

برشلونة تفوز بلقب الدوري‮ ‬الإسباني‮ ‬بعد تغلبه على إسبانيول برباعية

تشيلسي‮ ‬يتوصل لإتفاق مع بوكيتينو لقيادة الفريق

‮{ ‬لندن‮ – ‬وكالات‮ – ‬توصل نادي‮ ‬تشيلسي‮ ‬الإنجليزي‮ ‬لاتفاق مع المدير الفني‮ ‬السابق لتوتنهام،‮ ‬ماوريسيو بوكيتينو،‮ ‬لقيادة الفريق.وسيلتحق المدير الفني‮ ‬الأرجنتيني‮ ‬بالفريق بداية من الصيف،‮ ‬على أن‮ ‬يستمر فرانك لامبارد في‮ ‬الإشراف على قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.وسبق لبوكيتينو أن قاد ساوثهامبتون،‮ ‬في‮ ‬الدوري‮ ‬الإنجليزي‮ ‬الممتاز،‮ ‬لكنه لم‮ ‬يعمل بأي‮ ‬ناد منذ أن أقيل من تدريب باريس سان جيرمان الفرسي‮ ‬في‮ ‬صيف‮ ‬2022‮.‬

وأشرف بوكيتينو،‮ ‬البالغ‮ ‬من العمر‮ ‬51 عاما،‮ ‬على تدريب توتنهام خلال الفترة بين عامي‮ ‬2014‮ ‬و2019‮ ‬وقاد الفريق إلى نهائي‮ ‬دوري‮ ‬أبطال أوروبا.وسيكون بوكيتينو خامس مدير فني‮ ‬دائم لتشيلسي‮ ‬في‮ ‬خمس سنوات،‮ ‬بعد إقالة كل من توماس توخيل وغراهام بوتر في‮ ‬مطلع هذا الموسم.وتولى لامبارد تدريب الفريق مؤقتا في‮ ‬أبريل/نيسان،‮ ‬بعد إقالة بوتر.وواجه تشيلسي‮ ‬صعوبات كبيرة هذا الموسم،‮ ‬وخسر أمام مانشستر سيتي‮ ‬في‮ ‬الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي‮ ‬وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.وخسر أيضا أمام ريال مدريد في‮ ‬ربع نهائي‮ ‬دوري‮ ‬أبطال أوروبا‮. ‬كما فقد الفريق أي‮ ‬أمل في‮ ‬احتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.ويحتل تشيلسي‮ ‬حاليا المركز الحادي‮ ‬عشر في‮ ‬جدول ترتيب الدوري‮ ‬الإنجليزي‮ ‬الممتاز،‮ ‬بعدما فاز بمباراة واحدة فقط من آخر‮ ‬11‮ ‬مباراة لعبها،‮ ‬وخسر في‮ ‬8‮ ‬منها.وكان بوكيتينو مرشحا للعودة إلى توتنهام بعد إقالة أنطونيو كونتي‮ ‬في‮ ‬مارس/آذار الماضي‮.‬وبعد رحيله عن توتنهام تولى تدريب باريس سان جيرمان،‮ ‬خلفا للألماني‮ ‬توماس توخيل.وحل النادي‮ ‬الباريسي‮ ‬في‮ ‬المركز الثاني‮ ‬في‮ ‬الدروي‮ ‬في‮ ‬موسم‮ ‬2021-2022‮ ‬لكنه فاز بكأس فرنسا،‮ ‬وهو أول تتويج‮ ‬يحصل عليه بوكيتينو في‮ ‬مشواره التدريبي‮.‬

وبدأ بوكيتينو مسيرته التدريبية مع إسبانيول قبل أن‮ ‬ينضم إلى ساوثهامبتون لمدة‮ ‬16 شهرا.ويقول خبير كرة القدم الإسبانية،‮ ‬غويلم بالاغ،‮ ‬إن المدير الفني‮ ‬الأرجنتيني‮ ‬تلقى عرضا في‮ ‬سبتمبر/أيلول الماضي‮ ‬لخلافة توخيل،‮ ‬لكنه رفض العرض،‮ ‬قبل تعيين بوتر.ويرى أن‮ “‬الظروف كانت مختلفة،‮ ‬لأن تشيلسي‮ ‬كان وقتها حريصا على بوتر،‮ ‬وبوكيتينو فهم ذلك‮”.‬

وقال بالاغ‮: “‬يبدو أن الفريق الآن جاهز له‮. ‬الجمهور كان قبلها‮ ‬يحن إلى توخيل الذي‮ ‬جلب لهم دوري‮ ‬أبطال أوروبا في‮ ‬العام السابق،‮ ‬لكنهم الآن جاهزون لمجئيه‮”.‬

ويعتقد بالاغ‮ ‬أن بوكيتينو‮ ‬يريد فريقا‮ ‬يعشقه الجمهور.وقال‮: “‬يريد فريقا‮ ‬يضغط،‮ ‬ويلعب بقوة،‮ ‬يريد لاعبين‮ ‬يعرفون أنه‮ ‬يتعين عليهم المنافسة بقوة من أجل حجز مكان في‮ ‬التشكيلة الأساسية للفريق‮”.‬

وأضاف‮: “‬سيضطر طبعا إلى إحداث تغييرات كبيرة في‮ ‬تشكيلة الفريق،‮ ‬ويتعين على البقية أن‮ ‬يعملوا بقوة من أجل حجز مكان لهم‮. ‬فلا أحد‮ ‬يضمن وجوده في‮ ‬التشكلة الأساسية‮”.‬

