تشييع رمزي لضحايا سجن بادوش وتعهّد بإنصاف ذوي الشهداء
بغداد – ياسين ياس
شيعت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع وزارة الصحة ،ضحايا سجن بادوش الذين اعدمهم عناصر داعش خلال احداث الموصل عام 2014 ?وسط تعهد بانصاف ذوي الشهداء. وقال الوزير صالح الحسناوي في تصريح امس إنه (بمناسبة يوم المقابر الجماعية وبمناسبة تحديد 78 من رفات شهداء سجن بادوش الذين اعدموا بدم بارد من قبل عصابات داعش ، تمت إقامة تشييع رمزي لرفات الشهداء واستذكار هذه الفاجعة الأليمة بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة)، واضاف ان (الحكومة عازمة على إنصاف الشهداء وذوي الشهداء، والقضاء على الفلول المتبقية من داعش). بدوره، قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي ان (المؤسسة أقامت بالتعاون مع دائرة الطب العدلي في الصحة، وكذلك مركز مكافحة التطرف في العتبة العباسية المقدسة ، تشييع سجناء بادوش الذين سقطوا ضحية جريمة بشعة ارتكبتها داعش)، واضاف انه (تم تشييع أكثر من 78 رفات والعمل مستمر من قبل دائرة المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي من أجل اكتشاف أكثر عدد من الرفات من خلال مطابقة الحمض النووي)، مؤكدا ان (المؤسسة عازمة على إنهاء ملف سجناء بادوش من أجل إنصاف الضحايا الذين يبلغون 605 ?الذين تم استخراج رفاتهم من المقابر الجماعية، وتم مطابقة 78 رفاتا).
من جانبه ، استذكر امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ،جريمةً من أبشع جرائم الإبادة الجماعية وأقساها في تأريخ البشرية ،إبانَ الانتفاضة الشعبانية التي كانت فاتحة الرزايا لاكتشاف المئات من هذه الشواهد على التغييب القسري لمئات الآلاف من العراقيين. ودعا في تغريدة على توتير ،المسؤولين في الحكومة والأجهزة المختصة، إلى (إيلاء الاهتمام الواجب لرعاية ذوي الشهداء، ومنحهم حقوقهم كاملةً، وإلى الملاحقة القانونية لمَن بقي من الجناةِ والمتورطين بهذه المجازر الدموية).