬مسيرته‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الازمات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬الحزب‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ .‬