لقب الدوري

على صعيد متصل فاز فريق برشلونة بلقب الدوري‮ ‬الإسباني‮ ‬بعد تغلبه على فريق إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين،‮ ‬في‮ ‬المباراة التي‮ ‬أقيمت بينهما على ملعب الأخير مساء الأحد.وبهذا الفوز حقق برشلونة لقبه الأول في‮ ‬الدوري‮ ‬الإسباني‮ ‬منذ موسم‮ ‬2018-2019‮ ‬مع بقاء أربع مباريات له في‮ ‬الموسم.وتقدم برشلونة بنتيجة‮ ‬3-0‮ ‬بحلول نهاية الشوط الأول،‮ ‬إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي‮ ‬هدفه العشرين في‮ ‬الدوري‮ ‬هذا الموسم والهدف الأول في‮ ‬المباراة في‮ ‬الدقيقة‮ ‬11‮ ‬قبل أن‮ ‬يضاعف أليخاندرو بالدي،‮ ‬البالغ‮ ‬من العمر19 عاما،‮ ‬التقدم بهدف ثان للفريق في‮ ‬الدقيقة‮ ‬20‮ ‬من عمر الشوط الأول.وأضاف ليفاندوفسكي‮ ‬الهدف الثاني‮ ‬له والثالث لفريقه في‮ ‬الدقيقة‮ ‬41‮ ‬من عمر الشوط الأول،‮ ‬قبل أن تعزز رأسية‮ “‬جول كوندي‮” ‬النتيجة لتصبح‮ ‬4-0‮ ‬في‮ ‬الدقيقة‮ ‬53‮ ‬من زمن المباراة.لكن فريق إسبانيول قلص الفارق عن طريق خافيير بوادو في‮ ‬الدقيقة‮ ‬77‮ ‬من عمر المباراة،‮ ‬وجوسيلو في‮ ‬الدقيقة‮ ‬92‮ ‬لتنتهي‮ ‬بنتيجة‮ ‬4-2‮ ‬لكنه ظل في‮ ‬ورطة بالقرب من قاع الجدول‮.‬

وبذلك‮ ‬يبلغ‮ ‬رصيد برشلونة‮ ‬85‮ ‬نقطة،‮ ‬بفارق‮ ‬14 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد،‮ ‬مع بقاء‮ ‬12‮ ‬نقطة في‮ ‬أرض الملعب ضمن أربع مباريات متبقية للفريق الكتالوني‮.‬وهذا هو أول لقب لبرشلونة في‮ ‬الدوري‮ ‬الإسباني‮ ‬منذ رحيل أسطورة النادي‮ ‬ليونيل ميسي‮ ‬في‮ ‬أغسطس‮/ ‬آب عام‮ ‬2021‮ ‬والأول منذ تعيين تشافي‮ ‬هرنانديز مدربا للفريق في‮ ‬نوفمبر‮/ ‬تشرين الثاني‮ ‬من العام نفسه‮.‬

خطر الهبوط

في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬يواجه إسبانيول خطر الهبوط للمرة الثانية في‮ ‬أربعة مواسم من الدوري‮ ‬الإسباني،‮ ‬بعد هزيمته التاسعة في‮ ‬الدوري‮ ‬من بين‮ ‬11‮ ‬مباراة لعبها.ويقف الفريق على بُعد أربع نقاط من منطقة الأمان،‮ ‬قبل أربع مباريات متبقية لهم.وسيتعين على لاعبي‮ ‬برشلونة الانتظار للتتويج بالكأس لكنهم احتفلوا بعد صافرة نهاية المباراة،‮ ‬قبل أن‮ ‬ينسحبوا على عجل إلى‮ ‬غرفة الملابس بعد اندفاع بعض مشجعي‮ ‬إسبانيول إلى أرض الملعب.وتأخر برشلونة عن ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط،‮ ‬بعد خسارته‮ ‬3-1‮ ‬خارج أرضه أمام الريال في‮ ‬16‮ ‬أكتوبر‮/ ‬تشرين الأول الماضي،‮ ‬بينما خرج بشكل مخيب للآمال من دوري‮ ‬أبطال أوروبا بعد خسارة ثلاث من مباريات المجموعة الست.لكن تشافي،‮ ‬الذي‮ ‬فاز بثمانية ألقاب في‮ ‬الدوري‮ ‬الإسباني‮ ‬خلال مسيرة مميزة استمرت‮ ‬17‮ ‬عاما مع الفريق الأول لبرشلونة،‮ ‬حقق إنجازا في‮ ‬أول موسم كامل له مع الفريق كمدرب.وكانت مباراة الليلة مؤثرة بشكل خاص لقائد الفريق،‮ ‬سيرخيو بوسكتس،‮ ‬الذي‮ ‬أكد أنه سيغادر برشلونة في‮ ‬نهاية الموسم بعد‮ ‬18‮ ‬عاما في‮ ‬النادي‮.‬

وهذا هو لقب الدوري‮ ‬التاسع للاعب البالغ‮ ‬من العمر‮ ‬34‮ ‬عاما مع برشلونة،‮ ‬لكن المستقبل‮ ‬يبدو واعدا للفريق،‮ ‬حيث سجل بالدي‮ ‬وكوندي‮ ‬أول أهدافهما في‮ ‬الدوري‮ ‬الإسباني‮ ‬بألوان برشلونة‮.‬يشار إلى أن برشلونة سينتقل من ملعبه‮ “‬كامب نو‮” ‬الموسم المقبل،‮ ‬إذ سيتم إعادة تطوير الملعب.لكن سيحصل المشجعون على فرصة للاحتفال بأول لقب كبير للنادي‮ ‬منذ موسم‮ ‬2020-2021‮ ‬خلال آخر مباراتين على أرضهم ضد ريال سوسيداد‮ ‬يوم السبت المقبل،‮ ‬وضد مايوركا في‮ ‬28‮ ‬من مايو‮/ ‬أيار الجاري‮.‬