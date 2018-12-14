تصاعد‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬انتخاب‭ ‬محافظ‭ ‬جديد

تفريق‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بالرصاص‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اصابات

البصرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬فشل‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬أختيار‭ ‬محافظ‭ ‬جديد‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬الاستثنائية‭ . ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬فقد‭ ‬اخفق‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬تمرير‭ ‬انتخاب‭ ‬محافظ‭ ‬جديد‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬استثنائية‭ ‬حضرها‭ ‬14‭ ‬عضواً‭ ‬فقط‭. ‬واحدثت‭ ‬الجلسة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬الجمعة‭ ‬لاختيار‭ ‬محافظ‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المحافظ‭ ‬الحالي‭ ‬اسعد‭ ‬العيداني‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬لدورة‭ ‬2018‭ ‬،

احدثت‭ ‬ازمة‭ ‬داخل‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬الجلسة‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬انعقادها‭ ‬لعدم‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المرشحين،

الا‭ ‬ان‭ ‬مواطني‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬خرجوا‭ ‬بتظاهرات‭ ‬عصر‭ ‬الجمعة‭ ‬منددين‭ ‬بعقد‭ ‬جلسة‭ ‬اسموها‭ ‬بـ(الغامضة)‭ ‬هدفها‭ ‬خلق‭ ‬ازمة‭ ‬سياسية‭ ‬والتغافل‭ ‬عن‭ ‬المطالب‭ ‬الحقيقية‭ ‬لأهل‭ ‬البصرة‭ ‬واغلق‭ ‬المتظاهرون‭ ‬طريق‭ ‬خروج‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬بتفريقهم‭ ‬بالرصاص‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اصابات‭ .. ‬وتعزو‭ ‬المصادر‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬الى‭ ‬الصراع‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬التخصيصات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬صرفت‭ ‬للبصرة‭ ‬،‭ ‬ومحاولة‭ ‬لجر‭ ‬البصرة‭ ‬الى‭ ‬مأزق‭ ‬سياسي‭ ‬وامني‭ ‬وخدمي‭ .‬

وقال‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لتجمع‭ ‬العشائر‭ ‬الوطني‭ ‬المستقل‭ ‬الشيخ‭ ‬عزيز‭ ‬الحلفي‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬محلي‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬الوضع‭ ‬بات‭ ‬واضحا‭ ‬بأن‭ ‬(حيتان‭ ‬الفساد‭ ‬الكبيرة)‭ ‬عقدت‭ ‬صفقة‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تغير‭ ‬المحافظ‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تقاسم‭ ‬الغنائم‭ ‬بينهم‭ ‬”

مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬الحالي‭ ‬مطالب‭ ‬بأن‭ ‬يخرج‭ ‬مع‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬لا‭ ‬بصفته‭ ‬محافظا‭ ‬بل‭ ‬كمواطن‭ ‬بصري‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬غير‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬الشعارات‭ ‬(حسب‭ ‬وصفه‭ ‬)”‭. ‬مستنكرا‭ ‬”‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬البصرة‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬وضع‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬مأزق‭ ‬سياسي‭ ‬هدفه‭ ‬جر‭ ‬البصرة‭ ‬الى‭ ‬خلاف‭ ‬سياسي‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الخدمات‭ ‬والوضع‭ ‬الامني‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬”

مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬المجلس‭ ‬لم‭ ‬يعقد‭ ‬اي‭ ‬جلسة‭ ‬استثنائية‭ ‬حين‭ ‬تأزم‭ ‬وضع‭ ‬البصرة‭ ‬بعد‭ ‬تظاهرات‭ ‬شعبية‭ ‬عارمة‭ ‬خرجت‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬سكوتهم‭ ‬عن‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬اثناء‭ ‬تلك‭ ‬التظاهرات‭ ‬“‭. ‬وتساءل‭ ‬الحلفي‭ ‬عن‭ ‬”‭ ‬عدم‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬الفساد‭ ‬لبعض‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الذين‭ ‬قدمت‭ ‬اسمائهم‭ ‬اليوم‭ ‬كمرشحين‭ ‬لمنصب‭ ‬المحافظ‭ ‬فبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬نتفاجأ‭ ‬بتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الاسماء‭ ‬”

مضيفا‭ ‬الى‭ ‬”‭ ‬البصرة‭ ‬ومجلسها‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬السنة‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬محاسبة‭ ‬الفاسدين‭ ‬داخل‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬“‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬وضع‭ ‬البصرة‭ ‬الحالي‭ ‬يسير‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬متوقفة‭ ‬بعد‭ ‬صرف‭ ‬مستحقاتها‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬كتل‭ ‬حزبية‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬تتقاسم‭ ‬تلك‭ ‬الكعكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬ازمة‭ ‬اختيار‭ ‬محافظ‭ ‬جديد‭ ‬“‭.‬