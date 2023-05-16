

تشييع رمزي‮ ‬لضحايا سجن بادوش وتعهّد بإنصاف ذوي‮ ‬الشهداء

بغداد‮ – ‬ياسين‮ ‬ياس

شيعت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع وزارة الصحة‮ ‬،ضحايا سجن بادوش الذين اعدمهم عناصر داعش خلال احداث الموصل عام‮ ‬2014 ?وسط تعهد بانصاف ذوي‮ ‬الشهداء‮. ‬وقال الوزير صالح الحسناوي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس إنه‮ (‬بمناسبة‮ ‬يوم المقابر الجماعية وبمناسبة تحديد‮ ‬78 من رفات شهداء سجن بادوش الذين اعدموا بدم بارد من قبل عصابات داعش‮ ‬،‮ ‬تمت إقامة تشييع رمزي‮ ‬لرفات الشهداء واستذكار هذه الفاجعة الأليمة بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬الحكومة عازمة على إنصاف الشهداء وذوي‮ ‬الشهداء،‮ ‬والقضاء على الفلول المتبقية من داعش‮). ‬بدوره،‮ ‬قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي‮ ‬ان‮ (‬المؤسسة أقامت بالتعاون مع دائرة الطب العدلي‮ ‬في‮ ‬الصحة،‮ ‬وكذلك مركز مكافحة التطرف في‮ ‬العتبة العباسية المقدسة‮ ‬،‮ ‬تشييع سجناء بادوش الذين سقطوا ضحية جريمة بشعة ارتكبتها داعش‮)‬،‮ ‬واضاف انه‮ (‬تم تشييع أكثر من‮ ‬78 رفات والعمل مستمر من قبل دائرة المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي‮ ‬من أجل اكتشاف أكثر عدد من الرفات من خلال مطابقة الحمض النووي‮)‬،‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬المؤسسة عازمة على إنهاء ملف سجناء بادوش من أجل إنصاف الضحايا الذين‮ ‬يبلغون‮ ‬605 ?الذين تم استخراج رفاتهم من المقابر الجماعية،‮ ‬وتم مطابقة‮ ‬78 رفاتا‮). ‬

من جانبه‮ ‬،‮ ‬استذكر امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي‮ ‬،جريمةً‮ ‬من أبشع جرائم الإبادة الجماعية وأقساها في‮ ‬تأريخ البشرية‮ ‬،إبانَ‮ ‬الانتفاضة الشعبانية التي‮ ‬كانت فاتحة الرزايا لاكتشاف المئات من هذه الشواهد على التغييب القسري‮ ‬لمئات الآلاف من العراقيين‮. ‬ودعا في‮ ‬تغريدة على توتير‮ ‬،المسؤولين في‮ ‬الحكومة والأجهزة المختصة،‮ ‬إلى‮ (‬إيلاء الاهتمام الواجب لرعاية ذوي‮ ‬الشهداء،‮ ‬ومنحهم حقوقهم كاملةً،‮ ‬وإلى الملاحقة القانونية لمَن بقي‮ ‬من الجناةِ‮ ‬والمتورطين بهذه المجازر الدموية‮). ‬