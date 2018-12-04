تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬الخلاف‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬وسط‭ ‬تمرد‭ ‬نسوي

القاهرة – مصطفى عمارة
تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الوفد بصورة تهدد كيان هذا الحزب التاريخى والذى كان قبل الثورة احد اكبر الاحزاب السياسية وفى هذا الاطار اعلنت حنان الدالى رئيسه لجنة المراة بحزب الوفد عن مدينة قليوب و 25 سيده اخرى التقدم باستقالاتهن من الحزب بسبب انشغال قيادات الحزب بتقسيم المناصب وتصفيه الحسابات واكد الدالى انه لم يعد هناك حرية راى بالحزب والذى كان يعد اكبر الاحزاب الليبرالية. من جانبه قال د / ياسر قوره احد المتظلمين ان رئيس الحزب ان ابو شقه رئيس الحزب عقد اجتماع قبل بدء الانتخابات بيومين مع عدد من القيادات وكان هو من ضمنهم، وطلب منهم التبرع بمبلغ 3 مليون جنيه لكل عضو مقابل الحصول على عضوية المكتب التنفيذي الا انه رفض هذا المبدأ لانه شعر ان الحزب يباع ويشترى مشيرا ان هناك سلسله من المخالفات تمت قبل الانتخابات وانتهائها سوف يتقدم بها الى لجنه شئون الاحزاب والجهات القضائية لاعادة الانتخابات . في المقابل اكد محمود ابو زيد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في تصريحات خاصة ان كل شخص له الحق فى ان يقول مايريد وليس معنى ذلك ان وجهة نظرة صحيحة لأن الانتخابات تمت بشفافية وان المحتجين يهدفون الى زعزعة استقرار الحرب.
ومع تصاعد الخلاف بين المؤيدين والمعارضين ياسر حسان المرشح السابق لرئاسة الوفد بمبادرة لتصفية الخلافات تقضي باعادة كل المستبعدين مع مراجعه الجمعية العمومية من قبل لجنة من رؤساء الحزب السابقين ويترأسها عمرو موسى رئيس المجلس الاستشارى للحزب بالاضافة الى عضوية 3 من الشخصيات العامة بالخارج، واوضح ان هدف المبادرة ستحل الخلافات بعيدا عن القضاء والذى سيقبل الطعن فى الانتخابات فيما اعتبر سياسيون ان الازمة التي يمر بها حزب الوفد كفيلة بانهاء مسيرته فى ظل الازمات التي شهدها الحزب خلال السنوات الاخيرة .