تصاعد‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬انتخاب‭ ‬محافظ‭ ‬جديد

تفريق المتظاهرين بالرصاص من دون اصابات
البصرة – الزمان
كشف مصدر حكومي، الجمعة، عن فشل مجلس محافظة البصرة في أختيار محافظ جديد خلال جلسته الاستثنائية . وبحسب مصادر الزمان في البصرة فقد اخفق مجلس محافظة البصرة في تمرير انتخاب محافظ جديد خلال جلسته استثنائية حضرها 14 عضواً فقط. واحدثت الجلسة الاستثنائية لمجلس محافظة البصرة الجمعة لاختيار محافظ بدلا من المحافظ الحالي اسعد العيداني الذي فاز في الانتخابات البرلمانية لدورة 2018 ،
احدثت ازمة داخل محافظة البصرة ، وقالت مصادر ان الجلسة تم تأجيل انعقادها لعدم اكتمال النصاب ومتطلبات المرشحين،
الا ان مواطني محافظة البصرة خرجوا بتظاهرات عصر الجمعة منددين بعقد جلسة اسموها بـ(الغامضة) هدفها خلق ازمة سياسية والتغافل عن المطالب الحقيقية لأهل البصرة واغلق المتظاهرون طريق خروج اعضاء المجلس من المحافظة وقامت الشرطة بتفريقهم بالرصاص من دون اصابات .. وتعزو المصادر الفشل في هذه الجلسة الى الصراع للاستحواذ على التخصيصات المالية التي صرفت للبصرة ، ومحاولة لجر البصرة الى مأزق سياسي وامني وخدمي .
وقال الامين العام لتجمع العشائر الوطني المستقل الشيخ عزيز الحلفي وهو احد المتظاهرين في تصريح محلي امس ان ” الوضع بات واضحا بأن (حيتان الفساد الكبيرة) عقدت صفقة سياسية في بغداد من اجل تغير المحافظ الحالي من اجل تقاسم الغنائم بينهم ”
مشيرا الى ان ” محافظ البصرة الحالي مطالب بأن يخرج مع الجماهير من اجل الكشف عن تلك الصفقة لا بصفته محافظا بل كمواطن بصري وغير ذلك فهو غير خارج عن دائرة الشعارات (حسب وصفه )”. مستنكرا ” ما يقوم به اعضاء مجلس البصرة من محاولة وضع البصرة في مأزق سياسي هدفه جر البصرة الى خلاف سياسي ستؤثر على وضع الخدمات والوضع الامني في المحافظة ”
مشيرا الى ان ” المجلس لم يعقد اي جلسة استثنائية حين تأزم وضع البصرة بعد تظاهرات شعبية عارمة خرجت للمطالبة بتوفير الخدمات اضافة الى سكوتهم عن الشهداء الذين سقطوا اثناء تلك التظاهرات “. وتساءل الحلفي عن ” عدم فتح ملف الفساد لبعض اعضاء المجلس الذين قدمت اسمائهم اليوم كمرشحين لمنصب المحافظ فبدلا من ذلك نتفاجأ بتقديم هذه الاسماء ”
مضيفا الى ” البصرة ومجلسها خلال 15 السنة لم تقدم على محاسبة الفاسدين داخل الحكومة المحلية “.
واوضح ان ” وضع البصرة الحالي يسير نحو تنفيذ مشاريع متوقفة بعد صرف مستحقاتها الا ان كتل حزبية تريد ان تتقاسم تلك الكعكة من خلال خلق ازمة اختيار محافظ جديد “.