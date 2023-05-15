برشلونة تفوز بلقب الدوري الإسباني بعد تغلبه على إسبانيول برباعية
تشيلسي يتوصل لإتفاق مع بوكيتينو لقيادة الفريق
{ لندن – وكالات – توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع المدير الفني السابق لتوتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، لقيادة الفريق.وسيلتحق المدير الفني الأرجنتيني بالفريق بداية من الصيف، على أن يستمر فرانك لامبارد في الإشراف على قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.وسبق لبوكيتينو أن قاد ساوثهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يعمل بأي ناد منذ أن أقيل من تدريب باريس سان جيرمان الفرسي في صيف 2022.
وأشرف بوكيتينو، البالغ من العمر 51 عاما، على تدريب توتنهام خلال الفترة بين عامي 2014 و2019 وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.وسيكون بوكيتينو خامس مدير فني دائم لتشيلسي في خمس سنوات، بعد إقالة كل من توماس توخيل وغراهام بوتر في مطلع هذا الموسم.وتولى لامبارد تدريب الفريق مؤقتا في أبريل/نيسان، بعد إقالة بوتر.وواجه تشيلسي صعوبات كبيرة هذا الموسم، وخسر أمام مانشستر سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.وخسر أيضا أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. كما فقد الفريق أي أمل في احتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.ويحتل تشيلسي حاليا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز بمباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة لعبها، وخسر في 8 منها.وكان بوكيتينو مرشحا للعودة إلى توتنهام بعد إقالة أنطونيو كونتي في مارس/آذار الماضي.وبعد رحيله عن توتنهام تولى تدريب باريس سان جيرمان، خلفا للألماني توماس توخيل.وحل النادي الباريسي في المركز الثاني في الدروي في موسم 2021-2022 لكنه فاز بكأس فرنسا، وهو أول تتويج يحصل عليه بوكيتينو في مشواره التدريبي.
وبدأ بوكيتينو مسيرته التدريبية مع إسبانيول قبل أن ينضم إلى ساوثهامبتون لمدة 16 شهرا.ويقول خبير كرة القدم الإسبانية، غويلم بالاغ، إن المدير الفني الأرجنتيني تلقى عرضا في سبتمبر/أيلول الماضي لخلافة توخيل، لكنه رفض العرض، قبل تعيين بوتر.ويرى أن “الظروف كانت مختلفة، لأن تشيلسي كان وقتها حريصا على بوتر، وبوكيتينو فهم ذلك”.
وقال بالاغ: “يبدو أن الفريق الآن جاهز له. الجمهور كان قبلها يحن إلى توخيل الذي جلب لهم دوري أبطال أوروبا في العام السابق، لكنهم الآن جاهزون لمجئيه”.
ويعتقد بالاغ أن بوكيتينو يريد فريقا يعشقه الجمهور.وقال: “يريد فريقا يضغط، ويلعب بقوة، يريد لاعبين يعرفون أنه يتعين عليهم المنافسة بقوة من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق”.
وأضاف: “سيضطر طبعا إلى إحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق، ويتعين على البقية أن يعملوا بقوة من أجل حجز مكان لهم. فلا أحد يضمن وجوده في التشكلة الأساسية”.
لقب الدوري
على صعيد متصل فاز فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد تغلبه على فريق إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير مساء الأحد.وبهذا الفوز حقق برشلونة لقبه الأول في الدوري الإسباني منذ موسم 2018-2019 مع بقاء أربع مباريات له في الموسم.وتقدم برشلونة بنتيجة 3-0 بحلول نهاية الشوط الأول، إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفه العشرين في الدوري هذا الموسم والهدف الأول في المباراة في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف أليخاندرو بالدي، البالغ من العمر19 عاما، التقدم بهدف ثان للفريق في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، قبل أن تعزز رأسية “جول كوندي” النتيجة لتصبح 4-0 في الدقيقة 53 من زمن المباراة.لكن فريق إسبانيول قلص الفارق عن طريق خافيير بوادو في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وجوسيلو في الدقيقة 92 لتنتهي بنتيجة 4-2 لكنه ظل في ورطة بالقرب من قاع الجدول.
وبذلك يبلغ رصيد برشلونة 85 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد، مع بقاء 12 نقطة في أرض الملعب ضمن أربع مباريات متبقية للفريق الكتالوني.وهذا هو أول لقب لبرشلونة في الدوري الإسباني منذ رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي في أغسطس/ آب عام 2021 والأول منذ تعيين تشافي هرنانديز مدربا للفريق في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
خطر الهبوط
في غضون ذلك، يواجه إسبانيول خطر الهبوط للمرة الثانية في أربعة مواسم من الدوري الإسباني، بعد هزيمته التاسعة في الدوري من بين 11 مباراة لعبها.ويقف الفريق على بُعد أربع نقاط من منطقة الأمان، قبل أربع مباريات متبقية لهم.وسيتعين على لاعبي برشلونة الانتظار للتتويج بالكأس لكنهم احتفلوا بعد صافرة نهاية المباراة، قبل أن ينسحبوا على عجل إلى غرفة الملابس بعد اندفاع بعض مشجعي إسبانيول إلى أرض الملعب.وتأخر برشلونة عن ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط، بعد خسارته 3-1 خارج أرضه أمام الريال في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما خرج بشكل مخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا بعد خسارة ثلاث من مباريات المجموعة الست.لكن تشافي، الذي فاز بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني خلال مسيرة مميزة استمرت 17 عاما مع الفريق الأول لبرشلونة، حقق إنجازا في أول موسم كامل له مع الفريق كمدرب.وكانت مباراة الليلة مؤثرة بشكل خاص لقائد الفريق، سيرخيو بوسكتس، الذي أكد أنه سيغادر برشلونة في نهاية الموسم بعد 18 عاما في النادي.
وهذا هو لقب الدوري التاسع للاعب البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة، لكن المستقبل يبدو واعدا للفريق، حيث سجل بالدي وكوندي أول أهدافهما في الدوري الإسباني بألوان برشلونة.يشار إلى أن برشلونة سينتقل من ملعبه “كامب نو” الموسم المقبل، إذ سيتم إعادة تطوير الملعب.لكن سيحصل المشجعون على فرصة للاحتفال بأول لقب كبير للنادي منذ موسم 2020-2021 خلال آخر مباراتين على أرضهم ضد ريال سوسيداد يوم السبت المقبل، وضد مايوركا في 28 من مايو/ أيار الجاري.